Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:22

UA написав: rjkz написав: UA написав: Человеку на Голосеевском пр-те,27 в начале 2000-Х ОП тоже говорил что не очень-то и ревет, а как построили, то все резко обнаружили что таки ревет.

Почему в строящемся доме квартиры на магистраль нормально, а в сданном отстой и продать их можно только с огромным демпингом?

Мозг инвестора что то дорисовывает себе?

Или не все люди мыслят на шаг вперед? Человеку на Голосеевском пр-те,27 в начале 2000-Х ОП тоже говорил что не очень-то и ревет, а как построили, то все резко обнаружили что таки ревет.Почему в строящемся доме квартиры на магистраль нормально, а в сданном отстой и продать их можно только с огромным демпингом?Мозг инвестора что то дорисовывает себе?Или не все люди мыслят на шаг вперед?



"элементарно, Ватсон" - когда человек продает реальную квартиру, туда приходит покупан и все видит и слышит, а у воздуха над котлованом только обещания ОП.

"элементарно, Ватсон" - когда человек продает реальную квартиру, туда приходит покупан и все видит и слышит, а у воздуха над котлованом только обещания ОП.

Кто эти покупаны с немалыми деньгами и без жизненного опыта?

Любая тетка стоявшая 20 лет на лотке с овощами и решившая перейти на более легкий хлеб в риелторы, через 2 недели стажировки знает, что окна на автомагистраль это жесткий неликвид. Кто эти покупаны с немалыми деньгами и без жизненного опыта?Любая тетка стоявшая 20 лет на лотке с овощами и решившая перейти на более легкий хлеб в риелторы, через 2 недели стажировки знает, что окна на автомагистраль это жесткий неликвид.

НБУ

Ну, смотрите, я это уже некоторое время назад несколько раз писал, давал ссылки и свои выкладки...десятки миллионов украинцев либо эммигрировали либо свалили на длительнын заработки в забугорье.переводов от заробитчан в кажется 2019 (или 2018?) году составлял 12 млрд долларов США.Я читал статью на Лиге, и в целом с ней не спорю (тоже выкладывал или тут или на соседней ветке про аренду (порой хочется переименовать ту ветку "Будущая аренда будущего смарта на Левандовке)), что на самом деле объем поступлений от работающих ща бугром украинцев порядка 20-22 млрд в год.Впечатляет? МВФ с его кредитами играется в песочнице.Потом случился ковид, где-то заробитчане стали безработными и ломанулись пересидеть в своих украинских хатах непростое время. Ну и вернулись не с пустыми карманами.Кто эти люди? Явно не у всех из них есть МВА (я не про Макса) (хотя, как практика показывает, этого может не быть достаточно, чтобы избежать бетонозависимости) и стремление "стать Куянином" и иметь успих среди односельчан толкает их на идиотские действия.Могут-ли они себе такое позволить? Лехко.Знакомый после 3 лет в Канаде тракдрайвером вляпался в недострой патриотики. В США-же тракдрайверы (дальнобойщики) могут покупаить себе патриотики раз в 3-4 месяца. Самые низкооплачиваемые раьотники по уходу на дому за пожилыми имеют зп некислого киевского ый-тишнега.Ну и куча строителей в польщах-чехиях и прочих италиях.