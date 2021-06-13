Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:Уряд України планує змінити вже існуючий план з реконструкції районів — знести "хрущовку", щоб побудувати на її місці багатоповерхівку, стане простіше. Міністерство розвитку громад і територій України підготувало законопроект, що знижує бар'єр згоди мешканців на розселення і подальше знесення їхнього будинку — якщо раніше це було 100%, то зараз його пропонується встановити на рівні 75%. https://gordonua.com/news/politics/nard ... 64032.html
Ромасик написав:Надеюсь какие-то проектировщики-калеки почитают, хоть в будущем сделают выводы.
Им как об стенку горох. Сколько им говорили зачем возле водоемов ставят велодорожки ближе к берегу, а пешеходы и лавки - дальше. Пешеходы в Киеве на самой низшей иерархической ступеньке, после автомобилистов и вело\самокатчиков
Ромасик написав:Надеюсь какие-то проектировщики-калеки почитают, хоть в будущем сделают выводы.
Им как об стенку горох. Сколько им говорили зачем возле водоемов ставят велодорожки ближе к берегу, а пешеходы и лавки - дальше. Пешеходы в Киеве на самой низшей иерархической ступеньке, после автомобилистов и вело\самокатчиков
Є тут пропозиція обговорити таку тему (якщо дискусія піде, перенесу в окрему гілку) - Квартира на майбутн.є для дитини: * Чи є сенс орієнтуватися на мінімум, 1к чи студія (а краще хай сам заробить), чи одразу більш комфортне? * Або, брати мінімально доступне, і "покращувати" з часом локацію і характеристики, продаючи і купуючи щось краще, може й на етапі будівнцтва * Або брати як квартиру під оренду до часів, коли дитині знадобиться * Або чекати обвалу, fall of perishness і т п * Інше
Faceless написав:Є тут пропозиція обговорити таку тему (якщо дискусія піде, перенесу в окрему гілку) - Квартира на майбутн.є для дитини: * Чи є сенс орієнтуватися на мінімум, 1к чи студія (а краще хай сам заробить), чи одразу більш комфортне? * Або, брати мінімально доступне, і "покращувати" з часом локацію і характеристики, продаючи і купуючи щось краще, може й на етапі будівнцтва * Або брати як квартиру під оренду до часів, коли дитині знадобиться * Або чекати обвалу, fall of perishness і т п * Інше
1) звісно, брати 1к. Нащо студенту 2к? Розміри 1к можуть залежати від того, в яких хоромах дитинча виросло. А як на мене, хай іде в общагу і сам заробляє собі на кв. Хто не жив в общазі, той життя не знає) 2) етап будівництва - це ризики інвестування. Це вже якщо взагалі дитинку не жалко Моя кв мене десь на книжці чекає 3) під оренду брати - це якщо хочете зв'язуватися з орендним бізнесом. А то може сподобатися і дитинча таки відправите в общагу. 4) обвал то наше все. Тримаю кулачки
Ромасик написав:Надеюсь какие-то проектировщики-калеки почитают, хоть в будущем сделают выводы.
Им как об стенку горох. Сколько им говорили зачем возле водоемов ставят велодорожки ближе к берегу, а пешеходы и лавки - дальше. Пешеходы в Киеве на самой низшей иерархической ступеньке, после автомобилистов и вело\самокатчиков
а кто и куда говорил? Знаю возле СанФранциско, того что на Нивках, собралась толпа велосипедистов и вздернула асфальт на самопальной парковке мегомаркета, которая обрезала часть велодорожки. Как по мне, самые обиженные в Киеве вело/самокатчики. Их гоняют и пешики и водилы.
Faceless написав:Є тут пропозиція обговорити таку тему (якщо дискусія піде, перенесу в окрему гілку) - Квартира на майбутн.є для дитини: * Чи є сенс орієнтуватися на мінімум, 1к чи студія (а краще хай сам заробить), чи одразу більш комфортне? * Або, брати мінімально доступне, і "покращувати" з часом локацію і характеристики, продаючи і купуючи щось краще, може й на етапі будівнцтва * Або брати як квартиру під оренду до часів, коли дитині знадобиться * Або чекати обвалу, fall of perishness і т п * Інше
Пусть сам зарабатывает. Я сторонница теории удочки. Максимум - можно помочь ему с покупкой, но пусть для начала начнет зарабатывать и откладывать на свое жилье.
Брать квартиру под аренду да, но без расчета, что потом она будет для ребенка. И готовьтесь отбиваться потом от его попыток в эту квартиру вселиться.
На "любимом" кидстаффе не так давно была тема о том, что родители должны. Почитала. *хуела. Оказывается, должны обеспечить высшим образованием в престижном ВУЗе, даже если ребенок полный дебил, купить ему жилье, выняньчить внуков и собрать себе на пенсию, чтобы деточку не дай Боже не напрягать стаканом воды. Таких деточек в 18 под зад ногой во взрослую самостоятельную жизнь, ИМХО.
Faceless написав:Є тут пропозиція обговорити таку тему (якщо дискусія піде, перенесу в окрему гілку) - Квартира на майбутн.є для дитини: * Чи є сенс орієнтуватися на мінімум, 1к чи студія (а краще хай сам заробить), чи одразу більш комфортне? * Або, брати мінімально доступне, і "покращувати" з часом локацію і характеристики, продаючи і купуючи щось краще, може й на етапі будівнцтва * Або брати як квартиру під оренду до часів, коли дитині знадобиться * Або чекати обвалу, fall of perishness і т п * Інше
1) звісно, брати 1к. Нащо студенту 2к? Розміри 1к можуть залежати від того, в яких хоромах дитинча виросло. А як на мене, хай іде в общагу і сам заробляє собі на кв. Хто не жив в общазі, той життя не знає) 2) етап будівництва - це ризики інвестування. Це вже якщо взагалі дитинку не жалко Моя кв мене десь на книжці чекає 3) під оренду брати - це якщо хочете зв'язуватися з орендним бізнесом. А то може сподобатися і дитинча таки відправите в общагу. 4) обвал то наше все. Тримаю кулачки
Якщо дитина збирається лишатися в Києві, а не їхати на полуницю до Польщі, то можна купити на старт кавалірку. Общага ... це ти би ще сказав, що хто в красній армії не служив, той життя не знає.