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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 24 лип, 2021 13:38
zРадио написав:
Ему то может и насрать, потому что он - такой же дундук, как ты. Только это ж еще не значит, что вы в состоянии корректно оценить рынок. Я приводил выше пример умозрительности личного опыта - диетологи, профессионалы соответствующей специализации, не умеют корректно считать калорийность. Потому что не подходят в таких задачах наблюдения на глаз. Это экспериментально доказанный факт.
Просто мордам, лордам и сэйлзам очень нравится ощущать свою важность. Тебя, например, прямо раздувает от нее. Смотри не лопни, такой персонаж на ветке незаменим
я тебя задам тот же вопрос, который все безуспешно задают флаю:сколько ты в жизни заработал на операциях с недвигой, чтобы столько здесь спорить и флудить?
какой полезный совет ты здесь дал?
все продавать, пока рынок «плавно парапланирует»?
иди поучи летать пилотов, покажи им свои графички, а то они ж не в курсе, дундуки бггг
зы: кстати ты прав - наемным работникам очень нравится раздувать свою важность и топорщить павлиний хвост, пытаясь себя продать - тут все снова по фрейду)
а вот лордов интересуют другие, но вполне конкретные вещи - инфа и бабло
и больше скажу - была б ваша инфа реально полезна - я бы сам с удовольствием за нее платил, но дело в том, шо ты, барака, эта нулевая девочка аня и многие подобные вам «аналитики» несете бесполезную чушь и при этом очень болезненно реагируете, когда вам на это указывают
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 24 лип, 2021 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 13:48
zРадио написав:
Разные стратегии при разных вводных.
Например, свое, используемое для проживания, я бы пока продавать не советовал, даже если есть намерение улучшить условия проживания (на меньших объемах обоих объектов через год будет меньшая в абсолюте доплате - это уже выигрыш без больших рисков и неудобств).
Если одна квартира в аренде, то тоже не стоит ее продавать. Если много, нужно смотреть - процентов 20-30% можно сбросить. Это уже бизнес, и за фазу коррекции аренда актива точно заработает меньше, чем он потеряет в стоимости.Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас. И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.
Это ваш пост за июнь 2020 года.
Кто отложил покупку, сейчас охреневают.
Востаннє редагувалось Natt
в Суб 24 лип, 2021 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 13:51
Прилетел налог на недвижимость впервые в жизни. 13000 грн. А в следующем году ещё больше будет(
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Додано: Суб 24 лип, 2021 13:55
kingkongovets написав:
я тебя задам тот же вопрос, который все безуспешно задают флаю:сколько ты в жизни заработал на операциях с недвигой, чтобы столько здесь спорить и флудить?
какой полезный совет ты здесь дал?
все продавать, пока рынок «плавно парапланирует»?
иди поучи летать пилотов, покажи им свои графички, а то они ж не в курсе, дундуки бггг
Для начала скажи, чем могут похвастить задающие этот вопрос Флаю! Если перманентно загонять людей в бетон, то рано, или поздно окажешься на бычьем рынке. Это и есть причина твоих надутых щек - учетки, пишущей с 2016-го, что совпадает с начала бычьего рынка. А на медвежьем рынке что запоешь? Ах, да, я забыл, ты найдешь, чем прикрыться аля "я еще в 2019-м предупреждал...". Спусковой крючок для коррекции всегда внешний, но это не знает, что для нее не было фундаментальных причин
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Додано: Суб 24 лип, 2021 13:58
zРадио написав: kingkongovets написав:
я тебя задам тот же вопрос, который все безуспешно задают флаю:сколько ты в жизни заработал на операциях с недвигой, чтобы столько здесь спорить и флудить?
какой полезный совет ты здесь дал?
все продавать, пока рынок «плавно парапланирует»?
иди поучи летать пилотов, покажи им свои графички, а то они ж не в курсе, дундуки бггг
Для начала скажи, чем могут похвастить задающие этот вопрос Флаю! Если перманентно загонять людей в бетон, то рано, или поздно окажешься на бычьем рынке. Это и есть причина твоих надутых щек - учетки, пишущей с 2016-го, что совпадает с начала бычьего рынка. А на медвежьем рынке что запоешь? Ах, да, я забыл, ты найдешь, чем прикрыться аля "я еще в 2019-м предупреждал...". Спусковой крючок для коррекции всегда внешний, но это не знает, что для нее не было фундаментальных причин
у вас, псевдоаналитических балаболов, у всех одна черта - в ответ на прямой и конкретный вопрос прыжок вбок и перевод стрелок
вон выше натт красиво тебя макнула моськой в твою писанину - смачного, главное не захлебнись
зы: «шо ты запоешь на медвежьем рынке» - примитивность и ограниченность прям прет
шо запою? сяду и буду плакать, пока такие гении как ты всю недвигу будут скупать бгг
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 24 лип, 2021 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 14:07
Natt написав:Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас.
Это абсолютно верная стратегия - в июне 2020-го в условиях высокой неопределенности всем таким инвесторам повезло оказаться в зоне прибыли, и продав, они зафиксировали бы ее. Далее - оценивали бы ситуацию с учетом самых свежих вводных
Natt написав:И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.
