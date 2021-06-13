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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 80548055805680578058>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:10

В Киеве хотят построить платную эстакаду за 2,2 млрд грн

Объект длиной 25 км должен протянуться от метро «Святошин» до Дарницкого моста

Корпорация «Укртрансстрой» предлагает построить в Киеве платную двухъярусную автомобильную 25-километровую эстакаду от метро «Святошин» до Дарницкого моста. Соответствующее письмо направил в Офис президента президент Украинской транспортной корпорации по государственному строительству Виктор Блонский, пишут «Наші гроші».

В этом документе предлагает построить двухъярусную скоростную автомагистраль над действующей веткой железной дороги. Благодаря этому расстояние в 25 км можно будет преодолеть меньше чем за полчаса.

Через каждые 5-6 км - в местах примыкания с основными проспектами предлагают построить въезды/выезды, а также перехватывающие паркинги.

Стоимость проезда по эстакаде собираются зафиксировать на уровне 50 грн для легковых автомобилей, для машин средней грузоподъемности и автобусов – 75 грн, а проезд грузовиков обойдется в 150 грн.

Нагрузка на новый объект, согласно подсчетам, составит 120 000-150 000 автомобилей в сутки.

В «Укртрансстрое» считают, что реализовать проект можно за пять лет и для этого не надо перекрывать основные дороги. Инвестиции в него составят 2,2 млрд грн, деньги можно получить от иностранных инвесторов.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:22

  UA написав:
  rjkz написав:
  UA написав:Человеку на Голосеевском пр-те,27 в начале 2000-Х ОП тоже говорил что не очень-то и ревет, а как построили, то все резко обнаружили что таки ревет.
Почему в строящемся доме квартиры на магистраль нормально, а в сданном отстой и продать их можно только с огромным демпингом?
Мозг инвестора что то дорисовывает себе?
Или не все люди мыслят на шаг вперед?


"элементарно, Ватсон" - когда человек продает реальную квартиру, туда приходит покупан и все видит и слышит, а у воздуха над котлованом только обещания ОП.
:mrgreen:

Кто эти покупаны с немалыми деньгами и без жизненного опыта?
Любая тетка стоявшая 20 лет на лотке с овощами и решившая перейти на более легкий хлеб в риелторы, через 2 недели стажировки знает, что окна на автомагистраль это жесткий неликвид.


Ну, смотрите, я это уже некоторое время назад несколько раз писал, давал ссылки и свои выкладки...десятки миллионов украинцев либо эммигрировали либо свалили на длительнын заработки в забугорье. По данным НБУ объем переводов от заробитчан в кажется 2019 (или 2018?) году составлял 12 млрд долларов США.
Я читал статью на Лиге, и в целом с ней не спорю (тоже выкладывал или тут или на соседней ветке про аренду (порой хочется переименовать ту ветку "Будущая аренда будущего смарта на Левандовке :mrgreen: )), что на самом деле объем поступлений от работающих ща бугром украинцев порядка 20-22 млрд в год.
Впечатляет? МВФ с его кредитами играется в песочнице.
Потом случился ковид, где-то заробитчане стали безработными и ломанулись пересидеть в своих украинских хатах непростое время. Ну и вернулись не с пустыми карманами.
Кто эти люди? Явно не у всех из них есть МВА (я не про Макса) (хотя, как практика показывает, этого может не быть достаточно, чтобы избежать бетонозависимости) и стремление "стать Куянином" и иметь успих среди односельчан толкает их на идиотские действия.
Могут-ли они себе такое позволить? Лехко.
Знакомый после 3 лет в Канаде тракдрайвером вляпался в недострой патриотики. В США-же тракдрайверы (дальнобойщики) могут покупаить себе патриотики раз в 3-4 месяца. Самые низкооплачиваемые раьотники по уходу на дому за пожилыми имеют зп некислого киевского ый-тишнега.
Ну и куча строителей в польщах-чехиях и прочих италиях.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:48

  flyman написав:Якщо дитина збирається лишатися в Києві, а не їхати на полуницю до Польщі, то можна купити на старт кавалірку. Общага ... це ти би ще сказав, що хто в красній армії не служив, той життя не знає.

гг, куянам при мені общаги не давали. Як на мене, куяни мають зразу валити за бугор. При наймні я свого пихатиму.
Ну а якщо дебіл повний, універ не тягне, то хоч в красну армію. Може там хоч себе знайде. Все досить закономірно.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:53

  zРадио написав:В этом документе предлагает построить двухъярусную скоростную автомагистраль над действующей веткой железной дороги. Благодаря этому расстояние в 25 км можно будет преодолеть меньше чем за полчаса.

Если хорошо разогнаться, то можно и за 15 мин.
Осталось только сьезд с Дарницкого моста достроить на левом берегу
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот новое видео про White Lines.
https://www.youtube.com/watch?v=qiR_WwqJrOQ
Интересный ЖК и проектировала его Архиматика.
Но мокрый фасад оказывается будет.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Середовище в Києві так створено, що всі перебувають у напруженні
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/07/23/7301423/
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:28

  Ромасик написав:
  flyman написав:Якщо дитина збирається лишатися в Києві, а не їхати на полуницю до Польщі, то можна купити на старт кавалірку. Общага ... це ти би ще сказав, що хто в красній армії не служив, той життя не знає.

гг, куянам при мені общаги не давали. Як на мене, куяни мають зразу валити за бугор. При наймні я свого пихатиму.
Ну а якщо дебіл повний, універ не тягне, то хоч в красну армію. Може там хоч себе знайде. Все досить закономірно.

В полюцию.Робити я не хочу,а красти я боюсь.По1ду я у Ки1в в пол1ц1ю наймуся.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:что на самом деле объем поступлений от работающих ща бугром украинцев порядка 20-22 млрд в год.
Впечатляет? МВФ с его кредитами играется в песочнице.
это разные деньги, деньгами мвф можно погасить панику на межбанке, деньгами заробитчан нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:21

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

foxluck написав:Вот новое видео про White Lines.
https://www.youtube.com/watch?v=qiR_WwqJrOQ
Интересный ЖК и проектировала его Архиматика.
Но мокрый фасад оказывается будет.
все так, а тетка роп - мерзкая
кстати тока шо вернулся с арсенальной - там именно биток, люди стоят в очереди шоп сесть в какую нить реберню, пьяную вишню, или одессу маму
очень крутая локация там будет, максимально круто

зы: пейзажку тоже сделали норм
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:27

  rjkz написав:Могут-ли они себе такое позволить? Лехко.
Знакомый после 3 лет в Канаде тракдрайвером вляпался в недострой патриотики. В США-же тракдрайверы (дальнобойщики) могут покупаить себе патриотики раз в 3-4 месяца. Самые низкооплачиваемые раьотники по уходу на дому за пожилыми имеют зп некислого киевского ый-тишнега.
Ну и куча строителей в польщах-чехиях и прочих италиях.


По статистике з/п дальнобойщика в США после резкого повышения в последнее время составляет $54 тыщи В ГОД. Минус американские налоги, страховки, жилье и пр. американские расходы. Посмотри на ютюбе на Алекса Брежнева, нищеброд, живущий в кабине своего трака. Какая патриотика каждые 3-4 месяца?! :shock:
Для него одна патриотика за полжизни будет подвигом. :wink:
Libo
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