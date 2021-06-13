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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лип, 2021 23:08
пан Охрименко рассказал матчасть об учетной ставке
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Ромасик
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 00:33
UA написав: kingkongovets написав:
UA написав:White Lines с видом на ревущий 24/7 Голосеевский проспект - 3куе метр
С видом на чуть меньше ревущую улицу Васильковская - 2,5 куе метр
Говоря ЖК распродан на 80%
Это какие технологии продаж задействованы?
Гипноз, нейролингвистическое программирование или в кофе от отдела продаж что то подсыпают?
У меня знакомый продавал квартиру в новостроее 2005 года постройки на Голосеевском проспекте,27 4 этаж, без ремонта (от застройщика) с видом на ревущий проспект.
Года 4 продавал, при том что цена была самой низкой в той местности.
Всех пугал рев магистрали.
Взяли толи под офис, толи под хостел.
Почему во введенном в эксплуатацию доме квартиры со всеми окнами на проспект - отстой, а в строящемся несут деньги и говорят дайте ещё?
та не сильно он там и ревет, там светофоры, ревут скоростные трассы типа дружбы народов, или проспекта победы
там другая беда - вечное бздо от разрушенного канализационного коллектора через дорогу
Человеку на Голосеевском пр-те,27 в начале 2000-Х ОП тоже говорил что не очень-то и ревет, а как построили, то все резко обнаружили что таки ревет.
Почему в строящемся доме квартиры на магистраль нормально, а в сданном отстой и продать их можно только с огромным демпингом?
Мозг инвестора что то дорисовывает себе?
Или не все люди мыслят на шаг вперед?
"элементарно, Ватсон" - когда человек продает реальную квартиру, туда приходит покупан и все видит и слышит, а у воздуха над котлованом только обещания ОП.
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rjkz
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 01:25
Ромасик написав: rjkz написав:
Желтеет и отваливается?
он и так весь желтый
...и отваливается?
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rjkz
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:46
hume написав: Amat написав:
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Одна проблема - до метро далековато.
Ну и Левобережка, всегда пробка.
Но в целом этот вариант из головы не выбрасываю.
Правда мне тут давече еще один вариант подкинули - участок на Русановских садах.
Цена с домом будет +\- одна и та же, но говорят - это земля. Это актив. Не подешевеет с годами....
Тоже, кстати, вариант.
От Никольской Слободки выезд на мост через выставочный центр, минуя Левобережку. Для особо спешащих через Солнечную Ривьеру прямо на мост.
На русановских садах, если не ошибаюсь, нет газа. И желательно смотреть участок на первых улицах. Чем дальше улица, тем ближе к новому мосту. Но вариант очень и очень неплох от садов сделали съезд на новый мост.
На Русановских садах есть газ.
Там с электричеством нюансы - большинство трансформаторов и столбов принадлежит садоводческим кооперативам. Отсюда более высокие тарифы на ЭЭ.
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UA
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:53
rjkz написав: UA написав:
Человеку на Голосеевском пр-те,27 в начале 2000-Х ОП тоже говорил что не очень-то и ревет, а как построили, то все резко обнаружили что таки ревет.
Почему в строящемся доме квартиры на магистраль нормально, а в сданном отстой и продать их можно только с огромным демпингом?
Мозг инвестора что то дорисовывает себе?
Или не все люди мыслят на шаг вперед?
"элементарно, Ватсон" - когда человек продает реальную квартиру, туда приходит покупан и все видит и слышит, а у воздуха над котлованом только обещания ОП.
Кто эти покупаны с немалыми деньгами и без жизненного опыта?
Любая тетка стоявшая 20 лет на лотке с овощами и решившая перейти на более легкий хлеб в риелторы, через 2 недели стажировки знает, что окна на автомагистраль это жесткий неликвид.
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UA
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