RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8048804980508051>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 119
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
47
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:18

  Denik написав:
  vitaliian написав:машиной банально быстрее, дешевле, удобнее.

Это не имеет ничего общего с киевскими пробками.
вы их сильно преувеличиваете. Проблема пробок не номер один, ОТ, парковки и загазованность воздуха я бы это обсуждал. Даже если авто не выехало оно все равно стоит где то во дворах, под домом вдоль улиц и занимает место. А выхлопы вообще никто не контролит. Иногда проедет евро 5 потом 10 минут дышать нечем.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 22 лип, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7942
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 2084 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:19

  vitaliian написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:концепт я ще раз повторю: при зміні офіса - міняти місце проживання, щоб менше витрачати часу на дорогу

І заради того утримувати кілька квартир. А якщо їх здавати - то швидко звільнити не вийде + все ушатають орендарі
сдавать посуточно.

Тогда жить в них потом - это как жить в плацкарте. Хотя, это ж Флай... :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29588
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1250 раз.
Подякували: 7180 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:21

  Faceless написав:Тогда жить в них потом - это как жить в плацкарте. Хотя, это ж Флай... :mrgreen:
а проводники как живут? с их точки зрения Флай эталон успешности. У него хотя бы душ есть.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7942
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 2084 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:35

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Тогда жить в них потом - это как жить в плацкарте. Хотя, это ж Флай... :mrgreen:
а проводники как живут? с их точки зрения Флай эталон успешности. У него хотя бы душ есть.


А Алекс Брежнев вообще в кабине фуры живет и ничего .... :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10033
З нами з: 14.11.11
Подякував: 391 раз.
Подякували: 4247 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:35

  Faceless написав:
  flyman написав:концепт я ще раз повторю: при зміні офіса - міняти місце проживання, щоб менше витрачати часу на дорогу

І заради того утримувати кілька квартир. А якщо їх здавати - то швидко звільнити не вийде + все ушатають орендарі

робота\офіс теж не міняється як спідня білизна
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25471
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1260 раз.
Подякували: 1964 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:37

  Libo написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:Тогда жить в них потом - это как жить в плацкарте. Хотя, это ж Флай... :mrgreen:
а проводники как живут? с их точки зрения Флай эталон успешности. У него хотя бы душ есть.


А Алекс Брежнев вообще в кабине фуры живет и ничего .... :lol:

як для Гонгконга/Токіо, то в мене взагалі "аеродром".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25471
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1260 раз.
Подякували: 1964 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:38

  Libo написав:А Алекс Брежнев вообще в кабине фуры живет и ничего .... :lol:
о и вы его фанат, адская сила соцсетей...
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7942
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 2084 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:44

  Amat написав:
  sequence написав: Мы же не понимаем какой бюджет и прочие райдеры (парки, ТЦ, парковки...)? Чего гадать


Райдеры я озвучил.

Метро,
общая логистика,
плотность населения на метр квадратный,
общая инфраструктура,
ПОХ не рассматриваю вообще.

Еще можно добавить:
Новострой
горизонтальная разводка
чистота воздуха (потому ПОХ не подходит)
Естественно, чем больше парков (зеленых зон) тем лучше.
ТЦ сейчас и так на каждом углу.
Парковок нет нигде, кроме старого фонда (-:

Бюджет 90-100к за 2к (68-78 метров). Собственно как в указанных мной ЖК сейчас.

ИМХО по вашему райдеру Багаутовский)
Прохожий
 
Повідомлень: 12322
З нами з: 05.06.13
Подякував: 766 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 21:04

  hume написав:
  Amat написав:[
Одна проблема - до метро далековато.
Ну и Левобережка, всегда пробка.

Но в целом этот вариант из головы не выбрасываю.

Правда мне тут давече еще один вариант подкинули - участок на Русановских садах.
Цена с домом будет +\- одна и та же, но говорят - это земля. Это актив. Не подешевеет с годами....

Тоже, кстати, вариант.


От Никольской Слободки выезд на мост через выставочный центр, минуя Левобережку. Для особо спешащих через Солнечную Ривьеру прямо на мост.

На русановских садах, если не ошибаюсь, нет газа. И желательно смотреть участок на первых улицах. Чем дальше улица, тем ближе к новому мосту. Но вариант очень и очень неплох от садов сделали съезд на новый мост.

Русановские сады очень тонкий вариант, цена на расстоянии 200м может отличаться в 2 и более раза
целевое , дом введен или нет и т.д.
на данный момент там дом узаконить анреал)
Прохожий
 
Повідомлень: 12322
З нами з: 05.06.13
Подякував: 766 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 21:14

  flyman написав:
  fox767676 написав:Может человек не доверяет банковской системе. Да даже если бы и доверял, копить на квартиру мечты на растущем рынке можно и в кавлерках

Хід коньом - здати цоколь і кавалірки, зняти в центральному центрі. Різницю - на блекджек і поетес.

зря вы не воспользовались вчерашним советом обратиться к психиатру
Прохожий
 
Повідомлень: 12322
З нами з: 05.06.13
Подякував: 766 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8048804980508051>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2099, 2100, 2101
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21007 3695665
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 22:05
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24797
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 240953
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.