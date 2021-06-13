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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8032803380348035>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 119
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
47
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:я недавно выкладывал новые ставки за парковку и зоны - вы там цифры видели?

вижу. Мне нравится. Я повторюсь: важно чтобы сотрудники из ВР, КМДА, НАБУ, СБУ, МВД, КМ и прочих аббревиатур парковались правильно и платили за парковку, а не получали спецпропуска и не старались порешать наверху за десятки выписанных штрафов.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:20

  UA написав:White Lines с видом на ревущий 24/7 Голосеевский проспект - 3куе метр
С видом на чуть меньше ревущую улицу Васильковская - 2,5 куе метр
Говоря ЖК распродан на 80%
***
Года 4 продавал, при том что цена была самой низкой в той местности.
Всех пугал рев магистрали.
Значит берет юрик оптом неглядя
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:21

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:White Lines с видом на ревущий 24/7 Голосеевский проспект - 3куе метр
С видом на чуть меньше ревущую улицу Васильковская - 2,5 куе метр
Говоря ЖК распродан на 80%
Это какие технологии продаж задействованы?
Гипноз, нейролингвистическое программирование или в кофе от отдела продаж что то подсыпают?
У меня знакомый продавал квартиру в новостроее 2005 года постройки на Голосеевском проспекте,27 4 этаж, без ремонта (от застройщика) с видом на ревущий проспект.
Года 4 продавал, при том что цена была самой низкой в той местности.
Всех пугал рев магистрали.
Взяли толи под офис, толи под хостел.

Почему во введенном в эксплуатацию доме квартиры со всеми окнами на проспект - отстой, а в строящемся несут деньги и говорят дайте ещё?
та не сильно он там и ревет, там светофоры, ревут скоростные трассы типа дружбы народов, или проспекта победы
там другая беда - вечное бздо от разрушенного канализационного коллектора через дорогу
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вечное бздо от разрушенного канализационного коллектора через дорогу

Ответственных нет?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:28

  kingkongovets написав:
UA написав:White Lines с видом на ревущий 24/7 Голосеевский проспект - 3куе метр
С видом на чуть меньше ревущую улицу Васильковская - 2,5 куе метр
Говоря ЖК распродан на 80%
Это какие технологии продаж задействованы?
Гипноз, нейролингвистическое программирование или в кофе от отдела продаж что то подсыпают?
У меня знакомый продавал квартиру в новостроее 2005 года постройки на Голосеевском проспекте,27 4 этаж, без ремонта (от застройщика) с видом на ревущий проспект.
Года 4 продавал, при том что цена была самой низкой в той местности.
Всех пугал рев магистрали.
Взяли толи под офис, толи под хостел.

Почему во введенном в эксплуатацию доме квартиры со всеми окнами на проспект - отстой, а в строящемся несут деньги и говорят дайте ещё?
та не сильно он там и ревет, там светофоры, ревут скоростные трассы типа дружбы народов, или проспекта победы
там другая беда - вечное бздо от разрушенного канализационного коллектора через дорогу

Человеку на Голосеевском пр-те,27 в начале 2000-Х ОП тоже говорил что не очень-то и ревет, а как построили, то все резко обнаружили что таки ревет.
Почему в строящемся доме квартиры на магистраль нормально, а в сданном отстой и продать их можно только с огромным демпингом?
Мозг инвестора что то дорисовывает себе?
Или не все люди мыслят на шаг вперед?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:White Lines с видом на ревущий 24/7 Голосеевский проспект - 3куе метр
С видом на чуть меньше ревущую улицу Васильковская - 2,5 куе метр
Говоря ЖК распродан на 80%
Это какие технологии продаж задействованы?
Гипноз, нейролингвистическое программирование или в кофе от отдела продаж что то подсыпают?
У меня знакомый продавал квартиру в новостроее 2005 года постройки на Голосеевском проспекте,27 4 этаж, без ремонта (от застройщика) с видом на ревущий проспект.
Года 4 продавал, при том что цена была самой низкой в той местности.
Всех пугал рев магистрали.
Взяли толи под офис, толи под хостел.

