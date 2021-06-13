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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лип, 2021 22:25
В цоколе флая плинтуса настолько скрытого монтажа что их хрен увидишь!
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Унуноктий
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Додано: Чет 22 лип, 2021 23:08
пан Охрименко рассказал матчасть об учетной ставке
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