Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:05

kingkongovets написав: ща американские кампани драйверы

10-12 в месяц имеют особо не перетруждаясь

оунеры на своих траках ваще щас дикие суммы молотят, особенно те кто оверсайзы возит, а те, кто таскает от границы с мексикой блейды и части для ветряков лям в год делают легко

брежнев - канадец и в америке бывает только проездом, думаю ему платят 0,35$ за милю, тогда как в штатах средняя зп такого же драйвера на компанейском траке с таким же драй веном 0,8$ минимум с его опытом ща американские кампани драйверы10-12 в месяц имеют особо не перетруждаясьоунеры на своих траках ваще щас дикие суммы молотят, особенно те кто оверсайзы возит, а те, кто таскает от границы с мексикой блейды и части для ветряков лям в год делают легкобрежнев - канадец и в америке бывает только проездом, думаю ему платят 0,35$ за милю, тогда как в штатах средняя зп такого же драйвера на компанейском траке с таким же драй веном 0,8$ минимум с его опытом

$66,591

Уже еще з/п выросла, но все равно ... Если кто-то и зарабатывает 10-12 тыщ, то далеко не все и не не перетруждаясь ...Average base salaryData source tooltip for average base salary.Data source tooltip for average base salary.491.2k salaries reported, updated at July 19, 2021per yearThe average salary for a truck driver is $66,591 per year in the United States.Per yearLess than 1 year$62,5261 to 2 years3 to 5 years6 to 9 years$71,099More than 10 years$75,191