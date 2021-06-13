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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8027802880298030

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 119
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
47
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 00:41

  kingkongovets написав:просто меньше пизди о том, о чем не имеешь понятия и тебя на будут тыкать носом в твою чушь
после твоего высера «офисы в киеве уже никому не нужны» ты окончательно потерял моральное право шото говорить о киевской комм недвиге всерьез

тыкают обычно тебя в твои же словесные высеры в данной ветке.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 00:54

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:А какая разница уже что будет 1.10 (хотя, вроде, 1.09, но не суть), если за это время цены выросли настолько, что даже 40% падения не вернут их на "мартовские хаи"?


Максим, минус 40% от сегодняшних цен - это минус 34% от "мартовских хаев". Я даже формулу тебе уже давал. Чтобы вернуться к уровню марта 2020-го с коррекцией на 40%, вырасти от них по сегодня должно было на 68%. Ты соображаешь вообще, что ты несешь, или это уже по заветам геббельса - чем абсурдней ложь, тем больше людей в нее поверят?

Если бы... Если бы по индексам госстата можно было что-то купить, тогда конечно. Но, к сожалению, -40% от сегодняшних цен на то что мне хотелось бы - это все равно +10% к мартовским хаям, в лучшем случае - мартовские хаи.

Брать частный случай в виде Файны Таун и кричать что цены поднялись на 50% - это совсем не аналитика.
Я вообще не понимаю - где КАН находит лохов (с деньгами!!!) в таких больших количествах? Не иначе, задействованы маги, чародеи, гипнотизеры...
Damien
 
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  #<1 ... 8027802880298030
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