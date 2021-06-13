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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8055805680578058

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:53

  kingkongovets написав:так далеко и не все так писдячат как брежнев, среди драйверов полно женщин, пенсов, баклажанов, паков, индусов, так как наши мало кто работает, рейты улетели в космос, будешь работать и проезжать 3000 миль в неделю - будешь норм жить, ойти сосет
кстати канадские налоги гораздо больше штатовских, плюс в америке еще и списать гораздо больше можно
в общем норм тракеры там зарабатывают


3 тыщи миль это почти 5 тыщ км за неделю. На траке.
Я на легковой Ауди за день проехал из Чикаго до Вашингтона 700 миль, около 1100 км, в хорошую погоду, так потом 3 дня глаза красные как у кролика были. Это адская пахота по таким нормативам. Постоянно в таком режиме жить и работать невозможно. Это каждую неделю за баранкой расстояние из Нью-Йорка в Лондон. И следующую обратно столько же. Летчик за штурвалом после полета на такое расстояние 3 дня отдыха имеет. Может и можно задальнобоить в какую-то неделю 3 тыщи миль, но я б е* такую работу. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:58

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Готовимся к новой волне эпидемии. В Одессе вообще все на все забили. В ресторанах, магазинах, и т.д. считанные люди в масках. Народу толпы везде.

а в Киеве прямо все в масках и по домам


Да, в Киеве некоторые родственники не хотят со мной вакцинированным встречаться. Перенесли все семейные торжества до послевакцинации. Говорят, вот вакцинируемся, пройдет 2 недели, вот тогда пригласим и выпьем. :?
Люди разные.
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 00:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  kingkongovets написав:так далеко и не все так писдячат как брежнев, среди драйверов полно женщин, пенсов, баклажанов, паков, индусов, так как наши мало кто работает, рейты улетели в космос, будешь работать и проезжать 3000 миль в неделю - будешь норм жить, ойти сосет
кстати канадские налоги гораздо больше штатовских, плюс в америке еще и списать гораздо больше можно
в общем норм тракеры там зарабатывают


3 тыщи миль это почти 5 тыщ км за неделю. На траке.
Я на легковой Ауди за день проехал из Чикаго до Вашингтона 700 миль, около 1100 км, в хорошую погоду, так потом 3 дня глаза красные как у кролика были. Это адская пахота по таким нормативам. Постоянно в таком режиме жить и работать невозможно. Это каждую неделю за баранкой расстояние из Нью-Йорка в Лондон. И следующую обратно столько же. Летчик за штурвалом после полета на такое расстояние 3 дня отдыха имеет. Может и можно задальнобоить в какую-то неделю 3 тыщи миль, но я б е* такую работу. :?
700 миль в день - как раз средняя норма, если нет разгрузок и погрузок, на траке с подрессоренной пневматикой сидушкой на порядок легче ехать, чем на легковой
траковый бизнес для мужчин и бьюти индустрия для женщин - наиболее популярные методы заработка там для наших ньюкамеров, а иммигранты больше всего говорят о деньгах и не знать хотя бы примерные нормы заработка в этих областях как минимум странно для человека, там пожившего
причем надо еще учитывать, что в «русских» компаниях платят значительно больше, чем в американских, но там какие то мутки с отчислениями в пенсионный
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 24 лип, 2021 00:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 00:09

  Ромасик написав:
  fox767676 написав:
  Ромасик написав:Надеюсь какие-то проектировщики-калеки почитают, хоть в будущем сделают выводы.


Им как об стенку горох. Сколько им говорили зачем возле водоемов ставят велодорожки ближе к берегу, а пешеходы и лавки - дальше. Пешеходы в Киеве на самой низшей иерархической ступеньке, после автомобилистов и вело\самокатчиков

а кто и куда говорил? Знаю возле СанФранциско, того что на Нивках, собралась толпа велосипедистов и вздернула асфальт на самопальной парковке мегомаркета, которая обрезала часть велодорожки.
Как по мне, самые обиженные в Киеве вело/самокатчики. Их гоняют и пешики и водилы.


Сколько вело-самокатчиков ободрало машины, продираясь между рядами.
Как в пешехода в меня врезался элкутросамокатчик на Майдане. Он меня сбил на землю, у меня было легкое сотрясение. Со мной были дети и хорошо, что он их не зацепил.
С чего мне любить таких дебилов?
Вело-дорожки и велорезервации.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 00:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

прелести жизни рядом с частным
сектором

https://www.facebook.com/groups/borshag ... 047478273/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 00:23

  vitaliian написав:
  rjkz написав:что на самом деле объем поступлений от работающих ща бугром украинцев порядка 20-22 млрд в год.
Впечатляет? МВФ с его кредитами играется в песочнице.
это разные деньги, деньгами мвф можно погасить панику на межбанке, деньгами заробитчан нет.


В задачнике спраштвается - Где берутся идиоты с деньгами, которые покупают бетон над чадящей трассой?
При чем тут межбанк?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 00:29

  Libo написав:
  rjkz написав:Могут-ли они себе такое позволить? Лехко.
Знакомый после 3 лет в Канаде тракдрайвером вляпался в недострой патриотики. В США-же тракдрайверы (дальнобойщики) могут покупаить себе патриотики раз в 3-4 месяца. Самые низкооплачиваемые раьотники по уходу на дому за пожилыми имеют зп некислого киевского ый-тишнега.
Ну и куча строителей в польщах-чехиях и прочих италиях.


По статистике з/п дальнобойщика в США после резкого повышения в последнее время составляет $54 тыщи В ГОД. Минус американские налоги, страховки, жилье и пр. американские расходы. Посмотри на ютюбе на Алекса Брежнева, нищеброд, живущий в кабине своего трака. Какая патриотика каждые 3-4 месяца?! :shock:
Для него одна патриотика за полжизни будет подвигом. :wink:


Нафига мне смотреть этого идиота?
54 тыщи в год тракдрайвер? РыЛи?
:mrgreen:
rjkz
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  #<1 ... 8055805680578058
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