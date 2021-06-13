Якась дивна інформація про дорожай на 50%
Нічо, зараз зРадіо розбереться з високою вартістю металу на сусідній гілці і всім накидає тут.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 11:03
Якась дивна інформація про дорожай на 50%
Нічо, зараз зРадіо розбереться з високою вартістю металу на сусідній гілці і всім накидає тут.
Додано: Суб 24 лип, 2021 11:19
Додано: Суб 24 лип, 2021 11:25
Кошмар. Выгребли, что подешевле, осталось - что подороже. Плюс "опять подняли цену", опять увеличив готовность. Никогда такого не было, и вот опять
Подключайся - будешь выглядеть нелепо на более широкую аудиторию
Додано: Суб 24 лип, 2021 11:34
коли це низькі поверхи в бізнесі були подорожче?
Як висновок "Подключайся - будешь выглядеть нелепо на более широкую аудиторию "
ти зміг.
Додано: Суб 24 лип, 2021 11:43
Додано: Суб 24 лип, 2021 11:49
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
по вл действительно подорожание по мере роста готовности и меня продолжает удивлять, что неглупые люди постоянно прибегают к этому не выдерживающему критики аргументу
но вот тот факт, шо люди это все выгребают по таким ценам, четко говорит о том, шо подкрепленный деньгами спрос по этим ценам есть
а теоретикам, желающим поспорить на эта тему, рекомендую приберечь свою энергию и использовать свое красноречие не здесь, а в каком нибудь оп, или при переговорах о продаже вторички
и тогда поймете чем ваши влажные теории отличаются от суровой реальности и почему все ваши графики и средние по палате данные годятся только для презентаций, докладов, или различного говноконтента от говноэкспертов, которым забит весь инет и в реальной жизни не работают
Додано: Суб 24 лип, 2021 11:50
Додано: Суб 24 лип, 2021 11:57
kingkongovets
эти рыловские мантры мы слышим постоянно - мог не повторять в очередной раз.
Только динамика средней цены показывает направление тренда! По другому ты его не определишь даже будучи т.н. практиком. Понятное дело, что по ценам индекса никто не покупает. У них другая задача - определение общего состояния рынка и окон для входа-выхода, если это актуально (т.е. если недвижимость инвестицинно-спекулятивная, а не потребительская).
PS: лучше средней цены для описанных выше целей - только медианная
Додано: Суб 24 лип, 2021 12:23
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
человеку, постоянно мониторящему рынок, насрать на все твои графики, дурко, а уж тем более если он знает цены реальных сделок за каждую неделю
все эти графики и «аналитика» действуют лишь на тех, кто выходит на этот рынок впервые, или на диванных балаболов типа тебя, которые ничего не продают, не сдают и не покупают
и еще раз - тут нет никаких рыловских мантр, как нет и рылов - им тут в общем то нечего делать, у них полно своей рутинной работы и на такую хрень они не заморачиваются, это не тематическая ветка по объекту на домике
так шо мой тебе совет - понтуйся в ветках для флудерастов, постя свои графички, на дядь и теть, у которых есть деньги на операции с недвигой, ты производишь впечатление упоротого и хамовитого дурачка, прекращай тут позориться
зы: кстати о «другой задаче» от человека, полтора года не замечавшего рост слышать особенно ржачно, бгг
ты ж сам - ярчайший пример того, как человек, надрачивающий на индексы и графики, не смог правильно «определить тренд»
Додано: Суб 24 лип, 2021 13:30
Ему то может и насрать, потому что он - такой же дундук, как ты. Только это ж еще не значит, что вы в состоянии корректно оценить рынок. Я приводил выше пример умозрительности личного опыта - диетологи, профессионалы соответствующей специализации, не умеют корректно считать калорийность. Потому что не подходят в таких задачах наблюдения на глаз. Это экспериментально доказанный факт.
Просто мордам, лордам и сэйлзам очень нравится ощущать свою важность. Тебя, например, прямо раздувает от нее. Смотри не лопни, такой персонаж на ветке незаменим
До-до-до... как и семейным парам актеров незачем разводить реальных покупателей
С чего ты взял, что мне нужен совет упоротого и хамовитого дурачка, проецирующего этот образ на других форумчан?
Из 16 месяцев, о которых спор, 10 рост отсутствовал, 6 - присутствует. Я признаю и первое, и второе. Ты же - продолжаешь строить теории на ошибках выжившего
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