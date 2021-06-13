Додано: Нед 18 лип, 2021 23:38

stas_rst написав: baraka написав: новое жильё - это только новострои ? Если да - то почему отбрасываете вторичку (5-10 лет которой) ? новое жильё - это только новострои ? Если да - то почему отбрасываете вторичку (5-10 лет которой) ?

ні, от сьогодні бачив червоний будинок на Герцена біля Шевченківського РВ Нацполу. Двічі питав - яка думка. А тут весь день переминають з лівої на праву.

Розглядаю вторинку також. Особливо - з 2000 до 2010-го року. Далі з 2010 і росту іпотек і до масової забудови 2012-2013 якість - фігня, імхо.

Ваші рекомендації дивитись ногами теж врахую і у відпустці буду дивитись варіанти. ні, от сьогодні бачив червоний будинок на Герцена біля Шевченківського РВ Нацполу. Двічі питав - яка думка. А тут весь день переминають з лівої на праву.Розглядаю вторинку також. Особливо - з 2000 до 2010-го року. Далі з 2010 і росту іпотек і до масової забудови 2012-2013 якість - фігня, імхо.Ваші рекомендації дивитись ногами теж врахую і у відпустці буду дивитись варіанти.

Макс арендовал в "красном доме", может поделиться впечатлениями.Вы абсолютно правы 2000-2010 ро качеству выигрывает.Но самое начало 00-х (примерно до 2004-2005) много "приветов" из совзастройки в этих проектах. Даже тетка с дворянским титулом на ютубе приписала Ылитному АППС лишние 13 лет. Да, я согласен, оно выглядит как обычная панелька на ПОХе или Трое, но разница есть.Поэтому сузьте диапазон 2004(даже 2005)-2010. Это самые кучерявые времена, когда даже эконом застройщики не жалели (обычно) денег, потом началась тотальная экономия, вылившаяся в 100500 квартир нагрузки на лифт, увеличнеие высотности, что привело к росту нагрузки на фундамент, с которой ( в том числе) начали бороться применением овноблоков. И тд.Как пример, мой пройоп на венике. я в него влез в 2008, тогда лили каркас 16-ти (тогда)этажной части. В 2009-2010 стройка остановилась. В 2015 запустилась опять. Получился такой себе экономный эконом. Но! Потолки 3,3 м! А их лили в 2008. Посмотрите на дома Столицы на Верховинной. Я-бы совсем не сказал, что они хуже Варшавских. И Липинка однозначно лучше Варщавских. Там есть проблемы (были по крайней мере) но все остальное - на порядок выше более поздних проектов. Место - сомнительное.НЕ "модные мопы" и фасады - то проходящее.