Додано: Суб 24 лип, 2021 13:38

zРадио написав:

Ему то может и насрать, потому что он - такой же дундук, как ты. Только это ж еще не значит, что вы в состоянии корректно оценить рынок. Я приводил выше пример умозрительности личного опыта - диетологи, профессионалы соответствующей специализации, не умеют корректно считать калорийность. Потому что не подходят в таких задачах наблюдения на глаз. Это экспериментально доказанный факт.



Просто мордам, лордам и сэйлзам очень нравится ощущать свою важность. Тебя, например, прямо раздувает от нее. Смотри не лопни, такой персонаж на ветке незаменим

Ему то может и насрать, потому что он - такой же дундук, как ты. Только это ж еще не значит, что вы в состоянии корректно оценить рынок. Я приводил выше пример умозрительности личного опыта - диетологи, профессионалы соответствующей специализации, не умеют корректно считать калорийность. Потому что не подходят в таких задачах наблюдения на глаз. Это экспериментально доказанный факт.Просто мордам, лордам и сэйлзам очень нравится ощущать свою важность. Тебя, например, прямо раздувает от нее. Смотри не лопни, такой персонаж на ветке незаменим

я тебя задам тот же вопрос, который все безуспешно задают флаю:какой полезный совет ты здесь дал?все продавать, пока рынок «плавно парапланирует»?иди поучи летать пилотов, покажи им свои графички, а то они ж не в курсе, дундуки бгггзы: кстати ты прав - наемным работникам очень нравится раздувать свою важность и топорщить павлиний хвост, пытаясь себя продать - тут все снова по фрейду)а вот лордов интересуют другие, но вполне конкретные вещи - инфа и баблои больше скажу - была б ваша инфа реально полезна - я бы сам с удовольствием за нее платил, но дело в том, шо ты, барака, эта нулевая девочка аня и многие подобные вам «аналитики» несете бесполезную чушь и при этом очень болезненно реагируете, когда вам на это указывают