Это ваш пост за июнь 2020 года.
Кто отложил покупку, сейчас охреневают.
Я не удивлен вашим бетоноцентричным кругозором. Охреневать отложившие покупку могут по множеству причин - например, по причине потери работы (смотрите динамику занятости с начала коронакризиса - она отрицательная), или по причине нехватки доходов на финансирование ежедневных расходов (смотрите динамику купле-продажи валюты населением - там чистая продажа на сумму около 3-х млрд долларов). Да, сегодня за те же деньги можно купить меньше м2, чем в июне 2020-го, но во-первых, цыплят будете считать в сентябре 2022-го, когда закончатся сроки моего прогноза, во-вторых, непотраченные на недвижимость деньги в кризисных условиях могли/могут пригодиться на что-то более приоритетное вызовам времени
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Додано: Суб 24 лип, 2021 14:22
zРадио написав: Natt написав:Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас.
Это абсолютно верная стратегия - в июне 2020-го в условиях высокой неопределенности всем таким инвесторам повезло оказаться в зоне прибыли, и продав, они зафиксировали бы ее. Далее - оценивали бы ситуацию с учетом самых свежих вводных
Natt написав:И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.
Это ваш пост за июнь 2020 года.
Кто отложил покупку, сейчас охреневают.
Я не удивлен вашим бетоноцентричным кругозором. Охреневать отложившие покупку могут по множеству причин - например, по причине потери работы (смотрите динамику занятости с начала коронакризиса - она отрицательная), или по причине нехватки доходов на финансирование ежедневных расходов (смотрите динамику купле-продажи валюты населением - там чистая продажа на сумму около 3-х млрд долларов). Да, сегодня за те же деньги можно купить меньше м2, чем в июне 2020-го, но во-первых, цыплят будете считать в сентябре 2022-го, когда закончатся сроки моего прогноза, во-вторых, непотраченные на недвижимость деньги в кризисных условиях могли/могут пригодиться на что-то более приоритетное вызовам времени
Охреневают как они лоханулись отложив покупку)
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Додано: Суб 24 лип, 2021 14:33
zРадио написав: Natt написав:
Это ваш пост за июнь 2020 года.
Кто отложил покупку, сейчас охреневают.
Я не удивлен вашим бетоноцентричным кругозором. Охреневать отложившие покупку могут по множеству причин - например, по причине потери работы (смотрите динамику занятости с начала коронакризиса - она отрицательная), или по причине нехватки доходов на финансирование ежедневных расходов (смотрите динамику купле-продажи валюты населением - там чистая продажа на сумму около 3-х млрд долларов). Да, сегодня за те же деньги можно купить меньше м2, чем в июне 2020-го, но во-первых, цыплят будете считать в сентябре 2022-го, когда закончатся сроки моего прогноза, во-вторых, непотраченные на недвижимость деньги в кризисных условиях могли/могут пригодиться на что-то более приоритетное вызовам времени
Просто графикоцентричный кругозор что-то не очень помогает...
Могут по разным, конечно, но охреневают в основном от цен
А прогноз Ваш что-то часто переносится. Какой срок будет после сентября 2022-го?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 14:33
Natt написав: zРадио написав:
Разные стратегии при разных вводных.
Например, свое, используемое для проживания, я бы пока продавать не советовал, даже если есть намерение улучшить условия проживания (на меньших объемах обоих объектов через год будет меньшая в абсолюте доплате - это уже выигрыш без больших рисков и неудобств).
Если одна квартира в аренде, то тоже не стоит ее продавать. Если много, нужно смотреть - процентов 20-30% можно сбросить. Это уже бизнес, и за фазу коррекции аренда актива точно заработает меньше, чем он потеряет в стоимости.Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас. И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.
Это ваш пост за июнь 2020 года.
Кто отложил покупку, сейчас охреневают.
Гарний дав прогноз зРадіо.
Жалько тих хто його слухає
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Додано: Суб 24 лип, 2021 14:34
kingkongovets написав:
у вас, псевдоаналитических балаболов, у всех одна черта - в ответ на прямой и конкретный вопрос прыжок вбок и перевод стрелок
Не-не-не, родное сердце, прикинуться шлангом не выйдет. Любой, кто задает вопрос с претензией "а что ты сделал для хип-хопа", обязан сначала предъявить собственный послужной список, а потом уже требовать его от других. Так что пока не отчитаешься перед Флаем, ко мне даже не приходи
kingkongovets написав:
вон выше натт красиво тебя макнула моськой в твою писанину - смачного, главное не захлебнись
Тебе этого хотелось бы, но увы...
kingkongovets написав:
зы: «шо ты запоешь на медвежьем рынке» - примитивность и ограниченность прям прет
шо запою? сяду и буду плакать, пока такие гении как ты всю недвигу будут скупать бгг
Ну тут иронию я и понимаю, и разделяю. Ты ж не себя загоняешь в дорогой бетон, а других. Это у них не будет денег покупать на дне, а сам ты возможность не проспишь
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