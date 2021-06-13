Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:я недавно выкладывал новые ставки за парковку и зоны - вы там цифры видели?
вижу. Мне нравится. Я повторюсь: важно чтобы сотрудники из ВР, КМДА, НАБУ, СБУ, МВД, КМ и прочих аббревиатур парковались правильно и платили за парковку, а не получали спецпропуска и не старались порешать наверху за десятки выписанных штрафов.
UA написав:White Lines с видом на ревущий 24/7 Голосеевский проспект - 3куе метр С видом на чуть меньше ревущую улицу Васильковская - 2,5 куе метр Говоря ЖК распродан на 80% *** Года 4 продавал, при том что цена была самой низкой в той местности. Всех пугал рев магистрали.
UA написав:White Lines с видом на ревущий 24/7 Голосеевский проспект - 3куе метр С видом на чуть меньше ревущую улицу Васильковская - 2,5 куе метр Говоря ЖК распродан на 80% Это какие технологии продаж задействованы? Гипноз, нейролингвистическое программирование или в кофе от отдела продаж что то подсыпают? У меня знакомый продавал квартиру в новостроее 2005 года постройки на Голосеевском проспекте,27 4 этаж, без ремонта (от застройщика) с видом на ревущий проспект. Года 4 продавал, при том что цена была самой низкой в той местности. Всех пугал рев магистрали. Взяли толи под офис, толи под хостел.
Почему во введенном в эксплуатацию доме квартиры со всеми окнами на проспект - отстой, а в строящемся несут деньги и говорят дайте ещё?
та не сильно он там и ревет, там светофоры, ревут скоростные трассы типа дружбы народов, или проспекта победы там другая беда - вечное бздо от разрушенного канализационного коллектора через дорогу
UA написав:White Lines с видом на ревущий 24/7 Голосеевский проспект - 3куе метр С видом на чуть меньше ревущую улицу Васильковская - 2,5 куе метр Говоря ЖК распродан на 80% Это какие технологии продаж задействованы? Гипноз, нейролингвистическое программирование или в кофе от отдела продаж что то подсыпают? У меня знакомый продавал квартиру в новостроее 2005 года постройки на Голосеевском проспекте,27 4 этаж, без ремонта (от застройщика) с видом на ревущий проспект. Года 4 продавал, при том что цена была самой низкой в той местности. Всех пугал рев магистрали. Взяли толи под офис, толи под хостел.
Почему во введенном в эксплуатацию доме квартиры со всеми окнами на проспект - отстой, а в строящемся несут деньги и говорят дайте ещё?
та не сильно он там и ревет, там светофоры, ревут скоростные трассы типа дружбы народов, или проспекта победы там другая беда - вечное бздо от разрушенного канализационного коллектора через дорогу
Человеку на Голосеевском пр-те,27 в начале 2000-Х ОП тоже говорил что не очень-то и ревет, а как построили, то все резко обнаружили что таки ревет. Почему в строящемся доме квартиры на магистраль нормально, а в сданном отстой и продать их можно только с огромным демпингом? Мозг инвестора что то дорисовывает себе? Или не все люди мыслят на шаг вперед?
UA написав:White Lines с видом на ревущий 24/7 Голосеевский проспект - 3куе метр С видом на чуть меньше ревущую улицу Васильковская - 2,5 куе метр Говоря ЖК распродан на 80% Это какие технологии продаж задействованы? Гипноз, нейролингвистическое программирование или в кофе от отдела продаж что то подсыпают? У меня знакомый продавал квартиру в новостроее 2005 года постройки на Голосеевском проспекте,27 4 этаж, без ремонта (от застройщика) с видом на ревущий проспект. Года 4 продавал, при том что цена была самой низкой в той местности. Всех пугал рев магистрали. Взяли толи под офис, толи под хостел.
Почему во введенном в эксплуатацию доме квартиры со всеми окнами на проспект - отстой, а в строящемся несут деньги и говорят дайте ещё?
та не сильно он там и ревет, там светофоры, ревут скоростные трассы типа дружбы народов, или проспекта победы там другая беда - вечное бздо от разрушенного канализационного коллектора через дорогу
Человеку на Голосеевском пр-те,27 в начале 2000-Х ОП тоже говорил что не очень-то и ревет, а как построили, то все резко обнаружили что таки ревет. Почему в строящемся доме квартиры на магистраль нормально, а в сданном отстой и продать их можно только с огромным демпингом? Мозг инвестора что то дорисовывает себе? Или не все люди мыслят на шаг вперед?
