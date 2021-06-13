Надеюсь какие-то проектировщики-калеки почитают, хоть в будущем сделают выводы.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:42
а вот так сделана велодорожка вдоль Галактики. Во первых идет справа от троутара (лучше как по мне между тротуаром и дорогой, а еще лучше делать ее частью проезжей части, а не тротуара, как на Ярославом Валу), во вторых местами идет дугами или пересекает пешеходную часть. 3) нет заниженных бордюров в красной части 4) ФЭМ надо вылаживать вдоль движения хотя бы, а вообще должен использоваться другой тип покрытия, поскольку на этом возникают большие вибрации, особенно на мелких колесах самокатов. В общем чудаки просто выложили красную брущатку.
Надеюсь какие-то проектировщики-калеки почитают, хоть в будущем сделают выводы.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
то вы еще знаменитую «велодорожку» в ирпень не видели, или сделанные недавно дорожки на тротуарах на окружной, которые поворачивают под прямыми углами перед остановками и по которым люди ходят больше, чем по тротуарам
киевские «велодорожки» и прочую «велоинфраструктуру» типа непонятно кому нужных велопарковок юзать практически невозможно, увы и ах
Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ще один приклад для теоретика - якщо ріст з 2018 тільки вартості готової квартири склав 60%, то це ліквідна чи не дуже ? і ще порахуй відсотки за 3 роки оренди. А швидко перевести - аж бігом. Однушки в комплексі розгрібають швидко і невимушено. Три роки уже є. Податок мінімальний.
Вікі-шмікі тут цитуєш
Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:08
Якщо ти не розумієш української, то може зрозумієш визначення ліквідності російською теж з Вікі.
Ликви́дность (от лат. liquidus «жидкий, перетекающий») — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги. Бывают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности (активы). Чем легче и быстрее можно обменять актив с учётом его полной стоимости, тем более ликвидным он является.
І перечитай мою відповідь оператору обліківки sequence. Там іде мова про "портфель активів". А не про максимізацію доходу через гемблінг на КРЖН.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 23 лип, 2021 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:51
да, не видел. Ну пусть учатся.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:55
дєффачкі, создайте собі тему про вєлодорожкі і там рєзвітєсь наздоров"я
Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:01
Флай, а чего вы игнорируете тему недвиги в Италии за 1 евро? Я смотрел, там местами даже ШРТ рядом есть! Площадь дома для вас, правда, несколько непривычно большая. Ну так можно отгородиться перегородкой от излишков площади
Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:14
я не ігнорую, а тримаю в умі.
Хоча є ще альтернативи на майбутнє: Португалія, Філіпіни, Болгарія, Албанія, Чорногорія, і, навіть, Польща.
Але для цього є інша тема на форумі
https://forum.finance.ua/topic221862.html
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:28
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:33
Уряд України планує змінити вже існуючий план з реконструкції районів — знести "хрущовку", щоб побудувати на її місці багатоповерхівку, стане простіше.
Міністерство розвитку громад і територій України підготувало законопроект, що знижує бар'єр згоди мешканців на розселення і подальше знесення їхнього будинку — якщо раніше це було 100%, то зараз його пропонується встановити на рівні 75%.
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