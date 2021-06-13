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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 798179827983798479857986>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:40

  flyman написав:ти бачив той "офігатор"?
от тебе я менше всього питав.
коли мене зацікавлять підвали в Бучі чи голуб"ятні в жулянах - запитаю.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:41

  zРадио написав:
  Первый написав:https://bank.gov.ua/ua/news/all/polipshennya-dilovih-ochikuvan-biznesu-trivaye--rezultati-opituvannya-kerivnikiv-kompaniy-u-ii-kvartali
.......


чомусь зРадіо, який постив негативний огляд нбу і писав що це ж опитування НБУ!!!, забув про цей від 15.07.2021.
:shock:

це мабудь вже скорий капець, на днях


Ты это уже постил сегодня утром. И я тебе отвечал, что читаю не ежеквартальные ожидания от НБУ, от ежемесячные от Dragon Capital.

Еще раз тебя тебя призываю писать с одной учетки - ты не справляешься с несколькими. Постоянно путаешься, что с какой вбрасывал

:mrgreen:

Тримай зайка. Ти мені в грубій формі написав що Я брешу. модератор тебе спасав.

  zРадио написав:Деловые и девальвационные ожидания бизнеса продолжают ухудшаться. Детали на валютной ветке:
Валютный рынок в контексте ДС

А здесь дам ожидания по объему инвестиций в строительство - "благодать", как и втирают нам растишки :mrgreen:

Зображення

PS: странное дело - почему Конгу за чашкой чая застройщики рассказывают одно, а НБУ - другое? Может потому что первый, как участник рынка, должен излучать уверенность, а второй, как важный регулятор - понимать реальный масштаб проблем? :roll:



у мене просто питання до модераторів. Чи Довго цей брехун(цитата) буде петлять?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:43

  stas_rst написав:
  Первый написав:Якщо по фотці не зрозуміло то норм. приколів не має

а що по фотці ? видно, що муравешнік ... 25 пов. 4 чи 5 будинків.
Я того району не знаю. Бачу, що до метро ногами ніяк.
Это за 2к?

Так, і дві і три є в районі 80 куо.



район промзона.

тоді норм.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:43

  Унуноктий написав:А давайте завафлим ЗеРадио)

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Напомню всем, что этот тупица прогнозирует рост на 20% в следующие 12 месяцев. Влад, ау! Если это предсказание сбудется, вы разразитесь своим "он просто угадал", или профессиональная солидарность не позволит? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:45

  Первый написав:
у мене просто питання до модераторів. Чи Довго цей брехун(цитата) буде петлять?


Это ежемесячный монетарный/макро отчет НБУ, где десятки показателей. Не лезь туда, где ты абсолютный ноль! Ты просто шкваришься!

Повторяю - ежеквартальные ожидания от НБУ я не читаю, потому что есть более оперативные данные по ожиданиям (а именно, 20-е числа месяца, следующего за отчетным)
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:55

  Понаехал написав:
  Унуноктий написав:Ага... Залупу на воротник.... Тут тебе не загнивающий запад...

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Ну по сути мне надо что б мою семью и меня возили на нормальной машине 4-5 часов в день в течении месяца по Киеву. Без притензий на всякую элитность и тд. неужели в Киеве это нереально? :(

Реально. Если без претензий на элитность, то Флай - лучший вариант.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Реально. Если без претензий на элитность, то Флай - лучший вариант.
ага, на 5-тимісному самокаті з ножним приводом - мільтирікша. "ФлайЕкспрес" до ваши послуг.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:59

  Natt написав:
  antey1969 написав:
  Natt написав:Сейчас уж очень много серого в интерьерах. Поэтому, мне кажется, этот тренд скоро пройдет. Сама голову ломаю, в какой цветовой гамме ремонт делать...

Сделал себе оливковый. Под светлую мебель вполне себе ничего

А акцентный цвет есть? Оливковый - любопытно. Я его почему-то не рассматривала.
Вот серый как раз нравится, но сейчас столько квартир в серых оттенках, что они уже как калейдоскоп, все сливаются...

Акцентом к оливковому хорошо идет яркий зеленый. Можно добавлять к зеленому желтые вставки, но совсем немного.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:03

  antey1969 написав:Реально. Если без претензий на элитность, то Флай - лучший вариант.

Он уже машиной обзавелся? 0_o
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Унуноктий написав:А давайте завафлим ЗеРадио)

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Напомню всем, что этот тупица прогнозирует рост на 20% в следующие 12 месяцев. Влад, ау! Если это предсказание сбудется, вы разразитесь своим "он просто угадал", или профессиональная солидарность не позволит? :mrgreen:
Я прогнозирую рост 20% ближайшие 5 месяцев. Баран тупой.

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Унуноктий
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