|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:07
помоніторив гілку по ЖК Поетика. Так і не зрозумів - вони заглохли чи будують ще ? Бачив за 2019 рік, що Жека79 навіть в ОП був і книжки привіз звідти. Які результати насьогодні ?
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1564
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 610 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:16
Понаехал написав: antey1969 написав:
Реально. Если без претензий на элитность, то Флай - лучший вариант.
Он уже машиной обзавелся? 0_o
Не думаю, но если ему поставить денежную задачу, думаю найдет. По дворам много брошенных таврий ржавеет.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10722
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1383 раз.
- Подякували: 3119 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:18
antey1969 написав:
Не думаю, но если ему поставить денежную задачу, думаю найдет. По дворам много брошенных таврий ржавеет.
э... без понтов- это я имел в виду, что мне что-то типа хонда моисей сойдет...
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3895
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:23
unicdima написав: Понаехал написав:
Народ, а подскажите ресурс где поискать личного водителя на месяц в Киеве. Ну и сколько это будет стоить. Как-то стремно у вас за руль садится да и на общественном я вообще отвык кататься. Мне надо будет на 2-3 часа в день утром и вечером на протяжении месяца. Мне б что-то такое, что б на 4-5 посадочных мест, что б все семейство влезло
Желательно в личку
Пабагатому, личный водитель, а местные воротилы больше на самокатах.
Я в Украине не имею опыта вождение. Не хочу дополнительный риск брать. Это как ехать на Шри Ланку... аборигены имеют свой уклад вождение. Мой брас индус, делает также когда домой летит. Говорит "нахрен-нахрен такой опыт"
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3895
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:28
Понаехал написав:
Народ, а подскажите ресурс где поискать личного водителя на месяц в Киеве. Ну и сколько это будет стоить. Как-то стремно у вас за руль садится да и на общественном я вообще отвык кататься. Мне надо будет на 2-3 часа в день утром и вечером на протяжении месяца. Мне б что-то такое, что б на 4-5 посадочных мест, что б все семейство влезло
Желательно в личку
Стремно после своей деревни в большом городе ездить?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39170
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 931 раз.
- Подякували: 4774 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:30
Понаехал написав: unicdima написав: Понаехал написав:
Народ, а подскажите ресурс где поискать личного водителя на месяц в Киеве. Ну и сколько это будет стоить. Как-то стремно у вас за руль садится да и на общественном я вообще отвык кататься. Мне надо будет на 2-3 часа в день утром и вечером на протяжении месяца. Мне б что-то такое, что б на 4-5 посадочных мест, что б все семейство влезло
Желательно в личку
Пабагатому, личный водитель, а местные воротилы больше на самокатах.
Я в Украине не имею опыта вождение. Не хочу дополнительный риск брать. Это как ехать на Шри Ланку... аборигены имеют свой уклад вождение. Мой брас индус, делает также когда домой летит. Говорит "нахрен-нахрен такой опыт"
Переигрываешь, Понаех.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39170
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 931 раз.
- Подякували: 4774 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:33
Понаехал написав:
Народ, а подскажите ресурс где поискать личного водителя на месяц в Киеве. Ну и сколько это будет стоить. Как-то стремно у вас за руль садится да и на общественном я вообще отвык кататься. Мне надо будет на 2-3 часа в день утром и вечером на протяжении месяца. Мне б что-то такое, что б на 4-5 посадочных мест, что б все семейство влезло
Вызываете такси. Если нравится водитель и карета, то договаприватесь с ним напрямую без службы. Мое личное мнение, что убер - нормальные водители, уклон и болт - стремные.
-
Svet
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 19.08.19
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:34
airmax78 написав:
Стремно после своей деревни в большом городе ездить?
Я не имею опыта вождения и знаний ПДД Украины. В Мексику - не стремно. В Украину- стремно.
Про большой город- в NY спокойно за руль сажусь когда прилетаю в гости. Так что дело не в размере города.
Да и про деревушку- Остин с пригородами уже как 3 Одессы население с ближайшими пригородами...
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3895
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:34
airmax78 написав:
Переигрываешь, Понаех.
обьясняю на пальцах
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3895
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|