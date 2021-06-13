Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Киеве хотят построить платную эстакаду за 2,2 млрд грн
Объект длиной 25 км должен протянуться от метро «Святошин» до Дарницкого моста
Корпорация «Укртрансстрой» предлагает построить в Киеве платную двухъярусную автомобильную 25-километровую эстакаду от метро «Святошин» до Дарницкого моста. Соответствующее письмо направил в Офис президента президент Украинской транспортной корпорации по государственному строительству Виктор Блонский, пишут «Наші гроші».
В этом документе предлагает построить двухъярусную скоростную автомагистраль над действующей веткой железной дороги. Благодаря этому расстояние в 25 км можно будет преодолеть меньше чем за полчаса.
Через каждые 5-6 км - в местах примыкания с основными проспектами предлагают построить въезды/выезды, а также перехватывающие паркинги.
Стоимость проезда по эстакаде собираются зафиксировать на уровне 50 грн для легковых автомобилей, для машин средней грузоподъемности и автобусов – 75 грн, а проезд грузовиков обойдется в 150 грн.
Нагрузка на новый объект, согласно подсчетам, составит 120 000-150 000 автомобилей в сутки.
В «Укртрансстрое» считают, что реализовать проект можно за пять лет и для этого не надо перекрывать основные дороги. Инвестиции в него составят 2,2 млрд грн, деньги можно получить от иностранных инвесторов.
UA написав:Человеку на Голосеевском пр-те,27 в начале 2000-Х ОП тоже говорил что не очень-то и ревет, а как построили, то все резко обнаружили что таки ревет. Почему в строящемся доме квартиры на магистраль нормально, а в сданном отстой и продать их можно только с огромным демпингом? Мозг инвестора что то дорисовывает себе? Или не все люди мыслят на шаг вперед?
"элементарно, Ватсон" - когда человек продает реальную квартиру, туда приходит покупан и все видит и слышит, а у воздуха над котлованом только обещания ОП.
Кто эти покупаны с немалыми деньгами и без жизненного опыта? Любая тетка стоявшая 20 лет на лотке с овощами и решившая перейти на более легкий хлеб в риелторы, через 2 недели стажировки знает, что окна на автомагистраль это жесткий неликвид.
Ну, смотрите, я это уже некоторое время назад несколько раз писал, давал ссылки и свои выкладки...десятки миллионов украинцев либо эммигрировали либо свалили на длительнын заработки в забугорье. По данным НБУ объем переводов от заробитчан в кажется 2019 (или 2018?) году составлял 12 млрд долларов США. Я читал статью на Лиге, и в целом с ней не спорю (тоже выкладывал или тут или на соседней ветке про аренду (порой хочется переименовать ту ветку "Будущая аренда будущего смарта на Левандовке )), что на самом деле объем поступлений от работающих ща бугром украинцев порядка 20-22 млрд в год. Впечатляет? МВФ с его кредитами играется в песочнице. Потом случился ковид, где-то заробитчане стали безработными и ломанулись пересидеть в своих украинских хатах непростое время. Ну и вернулись не с пустыми карманами. Кто эти люди? Явно не у всех из них есть МВА (я не про Макса) (хотя, как практика показывает, этого может не быть достаточно, чтобы избежать бетонозависимости) и стремление "стать Куянином" и иметь успих среди односельчан толкает их на идиотские действия. Могут-ли они себе такое позволить? Лехко. Знакомый после 3 лет в Канаде тракдрайвером вляпался в недострой патриотики. В США-же тракдрайверы (дальнобойщики) могут покупаить себе патриотики раз в 3-4 месяца. Самые низкооплачиваемые раьотники по уходу на дому за пожилыми имеют зп некислого киевского ый-тишнега. Ну и куча строителей в польщах-чехиях и прочих италиях.
flyman написав:Якщо дитина збирається лишатися в Києві, а не їхати на полуницю до Польщі, то можна купити на старт кавалірку. Общага ... це ти би ще сказав, що хто в красній армії не служив, той життя не знає.
гг, куянам при мені общаги не давали. Як на мене, куяни мають зразу валити за бугор. При наймні я свого пихатиму. Ну а якщо дебіл повний, універ не тягне, то хоч в красну армію. Може там хоч себе знайде. Все досить закономірно.
zРадио написав:В этом документе предлагает построить двухъярусную скоростную автомагистраль над действующей веткой железной дороги. Благодаря этому расстояние в 25 км можно будет преодолеть меньше чем за полчаса.
Если хорошо разогнаться, то можно и за 15 мин. Осталось только сьезд с Дарницкого моста достроить на левом берегу
flyman написав:Якщо дитина збирається лишатися в Києві, а не їхати на полуницю до Польщі, то можна купити на старт кавалірку. Общага ... це ти би ще сказав, що хто в красній армії не служив, той життя не знає.
гг, куянам при мені общаги не давали. Як на мене, куяни мають зразу валити за бугор. При наймні я свого пихатиму. Ну а якщо дебіл повний, універ не тягне, то хоч в красну армію. Може там хоч себе знайде. Все досить закономірно.
В полюцию.Робити я не хочу,а красти я боюсь.По1ду я у Ки1в в пол1ц1ю наймуся.
все так, а тетка роп - мерзкая кстати тока шо вернулся с арсенальной - там именно биток, люди стоят в очереди шоп сесть в какую нить реберню, пьяную вишню, или одессу маму очень крутая локация там будет, максимально круто
rjkz написав:Могут-ли они себе такое позволить? Лехко. Знакомый после 3 лет в Канаде тракдрайвером вляпался в недострой патриотики. В США-же тракдрайверы (дальнобойщики) могут покупаить себе патриотики раз в 3-4 месяца. Самые низкооплачиваемые раьотники по уходу на дому за пожилыми имеют зп некислого киевского ый-тишнега. Ну и куча строителей в польщах-чехиях и прочих италиях.
По статистике з/п дальнобойщика в США после резкого повышения в последнее время составляет $54 тыщи В ГОД. Минус американские налоги, страховки, жилье и пр. американские расходы. Посмотри на ютюбе на Алекса Брежнева, нищеброд, живущий в кабине своего трака. Какая патриотика каждые 3-4 месяца?! Для него одна патриотика за полжизни будет подвигом.