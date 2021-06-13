Додано: Суб 24 лип, 2021 12:23

zРадио написав: kingkongovets



эти рыловские мантры мы слышим постоянно - мог не повторять в очередной раз.



Только динамика средней цены показывает направление тренда! По другому ты его не определишь даже будучи т.н. практиком. Понятное дело, что по ценам индекса никто не покупает. У них другая задача - определение общего состояния рынка и окон для входа-выхода, если это актуально (т.е. если недвижимость инвестицинно-спекулятивная, а не потребительская).



PS: лучше средней цены для описанных выше целей - только медианная

человеку, постоянно мониторящему рынок, насрать на все твои графики, дурко, а уж тем более если он знает цены реальных сделок за каждую неделювсе эти графики и «аналитика» действуют лишь на тех, кто выходит на этот рынок впервые, или на диванных балаболов типа тебя, которые ничего не продают, не сдают и не покупаюти еще раз - тут нет никаких рыловских мантр, как нет и рылов - им тут в общем то нечего делать, у них полно своей рутинной работы и на такую хрень они не заморачиваются, это не тематическая ветка по объекту на домикетак шо мой тебе совет - понтуйся в ветках для флудерастов, постя свои графички, на дядь и теть, у которых есть деньги на операции с недвигой, ты производишь впечатление упоротого и хамовитого дурачка, прекращай тут позоритьсязы: кстати о «другой задаче» от человека, полтора года не замечавшего рост слышать особенно ржачно, бггты ж сам - ярчайший пример того, как человек, надрачивающий на индексы и графики, не смог правильно «определить тренд»