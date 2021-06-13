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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7983798479857986>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:35

  Понаехал написав:
  antey1969 написав:Не думаю, но если ему поставить денежную задачу, думаю найдет. По дворам много брошенных таврий ржавеет.

э... без понтов- это я имел в виду, что мне что-то типа хонда моисей сойдет...

Может тебе ещё и эконолайн 6.8 или саванну 6.2 поискать с баром, блэкджэком и моделями типа Седоковой с КГУ?
Нанимай спринтера шо на море два раза в неделю ездит, дай куе одно - и будет тебе щастье!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:36

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Стремно после своей деревни в большом городе ездить?

Я не имею опыта вождения и знаний ПДД Украины. В Мексику - не стремно. В Украину- стремно. :mrgreen: Про большой город- в NY спокойно за руль сажусь когда прилетаю в гости. Так что дело не в размере города.
Да и про деревушку- Остин с пригородами уже как 3 Одессы население с ближайшими пригородами... :roll:

Говорю же, переигрываешь. Если в Нью Йорке водишь - в Киеве не пропадешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:36

  Svet написав:Вызываете такси. Если нравится водитель и карета, то договаприватесь с ним напрямую без службы. Мое личное мнение, что убер - нормальные водители, уклон и болт - стремные.

Спасибо. К этому пока все и идет.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:38

  stas_rst написав:
  baraka написав:новое жильё - это только новострои ? Если да - то почему отбрасываете вторичку (5-10 лет которой) ?

ні, от сьогодні бачив червоний будинок на Герцена біля Шевченківського РВ Нацполу. Двічі питав - яка думка. А тут весь день переминають з лівої на праву.
Розглядаю вторинку також. Особливо - з 2000 до 2010-го року. Далі з 2010 і росту іпотек і до масової забудови 2012-2013 якість - фігня, імхо.
Ваші рекомендації дивитись ногами теж врахую і у відпустці буду дивитись варіанти.


Макс арендовал в "красном доме", может поделиться впечатлениями.
Вы абсолютно правы 2000-2010 ро качеству выигрывает.
Но самое начало 00-х (примерно до 2004-2005) много "приветов" из совзастройки в этих проектах. Даже тетка с дворянским титулом на ютубе приписала Ылитному АППС лишние 13 лет. Да, я согласен, оно выглядит как обычная панелька на ПОХе или Трое, но разница есть.
Поэтому сузьте диапазон 2004(даже 2005)-2010. Это самые кучерявые времена, когда даже эконом застройщики не жалели (обычно) денег, потом началась тотальная экономия, вылившаяся в 100500 квартир нагрузки на лифт, увеличнеие высотности, что привело к росту нагрузки на фундамент, с которой ( в том числе) начали бороться применением овноблоков. И тд.
Как пример, мой пройоп на венике. я в него влез в 2008, тогда лили каркас 16-ти (тогда)этажной части. В 2009-2010 стройка остановилась. В 2015 запустилась опять. Получился такой себе экономный эконом. Но! Потолки 3,3 м! А их лили в 2008. Посмотрите на дома Столицы на Верховинной. Я-бы совсем не сказал, что они хуже Варшавских. И Липинка однозначно лучше Варщавских. Там есть проблемы (были по крайней мере) но все остальное - на порядок выше более поздних проектов. Место - сомнительное.
НЕ "модные мопы" и фасады - то проходящее.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:38

  airmax78 написав:Говорю же, переигрываешь. Если в Нью Йорке водишь - в Киеве не пропадешь.

Повторю: я в Украине за руль не садился в жизни. ПДД не листал и тд. Мой опыт вождения у вас на континенте: 8 часов автошколы в Минске на Каменной Горке. ^_^
После которой я сдавал на права в Остине :) Сдал со второго раза
Востаннє редагувалось Понаехал в Нед 18 лип, 2021 23:39, всього редагувалось 1 раз.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:39

  Svet написав:Вызываете такси. Если нравится водитель и карета, то договаприватесь с ним напрямую без службы. Мое личное мнение, что убер - нормальные водители, уклон и болт - стремные.

На неделе по уберу вез меня индус, ни мовы ни языка ни города не знал, написал жалобу в техподдержку, отписались, что постараются чтоб он мне больше не попадался, вот и всё.
Убер галимая конторка. А вот в уклоне арабов и прочих нигеров вроде не видел.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  unicdima написав:На неделе по уберу вез меня индус, ни мовы ни языка ни города не знал, написал жалобу в техподдержку, отписались, что постараются чтоб он мне больше не попадался, вот и всё.
Убер галимая конторка. А вот в уклоне арабов и прочих нигеров вроде не видел.

Да, бывает всякое. С убера приехал на разваливающейся евробляхе да еще и не довольный жизнью. Относительно дорогое такси. В основном приезжают нормальные водители на новых машинах. В общем, надо присматриваться, если на долго договариваться. Уклон и болт на дороге ведут себя дико, держусь от них подальше.
Svet
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:59

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Говорю же, переигрываешь. Если в Нью Йорке водишь - в Киеве не пропадешь.

Повторю: я в Украине за руль не садился в жизни. ПДД не листал и тд. Мой опыт вождения у вас на континенте: 8 часов автошколы в Минске на Каменной Горке. ^_^
После которой я сдавал на права в Остине :) Сдал со второго раза

Звучало все так, типа белый господин из цивилизованной страны приезжает навестить австралийских аборигенов. Я водил машину в Штатах. Неадекватов на дорогах там не меньше, если не больше чем в Украине, учитывая тотальную автомобилизацию.
PS Это, конечно, пц. У меня друг уехал в Штаты в 1995 после первого курса, паспорт получил в 2000, работает в Black Rock, но такого коренного американца, как ты, он до сих пор из себя не строит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 00:13

  airmax78 написав:Звучало все так, типа белый господин из цивилизованной страны приезжает навестить австралийских аборигенов. Я водил машину в Штатах. Неадекватов на дорогах там не меньше, если не больше чем в Украине, учитывая тотальную автомобилизацию.

Ну сорри. Имелось в виду, что я не знаю правил и не имею опыты. Как вывод- нанять человека с опытом - минимизация риска. Делают многие люди.

Вот пример... У нас можно на некоторых перекрестках повернуть на лево на красный, в NY - нельзя :) На право можно во всех штатах вроде(кроме мест запрещающими знаками)
Да даже как повернуть у вас - я не помню. У нас частое явление общая полоса для поворота. Что у вас - хз.
Насколько привышать можно у вас- тоже хз. Вот,к примеру, в NY когда видят права TX - мозг и за +10 миль в час не парят :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 00:15

  Понаехал написав:Я в Украине не имею опыта вождение. Не хочу дополнительный риск брать. Это как ехать на Шри Ланку... аборигены имеют свой уклад вождение. Мой брас индус, делает также когда домой летит. Говорит "нахрен-нахрен такой опыт"


Привыкнешь. Я в разных африках и азиопах садился, ехал и привыкал. За рулем главное - это не бздеть. В Киеве афро-азиопского беспредела на дорогах нет. Главное соблюдать правила, за рулем уверенность и культура вождения. :?
Libo
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