Додано: Суб 24 лип, 2021 00:06

Libo написав: kingkongovets написав: так далеко и не все так писдячат как брежнев, среди драйверов полно женщин, пенсов, баклажанов, паков, индусов, так как наши мало кто работает, рейты улетели в космос, будешь работать и проезжать 3000 миль в неделю - будешь норм жить, ойти сосет

кстати канадские налоги гораздо больше штатовских, плюс в америке еще и списать гораздо больше можно

в общем норм тракеры там зарабатывают так далеко и не все так писдячат как брежнев, среди драйверов полно женщин, пенсов, баклажанов, паков, индусов, так как наши мало кто работает, рейты улетели в космос, будешь работать и проезжать 3000 миль в неделю - будешь норм жить, ойти сосеткстати канадские налоги гораздо больше штатовских, плюс в америке еще и списать гораздо больше можнов общем норм тракеры там зарабатывают



3 тыщи миль это почти 5 тыщ км за неделю. На траке.

Я на легковой Ауди за день проехал из Чикаго до Вашингтона 700 миль, около 1100 км, в хорошую погоду, так потом 3 дня глаза красные как у кролика были. Это адская пахота по таким нормативам. Постоянно в таком режиме жить и работать невозможно. Это каждую неделю за баранкой расстояние из Нью-Йорка в Лондон. И следующую обратно столько же. Летчик за штурвалом после полета на такое расстояние 3 дня отдыха имеет. Может и можно задальнобоить в какую-то неделю 3 тыщи миль, но я б е* такую работу. 3 тыщи миль это почти 5 тыщ км за неделю. На траке.Я на легковой Ауди за день проехал из Чикаго до Вашингтона 700 миль, около 1100 км, в хорошую погоду, так потом 3 дня глаза красные как у кролика были. Это адская пахота по таким нормативам. Постоянно в таком режиме жить и работать невозможно. Это каждую неделю за баранкой расстояние из Нью-Йорка в Лондон. И следующую обратно столько же. Летчик за штурвалом после полета на такое расстояние 3 дня отдыха имеет. Может и можно задальнобоить в какую-то неделю 3 тыщи миль, но я б е* такую работу.

700 миль в день - как раз средняя норма, если нет разгрузок и погрузок, на траке с подрессоренной пневматикой сидушкой на порядок легче ехать, чем на легковойтраковый бизнес для мужчин и бьюти индустрия для женщин - наиболее популярные методы заработка там для наших ньюкамеров, а иммигранты больше всего говорят о деньгах и не знать хотя бы примерные нормы заработка в этих областях как минимум странно для человека, там пожившегопричем надо еще учитывать, что в «русских» компаниях платят значительно больше, чем в американских, но там какие то мутки с отчислениями в пенсионный