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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:36
vitaliian написав: rjkz написав:
что на самом деле объем поступлений от работающих ща бугром украинцев порядка 20-22 млрд в год.
Впечатляет? МВФ с его кредитами играется в песочнице.
это разные деньги, деньгами мвф можно погасить панику на межбанке, деньгами заробитчан нет.
Как заробитчанин докладываю, каждый день хочу жрать, мне надо тут кругом платить и для этого каждый день отношу доллары в обменку или конвертирую со своего счета в гривну. Добавляю свой скромный ручеек в бурный поток валюты из-за рубежа.
Та же учесть меня ждет и во время паники на межбанке. Мой скромный ручеек тоже будет ее гасить. Панику гасит любой доллар, попадающий сюда из-за рубежа.
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Libo
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:38
Libo написав: rjkz написав:
Могут-ли они себе такое позволить? Лехко.
Знакомый после 3 лет в Канаде тракдрайвером вляпался в недострой патриотики. В США-же тракдрайверы (дальнобойщики) могут покупаить себе патриотики раз в 3-4 месяца. Самые низкооплачиваемые раьотники по уходу на дому за пожилыми имеют зп некислого киевского ый-тишнега.
Ну и куча строителей в польщах-чехиях и прочих италиях.
По статистике з/п дальнобойщика в США после резкого повышения в последнее время составляет $54 тыщи В ГОД. Минус американские налоги, страховки, жилье и пр. американские расходы. Посмотри на ютюбе на Алекса Брежнева, нищеброд, живущий в кабине своего трака. Какая патриотика каждые 3-4 месяца?!
Для него одна патриотика за полжизни будет подвигом.
ща американские кампани драйверы
10-12 в месяц имеют особо не перетруждаясь
оунеры на своих траках ваще щас дикие суммы молотят, особенно те кто оверсайзы возит, а те, кто таскает от границы с мексикой блейды и части для ветряков лям в год делают легко
брежнев - канадец и в америке бывает только проездом, думаю ему платят 0,35$ за милю, тогда как в штатах средняя зп такого же драйвера на компанейском траке с таким же драй веном 0,8$ минимум с его опытом
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kingkongovets
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:54
Natt написав:
На "любимом" кидстаффе не так давно была тема о том, что родители должны. Почитала. *хуела. Оказывается, должны обеспечить высшим образованием в престижном ВУЗе, даже если ребенок полный дебил, купить ему жилье, выняньчить внуков и собрать себе на пенсию, чтобы деточку не дай Боже не напрягать стаканом воды. Таких деточек в 18 под зад ногой во взрослую самостоятельную жизнь, ИМХО.
В Америке ногой под сраку в 18 лет делают даже очень богатые родаки. Некоторые сердобольные максимум заплатят за образование. Внуков попросят показать по видео, а привезти вживую только не раньше, чем лет через пять, когда с ними уже будет меньше хлопот.
Не потому, что хотят закалить детей. А потому что считают, делают самое гуманное и благородное - выпускают детей на волю, как мы птичку, пусть себе летит куда ей хочется, клюет зернышки, какие ей нравится, вьет гнездо, где ей больше нравится, спаривается, размножается и радуется своей жизни на воле.
А мы навязываем своим гнездо, образ жизни своими бабками, свои забобоны и даже иногда сами их спариваем ...
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Libo
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:57
Мизантрóп написав: Ромасик написав: flyman написав:
Якщо дитина збирається лишатися в Києві, а не їхати на полуницю до Польщі, то можна купити на старт кавалірку. Общага ... це ти би ще сказав, що хто в красній армії не служив, той життя не знає.
гг, куянам при мені общаги не давали. Як на мене, куяни мають зразу валити за бугор. При наймні я свого пихатиму.
Ну а якщо дебіл повний, універ не тягне, то хоч в красну армію. Може там хоч себе знайде. Все досить закономірно.
В полюцию.Робити я не хочу,а красти я боюсь.По1ду я у Ки1в в пол1ц1ю наймуся.
