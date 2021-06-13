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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8056805780588059>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:22

  kingkongovets написав:
UA написав:
  foxluck написав:Вот новое видео про White Lines.
https://www.youtube.com/watch?v=qiR_WwqJrOQ
Интересный ЖК и проектировала его Архиматика.
Но мокрый фасад оказывается будет.

Архиматика это хорошо?
У меня в прошлом был практический негативный опыт пользования квартир в спроектированных ими домах.
в каком из?
щас спецом глянул, шоп освежить в памяти их работы

https://archimatika.com/projects

нравится практически все

Написал в личку.
Не буду топить против конкретных объектов :mrgreen:

По видеобзору.
Даже на высоком этаже фоновая музыка не заглушает рев автотрассы при закрытых окнах.
Им нужно записывать видео без звука, а потом в студии озвучивать.
Центр Довженко совсем рядом, может помогут :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Архиматика это хорошо?
У меня в прошлом был практический негативный опыт пользования квартир в спроектированных ими домах.

Все таки Архиматика лучше чем средняя архитектура украинских новостроек.
Но тут еще и от девелопера зависит - если их привлекли в Свитлопарк (как прим ер) и казали сделать максимум за 2 копейки - то они и делают на что бюджета хватает.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:50

  foxluck написав:
  UA написав:Архиматика это хорошо?
У меня в прошлом был практический негативный опыт пользования квартир в спроектированных ими домах.

Все таки Архиматика лучше чем средняя архитектура украинских новостроек.
Но тут еще и от девелопера зависит - если их привлекли в Свитлопарк (как прим ер) и казали сделать максимум за 2 копейки - то они и делают на что бюджета хватает.

Ну от смотрите.
Я сейчас на середине видео.
Кроме шума трассы при закрытых окнах.
- Труба канализации в санузле идет не в специальной нише, а по наружке.
- Наличник межкомнатной двери (29.23) будет вплотную прилагать к перпендикулярной стене что очень не эстетично.
Это всё проебы проектирования.
В таких шумных местах в спальнях нужно проектировать застекленные лоджии.
Тогда квартира станет жилой.
А если UA запустить на объект?
Блокнота не хватит :mrgreen:
Востаннє редагувалось UA в Суб 24 лип, 2021 09:52, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:По видеобзору.
Даже на высоком этаже фоновая музыка не заглушает рев автотрассы при закрытых окнах.
Им нужно записывать видео без звука, а потом в студии озвучивать.
Центр Довженко совсем рядом, может помогут :mrgreen:


я не агитирую за вл, если это может кому то показаться, я просто сказал, шо считаю его лучшим на сегодня предложением по соотношению цена/качество - кстати и коммерческая там заслуживает внимания - но и недостатки я тоже отлично вижу и говорю о них
в киеве построено и строится масса жк в гораздо худших с точки зрения шума точках - ария, салют, те же чикаго, нй, монреаль, ричмонд, и другие, не говоря уже о левом береге
там главный недостаток все же не шум, а постоянный вонизм, который, подозреваю, зимой еще и усугубляется дымом из частного сектора
но надеюсь все же, шо когда нить коллектор пофиксят
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:55

  kingkongovets написав:
UA написав:По видеобзору.
Даже на высоком этаже фоновая музыка не заглушает рев автотрассы при закрытых окнах.
Им нужно записывать видео без звука, а потом в студии озвучивать.
Центр Довженко совсем рядом, может помогут :mrgreen:


я не агитирую за вл, если это может кому то показаться, я просто сказал, шо считаю его лучшим на сегодня предложением по соотношению цена/качество - кстати и коммерческая там заслуживает внимания - но и недостатки я тоже отлично вижу и говорю о них
в киеве построено и строится масса жк в гораздо худших с точки зрения шума точках - ария, салют, те же чикаго, нй, монреаль, ричмонд, и другие, не говоря уже о левом береге
там главный недостаток все же не шум, а постоянный вонизм, который, подозреваю, зимой еще и усугубляется дымом из частного сектора
но надеюсь все же, шо когда нить коллектор пофиксят

КК сейчас у них цена 3000 у.е метр с хоть каким то видом на Голосеевский лес.
Вы ничего не перепутали? :mrgreen:
То шо центр рядом и в целом район на фоне остального очень даже ничего, то я согласен.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:56

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:По видеобзору.
Даже на высоком этаже фоновая музыка не заглушает рев автотрассы при закрытых окнах.
Им нужно записывать видео без звука, а потом в студии озвучивать.
Центр Довженко совсем рядом, может помогут :mrgreen:


я не агитирую за вл, если это может кому то показаться, я просто сказал, шо считаю его лучшим на сегодня предложением по соотношению цена/качество - кстати и коммерческая там заслуживает внимания - но и недостатки я тоже отлично вижу и говорю о них
в киеве построено и строится масса жк в гораздо худших с точки зрения шума точках - ария, салют, те же чикаго, нй, монреаль, ричмонд, и другие, не говоря уже о левом береге
там главный недостаток все же не шум, а постоянный вонизм, который, подозреваю, зимой еще и усугубляется дымом из частного сектора
но надеюсь все же, шо когда нить коллектор пофиксят

