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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лип, 2021 21:58
kingkongovets написав:
«крутые кавказские парни» очень договороспособны, если ощущают адекватную силу
Мне кажется, Вам гораздо легче выглядеть внушительно, чем мне)
Я, кстати, другие национальности не рассматривала, но, думаю, многие из нас лет через 5 уже не будут столь разборчивы.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:02
UA написав: kingkongovets написав:
«крутые кавказские парни» очень договороспособны, если ощущают адекватную силу
более того - в вопросах держания слова они гораздо более адекватны, чем славяне
главное их убедить в том, шо с вашей стороны они получат достойного оппонента
зверей надо вовремя ставить в стойло ай мин
запоминайте, пока не удалили этот неполиткорректный пост)))
Чем он не политкорректен?
Это реальная жизнь.
Только не пойму, зачем эти старания? Если можно иметь дело с людьми, а не со зерьками?
имхо надо уметь работать со всеми
меня иногда спрашивают в чем заключается работа с арендаторами и почему аренда это не пассивный бизнес - так вот поэтому
зы: этому меня когда то научил еврей, живущий в джерзи и сдающий помещения арабам)
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:04
kingkongovets написав:
этому меня когда то научил еврей, живущий в джерзи и сдающий помещения арабам)
за пределами Израиля евреи с арабами неплохо ладят, лично знаю пару примеров. Как и в Канаде проблем между русскими и украинскими эмигрантами нет, информационное поле другое.
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vitaliian
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:06
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:09
Natt написав: kingkongovets написав:
«крутые кавказские парни» очень договороспособны, если ощущают адекватную силу
Мне кажется, Вам гораздо легче выглядеть внушительно, чем мне)
Я, кстати, другие национальности не рассматривала, но, думаю, многие из нас лет через 5 уже не будут столь разборчивы.
переговоры муслимов с женщинами - это вообще отдельная тема, но я лично знаю самок человека, которым это удается лучше, чем мне с моей внешностью и мерзким характером
зы:
чисто ради статистики, но самые большие проблемы мне доставляли именно украинцы
была еще история с северными корейцами, которые под видом клиники организовали разведцентр и после которых я понял шо с контрразведкой лучше дружить
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:11
vitaliian написав:Как и в Канаде проблем между русскими и украинскими эмигрантами нет, информационное поле другое.
не пизди о том, чего не знаешь
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:11
hume написав:
Мне даже страшно представить количество квартир в новых комплексах ПОХа. Реально можно в урловские и Грейт перевезти небольшой город.
По плану на месте промзоны вроде рассчитано построить квартир для 35тыс жителей
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:12
Natt написав:
Я, кстати, другие национальности не рассматривала, но, думаю, многие из нас лет через 5 уже не будут столь разборчивы.
Это до первого негативного опыта.
Таких "интернационалистов" звонящих "А что делать?" вижу и слушаю регулярно.
В международные отношения вникать нужно.
По делу - Бывшая Югославия только хорошие отзывы.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:13
vitaliian написав:
Как и в Канаде проблем между русскими и украинскими эмигрантами нет, информационное поле другое.
Не надо, это только на уровне невидимых для постороннего взляда личных отношений. И то, только с теми, кто гневно осуждает имперскую политику Путина.
А так, наша старая диаспора не имеет отношений с ними вообще, кроме фунта презрения, а новая открыто посылает эту русскую свиноту нах.
Русский для американца - ниже обезъяны.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:15
kingkongovets написав:
была еще история с северными корейцами, которые под видом клиники организовали разведцентр и после которых я понял шо с контрразведкой лучше дружить
Не сомневаюсь что платили вовремя
Очень пунктуальная нация.
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