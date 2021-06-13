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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:53
kingkongovets написав:
так далеко и не все так писдячат как брежнев, среди драйверов полно женщин, пенсов, баклажанов, паков, индусов, так как наши мало кто работает, рейты улетели в космос, будешь работать и проезжать 3000 миль в неделю - будешь норм жить, ойти сосет
кстати канадские налоги гораздо больше штатовских, плюс в америке еще и списать гораздо больше можно
в общем норм тракеры там зарабатывают
3 тыщи миль это почти 5 тыщ км за неделю. На траке.
Я на легковой Ауди за день проехал из Чикаго до Вашингтона 700 миль, около 1100 км, в хорошую погоду, так потом 3 дня глаза красные как у кролика были. Это адская пахота по таким нормативам. Постоянно в таком режиме жить и работать невозможно. Это каждую неделю за баранкой расстояние из Нью-Йорка в Лондон. И следующую обратно столько же. Летчик за штурвалом после полета на такое расстояние 3 дня отдыха имеет. Может и можно задальнобоить в какую-то неделю 3 тыщи миль, но я б е* такую работу.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:58
Ромасик написав: airmax78 написав:
Готовимся к новой волне эпидемии. В Одессе вообще все на все забили. В ресторанах, магазинах, и т.д. считанные люди в масках. Народу толпы везде.
а в Киеве прямо все в масках и по домам
Да, в Киеве некоторые родственники не хотят со мной вакцинированным встречаться. Перенесли все семейные торжества до послевакцинации. Говорят, вот вакцинируемся, пройдет 2 недели, вот тогда пригласим и выпьем.
Люди разные.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 00:06
Libo написав: kingkongovets написав:
так далеко и не все так писдячат как брежнев, среди драйверов полно женщин, пенсов, баклажанов, паков, индусов, так как наши мало кто работает, рейты улетели в космос, будешь работать и проезжать 3000 миль в неделю - будешь норм жить, ойти сосет
кстати канадские налоги гораздо больше штатовских, плюс в америке еще и списать гораздо больше можно
в общем норм тракеры там зарабатывают
3 тыщи миль это почти 5 тыщ км за неделю. На траке.
Я на легковой Ауди за день проехал из Чикаго до Вашингтона 700 миль, около 1100 км, в хорошую погоду, так потом 3 дня глаза красные как у кролика были. Это адская пахота по таким нормативам. Постоянно в таком режиме жить и работать невозможно. Это каждую неделю за баранкой расстояние из Нью-Йорка в Лондон. И следующую обратно столько же. Летчик за штурвалом после полета на такое расстояние 3 дня отдыха имеет. Может и можно задальнобоить в какую-то неделю 3 тыщи миль, но я б е* такую работу.
700 миль в день - как раз средняя норма, если нет разгрузок и погрузок, на траке с подрессоренной пневматикой сидушкой на порядок легче ехать, чем на легковой
траковый бизнес для мужчин и бьюти индустрия для женщин - наиболее популярные методы заработка там для наших ньюкамеров, а иммигранты больше всего говорят о деньгах и не знать хотя бы примерные нормы заработка в этих областях как минимум странно для человека, там пожившего
причем надо еще учитывать, что в «русских» компаниях платят значительно больше, чем в американских, но там какие то мутки с отчислениями в пенсионный
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 24 лип, 2021 00:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 00:09
Ромасик написав: fox767676 написав: Ромасик написав:
Надеюсь какие-то проектировщики-калеки почитают, хоть в будущем сделают выводы.
Им как об стенку горох. Сколько им говорили зачем возле водоемов ставят велодорожки ближе к берегу, а пешеходы и лавки - дальше. Пешеходы в Киеве на самой низшей иерархической ступеньке, после автомобилистов и вело\самокатчиков
а кто и куда говорил? Знаю возле СанФранциско, того что на Нивках, собралась толпа велосипедистов и вздернула асфальт на самопальной парковке мегомаркета, которая обрезала часть велодорожки.
Как по мне, самые обиженные в Киеве вело/самокатчики. Их гоняют и пешики и водилы.
Сколько вело-самокатчиков ободрало машины, продираясь между рядами.
Как в пешехода в меня врезался элкутросамокатчик на Майдане. Он меня сбил на землю, у меня было легкое сотрясение. Со мной были дети и хорошо, что он их не зацепил.