КК сейчас у них цена 3000 у.е метр с хоть каким то видом на Голосеевский лес.
Вы ничего не перепутали? :mrgreen:
То шо центр рядом и в целом район на фоне остального очень даже ничего, то я согласен.
то цена за пентхаусы со вторым светом, там отличные квартиры - спецом туда даже дроном летал - метражи в которых начинаются шото около 85м
невидовые вроде есть еще около 1800
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 24 лип, 2021 10:06, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Выделите жирным шрифтом в моём тексте ту часть, которые считаете эмоциями. Пздц? Ок, эмоция. Кинг наоборот расстраивается, что ни у кого нет эмоций по поводу роста тарифов.
Перечитайте. Это не эмоции, это подсчет расходов. И не я один такой.
Не надо равнять несколько сотен критично важных расходов на связь с расходами на бензин и ресторан. Авто у меня нет. В рестораны за свой счет не хожу, за чужой-пару раз в год. Моря не видел давно уже.
Вы, не понимаю почему, не поняли основное: при неизменном уровне дохода, сумма, которая мне остаётся на питание и бытовые расходы , становится критически малой. Потому возможный съезд-это не "угроза" арендодателю, это естественные последствия в силу того, что я не могу оплатить услугу. И не просто съезд, а отъезд на родину, ( как говорил Прохожий, коровам хвосты крутить, он будет несказанно рад сбывшемуся пророчеству). А дальше уже арендодатель будет считать то, что за него я посчитал: простой во время ремонта, ремонт и новая цена на квартиру, при условии, что коммуналка-6000 грн. И прикидывать-кто будет новым арендатором в квартире , где лежит родной скрипучий паркет. Менять ли паркет на ламинат? и ровнять ли для этого полы? а если ровнять, то снимать ли столярку? и делать ли ремонт в санузлах, поскольку предыдущему лет 15, а трубы-родные , 30+... Во сколько ему это обойдется в прямых расходах и в потере на аренде? После этого он прикинет насколько надо повысить аренду, чтобы отбить стоимость ремонта , как долго он будет получать те же 10 000, пока отобъётся ремонт...и кто придёт на новую стоимость в не новом доме?
А можно не думать, не считать, делать как знаешь и будь что будет.

Вы однобоко смотрите на ситуацию и не понимаете, что вы, на самом деле, с арендодателем не антагонисты, а партнеры. Антагонисты вы с другими арендаторами, которые конкурируют с вами на рынке труда и за квартиры.
Арендодатель будет принимать решение вкладывать ли деньги и заниматься арендным бизнесом, или продать и купить авто/квартиру в Польше/две гостинки. Вы будете принимать решение, съезжать в двушку 5/5 без паркета в состоянии от строителей 60-ых, или возвращаться в свой город.
Это рынок. Хотите узнать где правда, возьмите левую симку и дайте ее в рекламу за 14, потом 12, потом 10. Показывайте. Тогда вы будете точно знать, кто получает от вашего сотрудничества больше.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 10:05

  kingkongovets написав:
UA написав:
  kingkongovets написав:
я не агитирую за вл, если это может кому то показаться, я просто сказал, шо считаю его лучшим на сегодня предложением по соотношению цена/качество - кстати и коммерческая там заслуживает внимания - но и недостатки я тоже отлично вижу и говорю о них
в киеве построено и строится масса жк в гораздо худших с точки зрения шума точках - ария, салют, те же чикаго, нй, монреаль, ричмонд, и другие, не говоря уже о левом береге
там главный недостаток все же не шум, а постоянный вонизм, который, подозреваю, зимой еще и усугубляется дымом из частного сектора
но надеюсь все же, шо когда нить коллектор пофиксят

КК сейчас у них цена 3000 у.е метр с хоть каким то видом на Голосеевский лес.
Вы ничего не перепутали? :mrgreen:
То шо центр рядом и в целом район на фоне остального очень даже ничего, то я согласен.
то цена за пентхаусы с двойным светом, метражи в которых начинаются всего с 85м
невидовые вроде есть еще около 1800

Самое дешевое в прайсе на сейчас - нижние этажи вид на Васильковскую (лес не видно ни под каким углом) - 2400у.е. :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 10:10

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:[quote="5267421:kingkongovets"]

я не агитирую за вл, если это может кому то показаться, я просто сказал, шо считаю его лучшим на сегодня предложением по соотношению цена/качество - кстати и коммерческая там заслуживает внимания - но и недостатки я тоже отлично вижу и говорю о них
в киеве построено и строится масса жк в гораздо худших с точки зрения шума точках - ария, салют, те же чикаго, нй, монреаль, ричмонд, и другие, не говоря уже о левом береге
там главный недостаток все же не шум, а постоянный вонизм, который, подозреваю, зимой еще и усугубляется дымом из частного сектора
но надеюсь все же, шо когда нить коллектор пофиксят

КК сейчас у них цена 3000 у.е метр с хоть каким то видом на Голосеевский лес.
Вы ничего не перепутали? :mrgreen:
То шо центр рядом и в целом район на фоне остального очень даже ничего, то я согласен.
то цена за пентхаусы с двойным светом, метражи в которых начинаются всего с 85м
невидовые вроде есть еще около 1800

Самое дешевое в прайсе на сейчас - нижние этажи вид на Васильковскую (лес не видно ни под каким углом) - 2400у.е. :mrgreen:[/quote]значит снова подняли, или разобрали уже
я там смотрел нежилое по 3500 и шота заинтересовали меня эти пентхаузы
говоря о хорошем предложении за свои деньги я именно их и имел в виду
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:значит снова подняли, или разобрали уже
я там смотрел нежилое по 3500 и шота заинтересовали меня эти пентхаузы
говоря о хорошем предложении за свои деньги я именно их и имел в виду

"парапланируем по плану" с уровня МХЗ
Faceless
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