да, кстати, пойдет в армейку и вопрос покупки кв сам собой отпадет
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:05
kingkongovets написав:
ща американские кампани драйверы
10-12 в месяц имеют особо не перетруждаясь
оунеры на своих траках ваще щас дикие суммы молотят, особенно те кто оверсайзы возит, а те, кто таскает от границы с мексикой блейды и части для ветряков лям в год делают легко
брежнев - канадец и в америке бывает только проездом, думаю ему платят 0,35$ за милю, тогда как в штатах средняя зп такого же драйвера на компанейском траке с таким же драй веном 0,8$ минимум с его опытом
Уже еще з/п выросла, но все равно ... Если кто-то и зарабатывает 10-12 тыщ, то далеко не все и не не перетруждаясь ...
Average base salary
Data source tooltip for average base salary.Data source tooltip for average base salary.
491.2k salaries reported, updated at July 19, 2021$66,591
per year
The average salary for a truck driver is $66,591 per year in the United States.Years of experience
Per year
Less than 1 year
$62,526
1 to 2 years
-
3 to 5 years
-
6 to 9 years
$71,099
More than 10 years
$75,191
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Libo
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:11
Libo написав: kingkongovets написав:
ща американские кампани драйверы
10-12 в месяц имеют особо не перетруждаясь
оунеры на своих траках ваще щас дикие суммы молотят, особенно те кто оверсайзы возит, а те, кто таскает от границы с мексикой блейды и части для ветряков лям в год делают легко
брежнев - канадец и в америке бывает только проездом, думаю ему платят 0,35$ за милю, тогда как в штатах средняя зп такого же драйвера на компанейском траке с таким же драй веном 0,8$ минимум с его опытом
Уже еще з/п выросла, но все равно ... Если кто-то и зарабатывает 10-12 тыщ, то далеко не все и не не перетруждаясь ...
Average base salary
Data source tooltip for average base salary.Data source tooltip for average base salary.
491.2k salaries reported, updated at July 19, 2021$66,591
per year
The average salary for a truck driver is $66,591 per year in the United States.Years of experience
Per year
Less than 1 year
$62,526
1 to 2 years
-
3 to 5 years
-
6 to 9 years
$71,099
More than 10 years
$75,191
так далеко и не все так писдячат как брежнев, среди драйверов полно женщин, пенсов, баклажанов, паков, индусов, так как наши мало кто работает, рейты улетели в космос, будешь работать и проезжать 3000 миль в неделю - будешь норм жить, ойти сосет
кстати канадские налоги гораздо больше штатовских, плюс в америке еще и списать гораздо больше можно
в общем норм тракеры там зарабатывают
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kingkongovets
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:22
Готовимся к новой волне эпидемии. В Одессе вообще все на все забили. В ресторанах, магазинах, и т.д. считанные люди в масках. Народу толпы везде.
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airmax78
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:24
airmax78 написав:Готовимся к новой волне эпидемии. В Одессе вообще все на все забили. В ресторанах, магазинах, и т.д. считанные люди в масках. Народу толпы везде.
год назад было то же самое, даже во время первого карантина, когда в киеве все в магазины в перчатках ходили там маски ваще никто не носил
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:34
airmax78 написав:
Готовимся к новой волне эпидемии. В Одессе вообще все на все забили. В ресторанах, магазинах, и т.д. считанные люди в масках. Народу толпы везде.
а в Киеве прямо все в масках и по домам
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Ромасик
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:44
Ромасик написав: airmax78 написав:
Готовимся к новой волне эпидемии. В Одессе вообще все на все забили. В ресторанах, магазинах, и т.д. считанные люди в масках. Народу толпы везде.
а в Киеве прямо все в масках и по домам
В Киеве дисциплина на порядок выше. Хотя тоже начинают расслабляться. В ТРЦ уже неоднократно видел людей без масок. Хотя это, скорее, исключения. В Одессе исключения - люди в масках.
ПЦ в поездах. В Интерсити в своем вагоне в маске ехал я один.
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airmax78
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