С чего мне любить таких дебилов?
Вело-дорожки и велорезервации.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 00:18
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Додано: Суб 24 лип, 2021 00:23
vitaliian написав: rjkz написав:
что на самом деле объем поступлений от работающих ща бугром украинцев порядка 20-22 млрд в год.
Впечатляет? МВФ с его кредитами играется в песочнице.
это разные деньги, деньгами мвф можно погасить панику на межбанке, деньгами заробитчан нет.
В задачнике спраштвается - Где берутся идиоты с деньгами, которые покупают бетон над чадящей трассой?
При чем тут межбанк?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 00:29
Libo написав: rjkz написав:
Могут-ли они себе такое позволить? Лехко.
Знакомый после 3 лет в Канаде тракдрайвером вляпался в недострой патриотики. В США-же тракдрайверы (дальнобойщики) могут покупаить себе патриотики раз в 3-4 месяца. Самые низкооплачиваемые раьотники по уходу на дому за пожилыми имеют зп некислого киевского ый-тишнега.
Ну и куча строителей в польщах-чехиях и прочих италиях.
По статистике з/п дальнобойщика в США после резкого повышения в последнее время составляет $54 тыщи В ГОД. Минус американские налоги, страховки, жилье и пр. американские расходы. Посмотри на ютюбе на Алекса Брежнева, нищеброд, живущий в кабине своего трака. Какая патриотика каждые 3-4 месяца?!
Для него одна патриотика за полжизни будет подвигом.
Нафига мне смотреть этого идиота?
54 тыщи в год тракдрайвер? РыЛи?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 03:43
Libo написав: kingkongovets написав:
ща американские кампани драйверы
10-12 в месяц имеют особо не перетруждаясь
оунеры на своих траках ваще щас дикие суммы молотят, особенно те кто оверсайзы возит, а те, кто таскает от границы с мексикой блейды и части для ветряков лям в год делают легко
брежнев - канадец и в америке бывает только проездом, думаю ему платят 0,35$ за милю, тогда как в штатах средняя зп такого же драйвера на компанейском траке с таким же драй веном 0,8$ минимум с его опытом
Уже еще з/п выросла, но все равно ... Если кто-то и зарабатывает 10-12 тыщ, то далеко не все и не не перетруждаясь ...
Average base salary
Data source tooltip for average base salary.Data source tooltip for average base salary.
491.2k salaries reported, updated at July 19, 2021$66,591
per year
The average salary for a truck driver is $66,591 per year in the United States.Years of experience
Per year
Less than 1 year
$62,526
1 to 2 years
-
3 to 5 years
-
6 to 9 years
$71,099
More than 10 years
$75,191
На своих траках перебирают харчами - за 2-2,3 бакса за майл дкмают ехать или нет.
2,5 штуцера в неделю делают спокойно на F250, на драйвенах и на рифах 10+ (на своих, но это грязными) .
Да просто на ютуб зайди, думаю, кроме брежнева есть нормальные, кто и расскажет и покажет. Посмотри на крейгслисте - постоянно требуются и сдл и оунеры и оплату никто не скрывает - деньги есть, люди нужны.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 03:48
Libo написав: kingkongovets написав:
так далеко и не все так писдячат как брежнев, среди драйверов полно женщин, пенсов, баклажанов, паков, индусов, так как наши мало кто работает, рейты улетели в космос, будешь работать и проезжать 3000 миль в неделю - будешь норм жить, ойти сосет
кстати канадские налоги гораздо больше штатовских, плюс в америке еще и списать гораздо больше можно
в общем норм тракеры там зарабатывают
3 тыщи миль это почти 5 тыщ км за неделю. На траке.
Я на легковой Ауди за день проехал из Чикаго до Вашингтона 700 миль, около 1100 км, в хорошую погоду, так потом 3 дня глаза красные как у кролика были. Это адская пахота по таким нормативам. Постоянно в таком режиме жить и работать невозможно. Это каждую неделю за баранкой расстояние из Нью-Йорка в Лондон. И следующую обратно столько же. Летчик за штурвалом после полета на такое расстояние 3 дня отдыха имеет. Может и можно задальнобоить в какую-то неделю 3 тыщи миль, но я б е* такую работу.
Дело привычки и кондиции.
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