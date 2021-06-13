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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8027802880298030>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 119
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
47
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:16

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Natt написав:Я, кстати, другие национальности не рассматривала, но, думаю, многие из нас лет через 5 уже не будут столь разборчивы.

Это до первого негативного опыта.
Таких "интернационалистов" звонящих "А что делать?" вижу и слушаю регулярно.
В международные отношения вникать нужно.
По делу - Бывшая Югославия только хорошие отзывы.
раза три видел пленных сербских братушек в ато
конченные, неисправимы
ничего за них не выменять
хорошее удобрение, другой пользы нет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 21 лип, 2021 23:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:16

  kingkongovets написав:
vitaliian написав:Как и в Канаде проблем между русскими и украинскими эмигрантами нет, информационное поле другое.

не пизди о том, чего не знаешь

столько сколько ты здесь пи3дишь мне за всю жизнь не напи3деть. В этом ты номер 1.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:19

  Libo написав:
  vitaliian написав: Как и в Канаде проблем между русскими и украинскими эмигрантами нет, информационное поле другое.


Не надо, это только на уровне невидимых для постороннего взляда личных отношений.
Русский для американца - ниже обезъяны. :lol:

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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:20

  zРадио написав:
  Прохожий написав:продолжить тренд?
2023 - 70
2025 - 39
2027 - 54
2029 - 58
...


Твой прогноз? baraka, фиксируйте :lol: Получается:

2023 - 1429;
2025 - 2564 (это, наверно, кухаревские "8 лет роста" :mrgreen: );
2027 - 1819;
2029 - 1724.


сори, не очень следил за дискуссией.
это по индексу бомбера таки должны быть циферки ?

Прохожий, подтверждаете или дадите заднюю ?
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:21

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:
vitaliian написав:Как и в Канаде проблем между русскими и украинскими эмигрантами нет, информационное поле другое.

не пизди о том, чего не знаешь

столько сколько ты здесь пи3дишь мне всю жизнь не напи3деть. В этом ты номер 1.
столько, сколько пиздит об аренде комм недвиги чел, купивший колясочную и кладовку в ирпенятнике не пиздит никто
важно то, шо человек говорит полезного
из всего твоего пиздежа я не смог выловить ни грамма реально полезной инфы
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:29

  kingkongovets написав:столько, сколько пиздит об аренде комм недвиги чел, купивший колясочную и кладовку в ирпенятнике не пиздит никто
важно то, шо человек говорит полезного
из твоего пиздежа я не смог выловить ни грамма реально полезной инфы

обьясняю на пальцах почему ты больное и ущербное создание.
1. какая тебе разница что я сдаю, по моему ты единственный кто за этим зачем то следит. даже моим родителям это было пофиг. зависть? другого мотива в упор не нахожу
2. с чего ты вдруг захотел поиметь с меня пользу, ценная инфа денег стоит так я с тобой ей и поделился
3. зачем ты меня читаешь учитывая твои оценки, ты же понимаешь как ты себя этим опускаешь. определись трусы или крестик.
4. утром я пожелал тебе беречь себя а вместо спасибо получил хамство, ни один здоровый на голову человек так себя не ведёт, можешь проконсультироваться у психиатра.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:столько, сколько пиздит об аренде комм недвиги чел, купивший колясочную и кладовку в ирпенятнике не пиздит никто
важно то, шо человек говорит полезного
из твоего пиздежа я не смог выловить ни грамма реально полезной инфы

обьясняю на пальцах почему ты больное и ущербное создание.
1. какая тебе разница что я сдаю, по моему ты единственный кто за этим зачем то следит. даже моим родителям это было пофиг. зависть? другого мотива в упор не нахожу
2. с чего ты вдруг захотел поиметь с меня пользу, ценная инфа денег стоит так я с тобой ей и поделился
3. зачем ты меня читаешь учитывая твои оценки, ты же понимаешь как ты себя этим опускаешь
4. утром я пожелал тебе беречь себя а вместо спасибо получил хамство, ни один здоровый на голову человек так себя не ведёт, можешь проконсультироваться у психиатра.
просто меньше пизди о том, о чем не имеешь понятия и тебя на будут тыкать носом в твою чушь
после твоего высера «офисы в киеве уже никому не нужны» ты окончательно потерял моральное право шото говорить о киевской комм недвиге всерьез
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:49

  kingkongovets написав:росто меньше пизди о том, о чем не имеешь понятия и тебя на будут тыкать носом в твою чушь
после твоего высера «офисы в киеве уже никому не нужны» ты окончательно потерял моральное право шото говорить о киевской комм недвиге всерьез


с какой целью ты сюда это пишешь ?
хочешь - пиши человеку в личку, нам твои душеизливания абсолютно не интересны.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 00:02

  baraka написав:
  kingkongovets написав:росто меньше пизди о том, о чем не имеешь понятия и тебя на будут тыкать носом в твою чушь
после твоего высера «офисы в киеве уже никому не нужны» ты окончательно потерял моральное право шото говорить о киевской комм недвиге всерьез


с какой целью ты сюда это пишешь ?
хочешь - пиши человеку в личку, нам твои душеизливания абсолютно не интересны.


я пишу с целью поделиться инфой и обсудить интересующие меня вопросы
алсо я пишу то шо думаю о том, шо пишут другие
имхо у меня есть некоторый опыт и знания, которые кому то могут быть полезны
реальный многолетний опыт и знания, а не мысли об
а ты с какой целью вылез из своей мертвой ветки о своем мелкобарыжном ресурсе?
и кто тебя уполномочил говорить от имени всех?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 00:20

  UA написав:https://biz.censor.net/news/3278438/sbu_dobilas_zapreta_na_stroitelstvo_vysotok_nardepa_isaenko_vozle_dvortsa_ukraina

Это объясняет почему киевские котлованы должны приносить инвестору от 30-40% годовых, чтобы был смысл в них вкладываться.
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