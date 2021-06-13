Выделите жирным шрифтом в моём тексте ту часть, которые считаете эмоциями. Пздц? Ок, эмоция. Кинг наоборот расстраивается, что ни у кого нет эмоций по поводу роста тарифов.Перечитайте. Это не эмоции, это подсчет расходов. И не я один такой.Не надо равнять несколько сотен критично важных расходов на связь с расходами на бензин и ресторан. Авто у меня нет. В рестораны за свой счет не хожу, за чужой-пару раз в год. Моря не видел давно уже.Вы, не понимаю почему, не поняли основное: при неизменном уровне дохода, сумма, которая мне остаётся на питание и бытовые расходы , становится критически малой. Потому возможный съезд-это не "угроза" арендодателю, это естественные последствия в силу того, что я не могу оплатить услугу. И не просто съезд, а отъезд на родину, ( как говорил Прохожий, коровам хвосты крутить, он будет несказанно рад сбывшемуся пророчеству). А дальше уже арендодатель будет считать то, что за него я посчитал: простой во время ремонта, ремонт и новая цена на квартиру, при условии, что коммуналка-6000 грн. И прикидывать-кто будет новым арендатором в квартире , где лежит родной скрипучий паркет. Менять ли паркет на ламинат? и ровнять ли для этого полы? а если ровнять, то снимать ли столярку? и делать ли ремонт в санузлах, поскольку предыдущему лет 15, а трубы-родные , 30+... Во сколько ему это обойдется в прямых расходах и в потере на аренде? После этого он прикинет насколько надо повысить аренду, чтобы отбить стоимость ремонта , как долго он будет получать те же 10 000, пока отобъётся ремонт...и кто придёт на новую стоимость в не новом доме?А можно не думать, не считать, делать как знаешь и будь что будет.