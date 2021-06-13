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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8056805780588059

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 11:03

  Faceless написав:
kingkongovets написав:значит снова подняли, или разобрали уже
я там смотрел нежилое по 3500 и шота заинтересовали меня эти пентхаузы
говоря о хорошем предложении за свои деньги я именно их и имел в виду

"парапланируем по плану" с уровня МХЗ


Якась дивна інформація про дорожай на 50%
Нічо, зараз зРадіо розбереться з високою вартістю металу на сусідній гілці і всім накидає тут.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 11:19

  Faceless написав:"парапланируем по плану" с уровня МХЗ


Я - модератор, я объективен и непредвзят (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 11:25

  Первый написав:Якась дивна інформація про дорожай на 50%


Кошмар. Выгребли, что подешевле, осталось - что подороже. Плюс "опять подняли цену", опять увеличив готовность. Никогда такого не было, и вот опять

  Первый написав:Нічо, зараз зРадіо розбереться з високою вартістю металу на сусідній гілці і всім накидає тут.


Подключайся - будешь выглядеть нелепо на более широкую аудиторию :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 11:34

  zРадио написав:
  Первый написав:Якась дивна інформація про дорожай на 50%


Кошмар. Выгребли, что подешевле, осталось - что подороже. Никогда такого не было, и вот опять

  Первый написав:Нічо, зараз зРадіо розбереться з високою вартістю металу на сусідній гілці і всім накидає тут.


Подключайся - будешь выглядеть нелепо на более широкую аудиторию :mrgreen:



коли це низькі поверхи в бізнесі були подорожче? :shock:

Як висновок "Подключайся - будешь выглядеть нелепо на более широкую аудиторию :mrgreen:"


ти зміг. :mrgreen:
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 11:43

  zРадио написав:
  Faceless написав:"парапланируем по плану" с уровня МХЗ


Я - модератор, я объективен и непредвзят (с)

Нормально он топит
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 11:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

по вл действительно подорожание по мере роста готовности и меня продолжает удивлять, что неглупые люди постоянно прибегают к этому не выдерживающему критики аргументу
но вот тот факт, шо люди это все выгребают по таким ценам, четко говорит о том, шо подкрепленный деньгами спрос по этим ценам есть
а теоретикам, желающим поспорить на эта тему, рекомендую приберечь свою энергию и использовать свое красноречие не здесь, а в каком нибудь оп, или при переговорах о продаже вторички
и тогда поймете чем ваши влажные теории отличаются от суровой реальности и почему все ваши графики и средние по палате данные годятся только для презентаций, докладов, или различного говноконтента от говноэкспертов, которым забит весь инет и в реальной жизни не работают
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 11:50

  Первый написав:ти зміг. :mrgreen:


Первого не переплюнуть даже профу :lol:

И, специально для тебя, апдейт по ежемесячным ожиданиям, который я обычно публикую на валютной:

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 11:57

kingkongovets

эти рыловские мантры мы слышим постоянно - мог не повторять в очередной раз.

Только динамика средней цены показывает направление тренда! По другому ты его не определишь даже будучи т.н. практиком. Понятное дело, что по ценам индекса никто не покупает. У них другая задача - определение общего состояния рынка и окон для входа-выхода, если это актуально (т.е. если недвижимость инвестицинно-спекулятивная, а не потребительская).

PS: лучше средней цены для описанных выше целей - только медианная
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 12:23

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:kingkongovets

эти рыловские мантры мы слышим постоянно - мог не повторять в очередной раз.

Только динамика средней цены показывает направление тренда! По другому ты его не определишь даже будучи т.н. практиком. Понятное дело, что по ценам индекса никто не покупает. У них другая задача - определение общего состояния рынка и окон для входа-выхода, если это актуально (т.е. если недвижимость инвестицинно-спекулятивная, а не потребительская).

PS: лучше средней цены для описанных выше целей - только медианная

человеку, постоянно мониторящему рынок, насрать на все твои графики, дурко, а уж тем более если он знает цены реальных сделок за каждую неделю
все эти графики и «аналитика» действуют лишь на тех, кто выходит на этот рынок впервые, или на диванных балаболов типа тебя, которые ничего не продают, не сдают и не покупают
и еще раз - тут нет никаких рыловских мантр, как нет и рылов - им тут в общем то нечего делать, у них полно своей рутинной работы и на такую хрень они не заморачиваются, это не тематическая ветка по объекту на домике

так шо мой тебе совет - понтуйся в ветках для флудерастов, постя свои графички, на дядь и теть, у которых есть деньги на операции с недвигой, ты производишь впечатление упоротого и хамовитого дурачка, прекращай тут позориться

зы: кстати о «другой задаче» от человека, полтора года не замечавшего рост слышать особенно ржачно, бгг
ты ж сам - ярчайший пример того, как человек, надрачивающий на индексы и графики, не смог правильно «определить тренд»
kingkongovets
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