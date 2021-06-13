В Киеве хотят построить платную эстакаду за 2,2 млрд грн
Объект длиной 25 км должен протянуться от метро «Святошин» до Дарницкого моста
Корпорация «Укртрансстрой» предлагает построить в Киеве платную двухъярусную автомобильную 25-километровую эстакаду от метро «Святошин» до Дарницкого моста. Соответствующее письмо направил в Офис президента президент Украинской транспортной корпорации по государственному строительству Виктор Блонский, пишут «Наші гроші».
В этом документе предлагает построить двухъярусную скоростную автомагистраль над действующей веткой железной дороги. Благодаря этому расстояние в 25 км можно будет преодолеть меньше чем за полчаса.
Через каждые 5-6 км - в местах примыкания с основными проспектами предлагают построить въезды/выезды, а также перехватывающие паркинги.
Стоимость проезда по эстакаде собираются зафиксировать на уровне 50 грн для легковых автомобилей, для машин средней грузоподъемности и автобусов – 75 грн, а проезд грузовиков обойдется в 150 грн.
Нагрузка на новый объект, согласно подсчетам, составит 120 000-150 000 автомобилей в сутки.
В «Укртрансстрое» считают, что реализовать проект можно за пять лет и для этого не надо перекрывать основные дороги. Инвестиции в него составят 2,2 млрд грн, деньги можно получить от иностранных инвесторов.