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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лип, 2021 13:46
Кстати при аренде люди, прежде всего, обращают внимание на тишину.
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hume
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:46
hume написав: UA написав:
White Lines с видом на ревущий 24/7 Голосеевский проспект - 3куе метр
С видом на чуть меньше ревущую улицу Васильковская - 2,5 куе метр
Говоря ЖК распродан на 80%
Это какие технологии продаж задействованы?
Гипноз, нейролингвистическое программирование или в кофе от отдела продаж что то подсыпают?
У меня знакомый продавал квартиру в новостроее 2005 года постройки на Голосеевском проспекте,27 4 этаж, без ремонта (от застройщика) с видом на ревущий проспект.
Года 4 продавал, при том что цена была самой низкой в той местности.
Всех пугал рев магистрали.
Взяли толи под офис, толи под хостел.
Почему во введенном в эксплуатацию доме квартиры со всеми окнами на проспект - отстой, а в строящемся несут деньги и говорят дайте ещё?
Все таки возле развилки и центра Довженко не такой гул авто, как возле Парк авеню. Сильно много светофоров. Но вот ежедневные пробки 24/7 со всеми выхлопами и нервно сигналящими индивидами не дадут насладиться прекрасным видом на лес и озеро с открытым окном.
Люди вкидывающие 400куе за 3ком 100метров с учетом ремонта этого не понимают?
Сомневаюсь, что владельцы таких сумм денег не имеют практического опыта в недвижимости и это их первая квартира.
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UA
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:56
kingkongovets написав: Serg-ik написав: kingkongovets написав:
удут все сильнее щемить за парковку, поэтому столь популярная схема «новострой в ипенях + биток с копарта» будет становится все более невыгодной
Не факт. Среди моих коллег и коллег жены есть масса понаехов, которы на метро для работы, а авто чтобы поехать на родину, шашлыки и в Одессу. В центре может уменьшится, а продажи не упадут-ни ипеней ни битков
ну а где они свои корчи паркуют?
во дворах, на тротуарах и возле бровок нашарка?
я недавно выкладывал новые ставки за парковку и зоны - вы там цифры видели?
Стоимость чашки кофе в час в центре. Гуманно я бы сказал
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Faceless
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:56
hume написав:
Кстати при аренде люди, прежде всего, обращают внимание на тишину.
Ливийским арабам пох тишина.
Спать они ложатся под утро и после кальяна с гашишем спят как убитые весь день.
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UA
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