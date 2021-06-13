RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8032803380348035

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 119
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
47
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати при аренде люди, прежде всего, обращают внимание на тишину.
hume
 
Повідомлень: 8025
З нами з: 27.12.12
Подякував: 867 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:46

  hume написав:
  UA написав:White Lines с видом на ревущий 24/7 Голосеевский проспект - 3куе метр
С видом на чуть меньше ревущую улицу Васильковская - 2,5 куе метр
Говоря ЖК распродан на 80%
Это какие технологии продаж задействованы?
Гипноз, нейролингвистическое программирование или в кофе от отдела продаж что то подсыпают?
У меня знакомый продавал квартиру в новостроее 2005 года постройки на Голосеевском проспекте,27 4 этаж, без ремонта (от застройщика) с видом на ревущий проспект.
Года 4 продавал, при том что цена была самой низкой в той местности.
Всех пугал рев магистрали.
Взяли толи под офис, толи под хостел.

Почему во введенном в эксплуатацию доме квартиры со всеми окнами на проспект - отстой, а в строящемся несут деньги и говорят дайте ещё?

Все таки возле развилки и центра Довженко не такой гул авто, как возле Парк авеню. Сильно много светофоров. Но вот ежедневные пробки 24/7 со всеми выхлопами и нервно сигналящими индивидами не дадут насладиться прекрасным видом на лес и озеро с открытым окном.

Люди вкидывающие 400куе за 3ком 100метров с учетом ремонта этого не понимают?
Сомневаюсь, что владельцы таких сумм денег не имеют практического опыта в недвижимости и это их первая квартира.
UA
 
Повідомлень: 5833
З нами з: 19.07.08
Подякував: 978 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:удут все сильнее щемить за парковку, поэтому столь популярная схема «новострой в ипенях + биток с копарта» будет становится все более невыгодной

Не факт. Среди моих коллег и коллег жены есть масса понаехов, которы на метро для работы, а авто чтобы поехать на родину, шашлыки и в Одессу. В центре может уменьшится, а продажи не упадут-ни ипеней ни битков
ну а где они свои корчи паркуют?
во дворах, на тротуарах и возле бровок нашарка?
я недавно выкладывал новые ставки за парковку и зоны - вы там цифры видели?
Зображення
Стоимость чашки кофе в час в центре. Гуманно я бы сказал
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29564
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1249 раз.
Подякували: 7178 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:56

  hume написав:Кстати при аренде люди, прежде всего, обращают внимание на тишину.

Ливийским арабам пох тишина.
Спать они ложатся под утро и после кальяна с гашишем спят как убитые весь день.
UA
 
Повідомлень: 5833
З нами з: 19.07.08
Подякував: 978 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8032803380348035
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2099, 2100, 2101
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21004 3695032
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 08:20
hume
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24790
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 240890
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96278)
22.07.2021 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.