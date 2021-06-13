Додано: Сер 21 лип, 2021 22:29

kingkongovets написав: столько, сколько пиздит об аренде комм недвиги чел, купивший колясочную и кладовку в ирпенятнике не пиздит никто

важно то, шо человек говорит полезного

из твоего пиздежа я не смог выловить ни грамма реально полезной инфы столько, сколько пиздит об аренде комм недвиги чел, купивший колясочную и кладовку в ирпенятнике не пиздит никтоважно то, шо человек говорит полезногоиз твоего пиздежа я не смог выловить ни грамма реально полезной инфы

обьясняю на пальцах почему ты больное и ущербное создание.1. какая тебе разница что я сдаю, по моему ты единственный кто за этим зачем то следит. даже моим родителям это было пофиг. зависть? другого мотива в упор не нахожу2. с чего ты вдруг захотел поиметь с меня пользу, ценная инфа денег стоит так я с тобой ей и поделился3. зачем ты меня читаешь учитывая твои оценки, ты же понимаешь как ты себя этим опускаешь. определись трусы или крестик.4. утром я пожелал тебе беречь себя а вместо спасибо получил хамство, ни один здоровый на голову человек так себя не ведёт, можешь проконсультироваться у психиатра.