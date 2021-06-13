RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8053805480558056>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:35

  stas_rst написав:Уряд України планує змінити вже існуючий план з реконструкції районів — знести "хрущовку", щоб побудувати на її місці багатоповерхівку, стане простіше.
Міністерство розвитку громад і територій України підготувало законопроект, що знижує бар'єр згоди мешканців на розселення і подальше знесення їхнього будинку — якщо раніше це було 100%, то зараз його пропонується встановити на рівні 75%.
https://gordonua.com/news/politics/nard ... 64032.html

переливают из пустого в порожне
Ромасик
 
Повідомлень: 2307
З нами з: 30.03.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:Надеюсь какие-то проектировщики-калеки почитают, хоть в будущем сделают выводы.


Им как об стенку горох. Сколько им говорили зачем возле водоемов ставят велодорожки ближе к берегу, а пешеходы и лавки - дальше. Пешеходы в Киеве на самой низшей иерархической ступеньке, после автомобилистов и вело\самокатчиков
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 13.06.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:12

  fox767676 написав:
  Ромасик написав:Надеюсь какие-то проектировщики-калеки почитают, хоть в будущем сделают выводы.


Им как об стенку горох. Сколько им говорили зачем возле водоемов ставят велодорожки ближе к берегу, а пешеходы и лавки - дальше. Пешеходы в Киеве на самой низшей иерархической ступеньке, после автомобилистов и вело\самокатчиков


UA
 
Повідомлень: 5841
З нами з: 19.07.08
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Є тут пропозиція обговорити таку тему (якщо дискусія піде, перенесу в окрему гілку) - Квартира на майбутн.є для дитини:
* Чи є сенс орієнтуватися на мінімум, 1к чи студія (а краще хай сам заробить), чи одразу більш комфортне?
* Або, брати мінімально доступне, і "покращувати" з часом локацію і характеристики, продаючи і купуючи щось краще, може й на етапі будівнцтва
* Або брати як квартиру під оренду до часів, коли дитині знадобиться
* Або чекати обвалу, fall of perishness і т п
* Інше
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29590
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1250 раз.
Подякували: 7181 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:38

Faceless
давайте в отдельную тему
тут и так флуда >90%
Прохожий
 
Повідомлень: 12323
З нами з: 05.06.13
Подякував: 766 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:42

  Прохожий написав:Faceless
давайте в отдельную тему
тут и так флуда >90%

остальные 10% - зрадио :lol:
Ромасик
 
Повідомлень: 2307
З нами з: 30.03.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:48

  Faceless написав:Є тут пропозиція обговорити таку тему (якщо дискусія піде, перенесу в окрему гілку) - Квартира на майбутн.є для дитини:
* Чи є сенс орієнтуватися на мінімум, 1к чи студія (а краще хай сам заробить), чи одразу більш комфортне?
* Або, брати мінімально доступне, і "покращувати" з часом локацію і характеристики, продаючи і купуючи щось краще, може й на етапі будівнцтва
* Або брати як квартиру під оренду до часів, коли дитині знадобиться
* Або чекати обвалу, fall of perishness і т п
* Інше

1) звісно, брати 1к. Нащо студенту 2к? Розміри 1к можуть залежати від того, в яких хоромах дитинча виросло. А як на мене, хай іде в общагу і сам заробляє собі на кв. Хто не жив в общазі, той життя не знає)
2) етап будівництва - це ризики інвестування. Це вже якщо взагалі дитинку не жалко :) Моя кв мене десь на книжці чекає :roll:
3) під оренду брати - це якщо хочете зв'язуватися з орендним бізнесом. А то може сподобатися і дитинча таки відправите в общагу.
4) обвал то наше все. Тримаю кулачки :P
Ромасик
 
Повідомлень: 2307
З нами з: 30.03.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:56

  fox767676 написав:
  Ромасик написав:Надеюсь какие-то проектировщики-калеки почитают, хоть в будущем сделают выводы.


Им как об стенку горох. Сколько им говорили зачем возле водоемов ставят велодорожки ближе к берегу, а пешеходы и лавки - дальше. Пешеходы в Киеве на самой низшей иерархической ступеньке, после автомобилистов и вело\самокатчиков

а кто и куда говорил? Знаю возле СанФранциско, того что на Нивках, собралась толпа велосипедистов и вздернула асфальт на самопальной парковке мегомаркета, которая обрезала часть велодорожки.
Как по мне, самые обиженные в Киеве вело/самокатчики. Их гоняют и пешики и водилы.
Ромасик
 
Повідомлень: 2307
З нами з: 30.03.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:22

  Faceless написав:Є тут пропозиція обговорити таку тему (якщо дискусія піде, перенесу в окрему гілку) - Квартира на майбутн.є для дитини:
* Чи є сенс орієнтуватися на мінімум, 1к чи студія (а краще хай сам заробить), чи одразу більш комфортне?
* Або, брати мінімально доступне, і "покращувати" з часом локацію і характеристики, продаючи і купуючи щось краще, може й на етапі будівнцтва
* Або брати як квартиру під оренду до часів, коли дитині знадобиться
* Або чекати обвалу, fall of perishness і т п
* Інше

Пусть сам зарабатывает. Я сторонница теории удочки. Максимум - можно помочь ему с покупкой, но пусть для начала начнет зарабатывать и откладывать на свое жилье.

Брать квартиру под аренду да, но без расчета, что потом она будет для ребенка. И готовьтесь отбиваться потом от его попыток в эту квартиру вселиться.

На "любимом" кидстаффе не так давно была тема о том, что родители должны. Почитала. *хуела. Оказывается, должны обеспечить высшим образованием в престижном ВУЗе, даже если ребенок полный дебил, купить ему жилье, выняньчить внуков и собрать себе на пенсию, чтобы деточку не дай Боже не напрягать стаканом воды. Таких деточек в 18 под зад ногой во взрослую самостоятельную жизнь, ИМХО.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1845
З нами з: 09.08.15
Подякував: 535 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:49

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Є тут пропозиція обговорити таку тему (якщо дискусія піде, перенесу в окрему гілку) - Квартира на майбутн.є для дитини:
* Чи є сенс орієнтуватися на мінімум, 1к чи студія (а краще хай сам заробить), чи одразу більш комфортне?
* Або, брати мінімально доступне, і "покращувати" з часом локацію і характеристики, продаючи і купуючи щось краще, може й на етапі будівнцтва
* Або брати як квартиру під оренду до часів, коли дитині знадобиться
* Або чекати обвалу, fall of perishness і т п
* Інше

1) звісно, брати 1к. Нащо студенту 2к? Розміри 1к можуть залежати від того, в яких хоромах дитинча виросло. А як на мене, хай іде в общагу і сам заробляє собі на кв. Хто не жив в общазі, той життя не знає)
2) етап будівництва - це ризики інвестування. Це вже якщо взагалі дитинку не жалко :) Моя кв мене десь на книжці чекає :roll:
3) під оренду брати - це якщо хочете зв'язуватися з орендним бізнесом. А то може сподобатися і дитинча таки відправите в общагу.
4) обвал то наше все. Тримаю кулачки :P

Якщо дитина збирається лишатися в Києві, а не їхати на полуницю до Польщі, то можна купити на старт кавалірку. Общага ... це ти би ще сказав, що хто в красній армії не служив, той життя не знає.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25487
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1260 раз.
Подякували: 1965 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8053805480558056>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2099, 2100, 2101
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21007 3696881
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 22:05
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24828
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 241064
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18331)
23.07.2021 21:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.