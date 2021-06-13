UA написав: White Lines с видом на ревущий 24/7 Голосеевский проспект - 3куе метр

С видом на чуть меньше ревущую улицу Васильковская - 2,5 куе метр

Говоря ЖК распродан на 80%

Это какие технологии продаж задействованы?

Гипноз, нейролингвистическое программирование или в кофе от отдела продаж что то подсыпают?

У меня знакомый продавал квартиру в новостроее 2005 года постройки на Голосеевском проспекте,27 4 этаж, без ремонта (от застройщика) с видом на ревущий проспект.

Года 4 продавал, при том что цена была самой низкой в той местности.

Всех пугал рев магистрали.

Взяли толи под офис, толи под хостел.



Почему во введенном в эксплуатацию доме квартиры со всеми окнами на проспект - отстой, а в строящемся несут деньги и говорят дайте ещё?