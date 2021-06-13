Додано: Чет 22 лип, 2021 13:14

Denik написав: ..

А кто сказал что вся недвижимость подорожает?

По-моему, будет очень интересная тенденция: в Киеве увеличатся пробки. Это очень сильно ударит по жителям спальных районов без метро и пригородов без электрички. Что-бы доехать до работы придется стоять по 2 часа в пробках 2 раза в день. Адекватные люди захотят переселиться поближе к центру/метро/скоростному трамваю. И именно эти квартиры подорожают. Киевская область, где можно строить бесконечно, останется в ценах, близких к себестоимости. Квартиры будут цениться за инфраструктуру рядом, в первую очередь транспортную. ..А кто сказал что вся недвижимость подорожает?По-моему, будет очень интересная тенденция: в Киеве увеличатся пробки. Это очень сильно ударит по жителям спальных районов без метро и пригородов без электрички. Что-бы доехать до работы придется стоять по 2 часа в пробках 2 раза в день. Адекватные люди захотят переселиться поближе к центру/метро/скоростному трамваю. И именно эти квартиры подорожают. Киевская область, где можно строить бесконечно, останется в ценах, близких к себестоимости. Квартиры будут цениться за инфраструктуру рядом, в первую очередь транспортную.

вижу немного не так. Скорее, как в Москве, да и Европе в целом: люди будут искать работу не где больше платят, а поближе к дому. Все преимущества в поиске работы будут у мобильных людей, что арендуют где удобнее и не привязаны к локации. В центре жить это хорошо, но не всегда можно найти подходящую работу.Всегда можно привести сотни исключений - все эти исключения стоят и страдают утром/вечером на проспектах победы, академгородках, мостах и т.д. Но рано или поздно терпению настанет предел - и люди уже готовы пожертовать частью дохода ради комфорта.