Почему во введенном в эксплуатацию доме квартиры со всеми окнами на проспект - отстой, а в строящемся несут деньги и говорят дайте ещё?
та не сильно он там и ревет, там светофоры, ревут скоростные трассы типа дружбы народов, или проспекта победы
там другая беда - вечное бздо от разрушенного канализационного коллектора через дорогу

Человеку на Голосеевском пр-те,27 в начале 2000-Х ОП тоже говорил что не очень-то и ревет, а как построили, то все резко обнаружили что таки ревет.
Почему в строящемся доме квартиры на магистраль нормально, а в сданном отстой и продать их можно только с огромным демпингом?
Мозг инвестора что то дорисовывает себе?
Или не все люди мыслят на шаг вперед?
общество потребления, запланированное моральное устаревание, лучшее враг хорошего и вот это вот все
нас учат шо от морального устаревания есть антитела в виде модных мопов - ну посмотрим

зы: глянул я тот дом и понял шо у меня там живет знакомая и я там бывал, особого дискомфорта от шума вроде не было
кстати вот шо действительно ревет, то это северный мост и героев сталинграда, особенно мотоциклисты по ночам, да стритрейсеры упоротые
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Denik тем не менее, городская кольцевая электричка проклята за её сорванный график не один миллион раз

Городская электричка в Киеве на 80% проходит по промзоне. Был бы на нее реальный спрос и занятость как в метро (т.е. устойчивый поток денег) - все бы настроили.
Я писал именно про экспрессы Киев-пригород.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Київрада, година запитань до КМДА. Знову про Подільсько-Воскресенський міст.
Вадим Васильчук з Голосу питає, що там з проєктною документацією на лівобережні підходи? Чи буде міст проходити через озеро Радунка?
Кличко: Проєктна документація зараз вже скоригована і проходить експертизу.
Густєлєв: Проєкт у нас дійсно скоригований, я підтверджую те, що сказав київський міський голова. Зараз проходить державну експертизу. На жаль, певні зміни в складі державної експертизи — вони затримують по часу.
Коли у нас вже буде проєкт, пройшовший держекспертизу, на протязі десь тижня-півтора ви його отримаєте, ви побачите, що там перехід через Радунку навіть пунктиром складений — розвиток на майбутні періоди. Тому що це передбачено генеральним планом. Але сьогодні основні напрямки, основна забудова зараз іде в сторону Оноре де Бальзака.
Ми можемо з вами виїхати після пленарного засідання і побачити, як — вчора особисто проходив там півтора кілометра — з боку Оноре де Бальзака вздовж лінії швидкісного трамвая півтора кілометри роботи проводяться прямо зараз. Вчора інспектував особисто, можна побачити.
Зі сторони Русанівських садів зараз у нас працює шість бурових, повністю мостовики, ми відпрацьовуємо лівий поворот. Перший етап — це лівий поворот в сторону Оноре де Бальзака. Другий етап — це поворот в сторону Алішера Навої. На цьому ми Подільсько-Воскресенський міст з точки зору руху автомобільного транспорту зупиняєм. Продовження буде тільки з точки зору головної мети — метро».

https://www.facebook.com/10000015254410 ... 67112/?d=n
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:42

  UA написав:White Lines с видом на ревущий 24/7 Голосеевский проспект - 3куе метр
С видом на чуть меньше ревущую улицу Васильковская - 2,5 куе метр
Говоря ЖК распродан на 80%
Это какие технологии продаж задействованы?
Гипноз, нейролингвистическое программирование или в кофе от отдела продаж что то подсыпают?
У меня знакомый продавал квартиру в новостроее 2005 года постройки на Голосеевском проспекте,27 4 этаж, без ремонта (от застройщика) с видом на ревущий проспект.
Года 4 продавал, при том что цена была самой низкой в той местности.
Всех пугал рев магистрали.
Взяли толи под офис, толи под хостел.

Почему во введенном в эксплуатацию доме квартиры со всеми окнами на проспект - отстой, а в строящемся несут деньги и говорят дайте ещё?

Все таки возле развилки и центра Довженко не такой гул авто, как возле Парк авеню. Сильно много светофоров. Но вот ежедневные пробки 24/7 со всеми выхлопами и нервно сигналящими индивидами не дадут насладиться прекрасным видом на лес и озеро с открытым окном.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Ну да. У нас же не хватает ума построить инфраструктуру рядом с домом, особенно с новостроем. Надо ехать на Печерск.

За какие деньги ее построить если даже НДС с продажи новых квартир не платиться, а от трети до половины народе не платит или сильно оптимизирует налоги??????
Транспортная инфраструктура - не трансформаторная подстанция. Ее застройщик не построит. А стоимость станции метро (не говоря про километр тоннелей) может быть больше стоимости нескольких коробок вокруг.
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