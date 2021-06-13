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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79827983798479857986>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:07

помоніторив гілку по ЖК Поетика. Так і не зрозумів - вони заглохли чи будують ще ? Бачив за 2019 рік, що Жека79 навіть в ОП був і книжки привіз звідти. Які результати насьогодні ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:16

  Понаехал написав:
  antey1969 написав:Реально. Если без претензий на элитность, то Флай - лучший вариант.

Он уже машиной обзавелся? 0_o

Не думаю, но если ему поставить денежную задачу, думаю найдет. По дворам много брошенных таврий ржавеет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:18

  antey1969 написав:Не думаю, но если ему поставить денежную задачу, думаю найдет. По дворам много брошенных таврий ржавеет.

э... без понтов- это я имел в виду, что мне что-то типа хонда моисей сойдет...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:18

  Понаехал написав:Народ, а подскажите ресурс где поискать личного водителя на месяц в Киеве. Ну и сколько это будет стоить. Как-то стремно у вас за руль садится да и на общественном я вообще отвык кататься. Мне надо будет на 2-3 часа в день утром и вечером на протяжении месяца. Мне б что-то такое, что б на 4-5 посадочных мест, что б все семейство влезло :) Желательно в личку :)

Пабагатому, личный водитель, а местные воротилы больше на самокатах.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:23

  unicdima написав:
  Понаехал написав:Народ, а подскажите ресурс где поискать личного водителя на месяц в Киеве. Ну и сколько это будет стоить. Как-то стремно у вас за руль садится да и на общественном я вообще отвык кататься. Мне надо будет на 2-3 часа в день утром и вечером на протяжении месяца. Мне б что-то такое, что б на 4-5 посадочных мест, что б все семейство влезло :) Желательно в личку :)

Пабагатому, личный водитель, а местные воротилы больше на самокатах.

Я в Украине не имею опыта вождение. Не хочу дополнительный риск брать. Это как ехать на Шри Ланку... аборигены имеют свой уклад вождение. Мой брас индус, делает также когда домой летит. Говорит "нахрен-нахрен такой опыт"
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:28

  Понаехал написав:Народ, а подскажите ресурс где поискать личного водителя на месяц в Киеве. Ну и сколько это будет стоить. Как-то стремно у вас за руль садится да и на общественном я вообще отвык кататься. Мне надо будет на 2-3 часа в день утром и вечером на протяжении месяца. Мне б что-то такое, что б на 4-5 посадочных мест, что б все семейство влезло :) Желательно в личку :)

Стремно после своей деревни в большом городе ездить?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:30

  Понаехал написав:
  unicdima написав:
  Понаехал написав:Народ, а подскажите ресурс где поискать личного водителя на месяц в Киеве. Ну и сколько это будет стоить. Как-то стремно у вас за руль садится да и на общественном я вообще отвык кататься. Мне надо будет на 2-3 часа в день утром и вечером на протяжении месяца. Мне б что-то такое, что б на 4-5 посадочных мест, что б все семейство влезло :) Желательно в личку :)

Пабагатому, личный водитель, а местные воротилы больше на самокатах.

Я в Украине не имею опыта вождение. Не хочу дополнительный риск брать. Это как ехать на Шри Ланку... аборигены имеют свой уклад вождение. Мой брас индус, делает также когда домой летит. Говорит "нахрен-нахрен такой опыт"

Переигрываешь, Понаех.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Понаехал написав:Народ, а подскажите ресурс где поискать личного водителя на месяц в Киеве. Ну и сколько это будет стоить. Как-то стремно у вас за руль садится да и на общественном я вообще отвык кататься. Мне надо будет на 2-3 часа в день утром и вечером на протяжении месяца. Мне б что-то такое, что б на 4-5 посадочных мест, что б все семейство влезло

Вызываете такси. Если нравится водитель и карета, то договаприватесь с ним напрямую без службы. Мое личное мнение, что убер - нормальные водители, уклон и болт - стремные.
Svet
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:34

  airmax78 написав:Стремно после своей деревни в большом городе ездить?

Я не имею опыта вождения и знаний ПДД Украины. В Мексику - не стремно. В Украину- стремно. :mrgreen: Про большой город- в NY спокойно за руль сажусь когда прилетаю в гости. Так что дело не в размере города.
Да и про деревушку- Остин с пригородами уже как 3 Одессы население с ближайшими пригородами... :roll:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:34

  airmax78 написав:Переигрываешь, Понаех.

обьясняю на пальцах
Понаехал
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