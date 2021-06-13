Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Готовимся к новой волне эпидемии. В Одессе вообще все на все забили. В ресторанах, магазинах, и т.д. считанные люди в масках. Народу толпы везде.
а в Киеве прямо все в масках и по домам
В Киеве дисциплина на порядок выше. Хотя тоже начинают расслабляться. В ТРЦ уже неоднократно видел людей без масок. Хотя это, скорее, исключения. В Одессе исключения - люди в масках. ПЦ в поездах. В Интерсити в своем вагоне в маске ехал я один.
airmax78 написав:В Киеве дисциплина на порядок выше. Хотя тоже начинают расслабляться. В ТРЦ уже неоднократно видел людей без масок. Хотя это, скорее, исключения. В Одессе исключения - люди в масках. ПЦ в поездах. В Интерсити в своем вагоне в маске ехал я один.
максим, ты что считаешь что маска защищает?
от небритости и перегара,ну и если губы не накрасил))
Написал в личку. Не буду топить против конкретных объектов
По видеобзору. Даже на высоком этаже фоновая музыка не заглушает рев автотрассы при закрытых окнах. Им нужно записывать видео без звука, а потом в студии озвучивать. Центр Довженко совсем рядом, может помогут
UA написав:Архиматика это хорошо? У меня в прошлом был практический негативный опыт пользования квартир в спроектированных ими домах.
Все таки Архиматика лучше чем средняя архитектура украинских новостроек. Но тут еще и от девелопера зависит - если их привлекли в Свитлопарк (как прим ер) и казали сделать максимум за 2 копейки - то они и делают на что бюджета хватает.