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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8056805780588059

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 07:14

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Готовимся к новой волне эпидемии. В Одессе вообще все на все забили. В ресторанах, магазинах, и т.д. считанные люди в масках. Народу толпы везде.

а в Киеве прямо все в масках и по домам

В Киеве дисциплина на порядок выше. Хотя тоже начинают расслабляться. В ТРЦ уже неоднократно видел людей без масок. Хотя это, скорее, исключения. В Одессе исключения - люди в масках.
ПЦ в поездах. В Интерсити в своем вагоне в маске ехал я один.

максим, ты что считаешь что маска защищает? :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 08:20

  Олежан написав:
  airmax78 написав:В Киеве дисциплина на порядок выше. Хотя тоже начинают расслабляться. В ТРЦ уже неоднократно видел людей без масок. Хотя это, скорее, исключения. В Одессе исключения - люди в масках.
ПЦ в поездах. В Интерсити в своем вагоне в маске ехал я один.

максим, ты что считаешь что маска защищает? :mrgreen:
от небритости и перегара,ну и если губы не накрасил))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 08:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Мизантрóп написав:от небритости и перегара,ну и если губы не накрасил))
в продаже есть маски уже с накрашенными губами, очень удобно
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:04

  foxluck написав:Вот новое видео про White Lines.
https://www.youtube.com/watch?v=qiR_WwqJrOQ
Интересный ЖК и проектировала его Архиматика.
Но мокрый фасад оказывается будет.

Архиматика это хорошо?
У меня в прошлом был практический негативный опыт пользования квартир в спроектированных ими домах.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:07

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  foxluck написав:Вот новое видео про White Lines.
https://www.youtube.com/watch?v=qiR_WwqJrOQ
Интересный ЖК и проектировала его Архиматика.
Но мокрый фасад оказывается будет.

Архиматика это хорошо?
У меня в прошлом был практический негативный опыт пользования квартир в спроектированных ими домах.
в каком из?
щас спецом глянул, шоп освежить в памяти их работы

https://archimatika.com/projects

нравится практически все
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:22

  kingkongovets написав:
UA написав:
  foxluck написав:Вот новое видео про White Lines.
https://www.youtube.com/watch?v=qiR_WwqJrOQ
Интересный ЖК и проектировала его Архиматика.
Но мокрый фасад оказывается будет.

Архиматика это хорошо?
У меня в прошлом был практический негативный опыт пользования квартир в спроектированных ими домах.
в каком из?
щас спецом глянул, шоп освежить в памяти их работы

https://archimatika.com/projects

нравится практически все

Написал в личку.
Не буду топить против конкретных объектов :mrgreen:

По видеобзору.
Даже на высоком этаже фоновая музыка не заглушает рев автотрассы при закрытых окнах.
Им нужно записывать видео без звука, а потом в студии озвучивать.
Центр Довженко совсем рядом, может помогут :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Архиматика это хорошо?
У меня в прошлом был практический негативный опыт пользования квартир в спроектированных ими домах.

Все таки Архиматика лучше чем средняя архитектура украинских новостроек.
Но тут еще и от девелопера зависит - если их привлекли в Свитлопарк (как прим ер) и казали сделать максимум за 2 копейки - то они и делают на что бюджета хватает.
foxluck
 
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  #<1 ... 8056805780588059
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