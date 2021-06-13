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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лип, 2021 20:18
Denik написав: vitaliian написав:
машиной банально быстрее, дешевле, удобнее.
Это не имеет ничего общего с киевскими пробками.
вы их сильно преувеличиваете. Проблема пробок не номер один, ОТ, парковки и загазованность воздуха я бы это обсуждал. Даже если авто не выехало оно все равно стоит где то во дворах, под домом вдоль улиц и занимает место. А выхлопы вообще никто не контролит. Иногда проедет евро 5 потом 10 минут дышать нечем.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 22 лип, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 20:19
vitaliian написав: Faceless написав: flyman написав:
концепт я ще раз повторю: при зміні офіса - міняти місце проживання, щоб менше витрачати часу на дорогу
І заради того утримувати кілька квартир. А якщо їх здавати - то швидко звільнити не вийде + все ушатають орендарі
сдавать посуточно.
Тогда жить в них потом - это как жить в плацкарте. Хотя, это ж Флай...
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Додано: Чет 22 лип, 2021 20:35
Faceless написав: flyman написав:
концепт я ще раз повторю: при зміні офіса - міняти місце проживання, щоб менше витрачати часу на дорогу
І заради того утримувати кілька квартир. А якщо їх здавати - то швидко звільнити не вийде + все ушатають орендарі
робота\офіс теж не міняється як спідня білизна
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Додано: Чет 22 лип, 2021 20:37
як для Гонгконга/Токіо, то в мене взагалі "аеродром".
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Додано: Чет 22 лип, 2021 20:44
Amat написав: sequence написав:
Мы же не понимаем какой бюджет и прочие райдеры (парки, ТЦ, парковки...)? Чего гадать
Райдеры я озвучил.
Метро,
общая логистика,
плотность населения на метр квадратный,
общая инфраструктура,
ПОХ не рассматриваю вообще.
Еще можно добавить:
Новострой
горизонтальная разводка
чистота воздуха (потому ПОХ не подходит)
Естественно, чем больше парков (зеленых зон) тем лучше.
ТЦ сейчас и так на каждом углу.
Парковок нет нигде, кроме старого фонда (-:
Бюджет 90-100к за 2к (68-78 метров). Собственно как в указанных мной ЖК сейчас.
ИМХО по вашему райдеру Багаутовский)
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Додано: Чет 22 лип, 2021 21:04
hume написав: Amat написав:
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Одна проблема - до метро далековато.
Ну и Левобережка, всегда пробка.
Но в целом этот вариант из головы не выбрасываю.
Правда мне тут давече еще один вариант подкинули - участок на Русановских садах.
Цена с домом будет +\- одна и та же, но говорят - это земля. Это актив. Не подешевеет с годами....
Тоже, кстати, вариант.
От Никольской Слободки выезд на мост через выставочный центр, минуя Левобережку. Для особо спешащих через Солнечную Ривьеру прямо на мост.
На русановских садах, если не ошибаюсь, нет газа. И желательно смотреть участок на первых улицах. Чем дальше улица, тем ближе к новому мосту. Но вариант очень и очень неплох от садов сделали съезд на новый мост.
Русановские сады очень тонкий вариант, цена на расстоянии 200м может отличаться в 2 и более раза
целевое , дом введен или нет и т.д.
на данный момент там дом узаконить анреал)
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Додано: Чет 22 лип, 2021 21:14
flyman написав: fox767676 написав:
Может человек не доверяет банковской системе. Да даже если бы и доверял, копить на квартиру мечты на растущем рынке можно и в кавлерках
Хід коньом - здати цоколь і кавалірки, зняти в центральному центрі. Різницю - на блекджек і поетес.
зря вы не воспользовались вчерашним советом обратиться к психиатру
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