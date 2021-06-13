Может тебе ещё и эконолайн 6.8 или саванну 6.2 поискать с баром, блэкджэком и моделями типа Седоковой с КГУ?
Нанимай спринтера шо на море два раза в неделю ездит, дай куе одно - и будет тебе щастье!
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Додано: Нед 18 лип, 2021 23:35
Может тебе ещё и эконолайн 6.8 или саванну 6.2 поискать с баром, блэкджэком и моделями типа Седоковой с КГУ?
Нанимай спринтера шо на море два раза в неделю ездит, дай куе одно - и будет тебе щастье!
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:36
Говорю же, переигрываешь. Если в Нью Йорке водишь - в Киеве не пропадешь.
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:36
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:38
Макс арендовал в "красном доме", может поделиться впечатлениями.
Вы абсолютно правы 2000-2010 ро качеству выигрывает.
Но самое начало 00-х (примерно до 2004-2005) много "приветов" из совзастройки в этих проектах. Даже тетка с дворянским титулом на ютубе приписала Ылитному АППС лишние 13 лет. Да, я согласен, оно выглядит как обычная панелька на ПОХе или Трое, но разница есть.
Поэтому сузьте диапазон 2004(даже 2005)-2010. Это самые кучерявые времена, когда даже эконом застройщики не жалели (обычно) денег, потом началась тотальная экономия, вылившаяся в 100500 квартир нагрузки на лифт, увеличнеие высотности, что привело к росту нагрузки на фундамент, с которой ( в том числе) начали бороться применением овноблоков. И тд.
Как пример, мой пройоп на венике. я в него влез в 2008, тогда лили каркас 16-ти (тогда)этажной части. В 2009-2010 стройка остановилась. В 2015 запустилась опять. Получился такой себе экономный эконом. Но! Потолки 3,3 м! А их лили в 2008. Посмотрите на дома Столицы на Верховинной. Я-бы совсем не сказал, что они хуже Варшавских. И Липинка однозначно лучше Варщавских. Там есть проблемы (были по крайней мере) но все остальное - на порядок выше более поздних проектов. Место - сомнительное.
НЕ "модные мопы" и фасады - то проходящее.
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:38
Повторю: я в Украине за руль не садился в жизни. ПДД не листал и тд. Мой опыт вождения у вас на континенте: 8 часов автошколы в Минске на Каменной Горке. ^_^
После которой я сдавал на права в Остине Сдал со второго раза
Востаннє редагувалось Понаехал в Нед 18 лип, 2021 23:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:39
На неделе по уберу вез меня индус, ни мовы ни языка ни города не знал, написал жалобу в техподдержку, отписались, что постараются чтоб он мне больше не попадался, вот и всё.
Убер галимая конторка. А вот в уклоне арабов и прочих нигеров вроде не видел.
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да, бывает всякое. С убера приехал на разваливающейся евробляхе да еще и не довольный жизнью. Относительно дорогое такси. В основном приезжают нормальные водители на новых машинах. В общем, надо присматриваться, если на долго договариваться. Уклон и болт на дороге ведут себя дико, держусь от них подальше.
Додано: Нед 18 лип, 2021 23:59
Звучало все так, типа белый господин из цивилизованной страны приезжает навестить австралийских аборигенов. Я водил машину в Штатах. Неадекватов на дорогах там не меньше, если не больше чем в Украине, учитывая тотальную автомобилизацию.
PS Это, конечно, пц. У меня друг уехал в Штаты в 1995 после первого курса, паспорт получил в 2000, работает в Black Rock, но такого коренного американца, как ты, он до сих пор из себя не строит.
Додано: Пон 19 лип, 2021 00:13
Ну сорри. Имелось в виду, что я не знаю правил и не имею опыты. Как вывод- нанять человека с опытом - минимизация риска. Делают многие люди.
Вот пример... У нас можно на некоторых перекрестках повернуть на лево на красный, в NY - нельзя На право можно во всех штатах вроде(кроме мест запрещающими знаками)
Да даже как повернуть у вас - я не помню. У нас частое явление общая полоса для поворота. Что у вас - хз.
Насколько привышать можно у вас- тоже хз. Вот,к примеру, в NY когда видят права TX - мозг и за +10 миль в час не парят
Додано: Пон 19 лип, 2021 00:15
Привыкнешь. Я в разных африках и азиопах садился, ехал и привыкал. За рулем главное - это не бздеть. В Киеве афро-азиопского беспредела на дорогах нет. Главное соблюдать правила, за рулем уверенность и культура вождения.
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