общество потребления, запланированное моральное устаревание, лучшее враг хорошего и вот это вот все нас учат шо от морального устаревания есть антитела в виде модных мопов - ну посмотрим
зы: глянул я тот дом и понял шо у меня там живет знакомая и я там бывал, особого дискомфорта от шума вроде не было кстати вот шо действительно ревет, то это северный мост и героев сталинграда, особенно мотоциклисты по ночам, да стритрейсеры упоротые
Serg-ik написав:Denik тем не менее, городская кольцевая электричка проклята за её сорванный график не один миллион раз
Городская электричка в Киеве на 80% проходит по промзоне. Был бы на нее реальный спрос и занятость как в метро (т.е. устойчивый поток денег) - все бы настроили. Я писал именно про экспрессы Киев-пригород.
Київрада, година запитань до КМДА. Знову про Подільсько-Воскресенський міст. Вадим Васильчук з Голосу питає, що там з проєктною документацією на лівобережні підходи? Чи буде міст проходити через озеро Радунка? Кличко: Проєктна документація зараз вже скоригована і проходить експертизу. Густєлєв: Проєкт у нас дійсно скоригований, я підтверджую те, що сказав київський міський голова. Зараз проходить державну експертизу. На жаль, певні зміни в складі державної експертизи — вони затримують по часу. Коли у нас вже буде проєкт, пройшовший держекспертизу, на протязі десь тижня-півтора ви його отримаєте, ви побачите, що там перехід через Радунку навіть пунктиром складений — розвиток на майбутні періоди. Тому що це передбачено генеральним планом. Але сьогодні основні напрямки, основна забудова зараз іде в сторону Оноре де Бальзака. Ми можемо з вами виїхати після пленарного засідання і побачити, як — вчора особисто проходив там півтора кілометра — з боку Оноре де Бальзака вздовж лінії швидкісного трамвая півтора кілометри роботи проводяться прямо зараз. Вчора інспектував особисто, можна побачити. Зі сторони Русанівських садів зараз у нас працює шість бурових, повністю мостовики, ми відпрацьовуємо лівий поворот. Перший етап — це лівий поворот в сторону Оноре де Бальзака. Другий етап — це поворот в сторону Алішера Навої. На цьому ми Подільсько-Воскресенський міст з точки зору руху автомобільного транспорту зупиняєм. Продовження буде тільки з точки зору головної мети — метро».
UA написав:White Lines с видом на ревущий 24/7 Голосеевский проспект - 3куе метр С видом на чуть меньше ревущую улицу Васильковская - 2,5 куе метр Говоря ЖК распродан на 80% Это какие технологии продаж задействованы? Гипноз, нейролингвистическое программирование или в кофе от отдела продаж что то подсыпают? У меня знакомый продавал квартиру в новостроее 2005 года постройки на Голосеевском проспекте,27 4 этаж, без ремонта (от застройщика) с видом на ревущий проспект. Года 4 продавал, при том что цена была самой низкой в той местности. Всех пугал рев магистрали. Взяли толи под офис, толи под хостел.
Почему во введенном в эксплуатацию доме квартиры со всеми окнами на проспект - отстой, а в строящемся несут деньги и говорят дайте ещё?
Все таки возле развилки и центра Довженко не такой гул авто, как возле Парк авеню. Сильно много светофоров. Но вот ежедневные пробки 24/7 со всеми выхлопами и нервно сигналящими индивидами не дадут насладиться прекрасным видом на лес и озеро с открытым окном.
Serg-ik написав:Ну да. У нас же не хватает ума построить инфраструктуру рядом с домом, особенно с новостроем. Надо ехать на Печерск.
За какие деньги ее построить если даже НДС с продажи новых квартир не платиться, а от трети до половины народе не платит или сильно оптимизирует налоги?????? Транспортная инфраструктура - не трансформаторная подстанция. Ее застройщик не построит. А стоимость станции метро (не говоря про километр тоннелей) может быть больше стоимости нескольких коробок вокруг.