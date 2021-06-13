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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лип, 2021 12:17
Denik написав:
А кто сказал что вся недвижимость подорожает?
.........Адекватные люди захотят переселиться поближе к центру/метро/скоростному трамваю. И именно эти квартиры подорожают. .....Квартиры будут цениться за инфраструктуру рядом, в первую очередь транспортную.
Ну да. У нас же не хватает ума построить инфраструктуру рядом с домом, особенно с новостроем. Надо ехать на Печерск.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:18
Denik написав: Serg-ik написав:
Сегодня утром читал очередную статью о подорожании на 40% за год. Среди прочего застройщики говорят, что сменить жильё хотят 40% киевлян. Улыбнуло. Уважаемые 40% киевлян, а деньги у Вас есть? Или Вы понаехам с деньгами продадите 40% жилого фонда, а сами переедете в новострой? А место под новострой есть? Нет? Готовы отдать под снос своё жилье? Да? А деньги у вас есть без продажи своей квартиры понаехам?
А кто сказал что вся недвижимость подорожает?
По-моему, будет очень интересная тенденция: в Киеве увеличатся пробки. Это очень сильно ударит по жителям спальных районов без метро и пригородов без электрички. Что-бы доехать до работы придется стоять по 2 часа в пробках 2 раза в день. Адекватные люди захотят переселиться поближе к центру/метро/скоростному трамваю. И именно эти квартиры подорожают. Киевская область, где можно строить бесконечно, останется в ценах, близких к себестоимости. Квартиры будут цениться за инфраструктуру рядом, в первую очередь транспортную.
Це підтверджується цінами Трої
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:19
Denik написав:
Будет развиваться электричка, но не городская - а в ближайшие пригороды - City Express - это быстро и не очень затратно.
У нас одна колея для грузовых поездов и городских . Так что ничего развиваться не будет
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:37
Serg-ik написав:
У нас одна колея для грузовых поездов и городских . Так что ничего развиваться не будет
С момента разрыва экономических отношений с РФ через Киев не идет значительного движения грузовых поездов. Кроме того от Вишневого до Дарницы - 4 пути.
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Denik
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:43
Denik тем не менее, городская кольцевая электричка проклята за её сорванный график не один миллион раз
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Serg-ik
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:54
Denik написав:С политикой Виталика - он не будет тратить существенные деньги на борьбу с пробками посредством строительства новых дорог/развязок, так как это изначально тупиковый процесс (машины можно покупать в 2 раза быстрее, чем строить дороги). Будет понемногу строиться метро, но это дело затратное и небыстрое. Будет развиваться электричка, но не городская - а в ближайшие пригороды - City Express - это быстро и не очень затратно.
и будут все сильнее щемить за парковку, поэтому столь популярная схема «новострой в ипенях + биток с копарта» будет становится все более невыгодной, а на электросамокатах много не наездишься
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kingkongovets
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:59
kingkongovets написав:
удут все сильнее щемить за парковку, поэтому столь популярная схема «новострой в ипенях + биток с копарта» будет становится все более невыгодной
Не факт. Среди моих коллег и коллег жены есть масса понаехов, которы на метро для работы, а авто чтобы поехать на родину, шашлыки и в Одессу. В центре может уменьшится, а продажи не упадут-ни ипеней ни битков
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:08
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
удут все сильнее щемить за парковку, поэтому столь популярная схема «новострой в ипенях + биток с копарта» будет становится все более невыгодной
Не факт. Среди моих коллег и коллег жены есть масса понаехов, которы на метро для работы, а авто чтобы поехать на родину, шашлыки и в Одессу. В центре может уменьшится, а продажи не упадут-ни ипеней ни битков
ну а где они свои корчи паркуют?
во дворах, на тротуарах и возле бровок нашарка?
я недавно выкладывал новые ставки за парковку и зоны - вы там цифры видели?
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:14
Denik написав:
..
А кто сказал что вся недвижимость подорожает?
По-моему, будет очень интересная тенденция: в Киеве увеличатся пробки. Это очень сильно ударит по жителям спальных районов без метро и пригородов без электрички. Что-бы доехать до работы придется стоять по 2 часа в пробках 2 раза в день. Адекватные люди захотят переселиться поближе к центру/метро/скоростному трамваю. И именно эти квартиры подорожают. Киевская область, где можно строить бесконечно, останется в ценах, близких к себестоимости. Квартиры будут цениться за инфраструктуру рядом, в первую очередь транспортную.
вижу немного не так. Скорее, как в Москве, да и Европе в целом: люди будут искать работу не где больше платят, а поближе к дому. Все преимущества в поиске работы будут у мобильных людей, что арендуют где удобнее и не привязаны к локации. В центре жить это хорошо, но не всегда можно найти подходящую работу.
Всегда можно привести сотни исключений - все эти исключения стоят и страдают утром/вечером на проспектах победы, академгородках, мостах и т.д. Но рано или поздно терпению настанет предел - и люди уже готовы пожертовать частью дохода ради комфорта.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:14
White Lines с видом на ревущий 24/7 Голосеевский проспект - 3куе метр
С видом на чуть меньше ревущую улицу Васильковская - 2,5 куе метр
Говоря ЖК распродан на 80%
Это какие технологии продаж задействованы?
Гипноз, нейролингвистическое программирование или в кофе от отдела продаж что то подсыпают?
У меня знакомый продавал квартиру в новостроее 2005 года постройки на Голосеевском проспекте,27 4 этаж, без ремонта (от застройщика) с видом на ревущий проспект.
Года 4 продавал, при том что цена была самой низкой в той местности.
Всех пугал рев магистрали.
Взяли толи под офис, толи под хостел.
Почему во введенном в эксплуатацию доме квартиры со всеми окнами на проспект - отстой, а в строящемся несут деньги и говорят дайте ещё?
Востаннє редагувалось UA
в Чет 22 лип, 2021 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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