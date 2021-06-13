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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лип, 2021 14:42
Natt написав:
А прогноз Ваш что-то часто переносится. Какой срок будет после сентября 2022-го?
Ни разу не переносился. Как был 18-30 месяцев от марта 2020-го, так и остался
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Додано: Суб 24 лип, 2021 14:42
Пишу не часто - но Natt знатно 3,14дараснул зРадио. В точку, 100%. Для инфы: реальные сделки
- сентябрь и декабрь 2020 года. Подорожание, на данный момент - 30-40%.
Востаннє редагувалось jay2004
в Суб 24 лип, 2021 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 14:48
zРадио написав: jay2004 написав:
Пишу не часто
Пишу не часто - перелогиниться между учетками в облом (с)
Я бы мог и по-другому сформулировать ответ, но, боюсь, вас не устроит - дайте пруфы
Если дам сканы предварительных договоров купли/продаж - дашь ящик Финляндии? Или опять - будет перевод стрелок
?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 14:51
zРадио написав: Natt написав:
Просто графикоцентричный кругозор что-то не очень помогает...
Могут по разным, конечно, но охреневают в основном от цен
Вам то откуда это знать, встречая клиента возле подъезда квартиры, которую нужно показать, и там же его провожая? Боюсь, тут тоже без графиков не обойтись, но вы в них не умеете...
Natt написав:
А прогноз Ваш что-то часто переносится. Какой срок будет после сентября 2022-го?
Ни разу не переносился. Как был 18-30 месяцев от марта 2020-го, так и остался
О, уже и меня в продажники записали? И шо ж я продаю, а?
И как это не переносился? Вот же буквально на прошлой странице давала Вашу цитату, где речь шла о 6-12 месяцах, а теперь уже 18-30 месяцев))
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Додано: Суб 24 лип, 2021 14:52
jay2004 написав:
Если дам сканы предварительных договоров купли/продаж - дашь ящик Финляндии? Или опять - будет перевод стрелок
?
Не-не-не, мух и котлет сравнивать не надо. Я, в отличие от вас, практиков, хорошо знаю, что такое yield to maturity, и подорожание троей Терракоты (если не ошибся) с ростом готовности меня не впечатляет. Давай пруф увеличения средней цены сделок на 30-40%, как браво ты выше об этом заявил!
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Додано: Суб 24 лип, 2021 14:56
zРадио написав: jay2004 написав:
Если дам сканы предварительных договоров купли/продаж - дашь ящик Финляндии? Или опять - будет перевод стрелок
?
Не-не-не, мух и котлет сравнивать не надо. Я, в отличие от вас, практиков, хорошо знаю, что такое yield to maturity, и подорожание троей Терракоты (если не ошибся) с ростом готовности меня не впечатляет. Давай пруф увеличения средней цены сделок на 30-40%, как браво ты выше об этом заявил!
Опять, тупо сьезд... и перевод стрелок. Глянь даты входа и нынешние цены ОП. и это и
есть + 30-40%. Засунь свои графики себе в одно место...
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jay2004
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:00
зрадист уже крутится как говно в ополонке
фублянах
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:05
Natt написав:
И как это не переносился? Вот же буквально на прошлой странице давала Вашу цитату, где речь шла о 6-12 месяцах, а теперь уже 18-30 месяцев))
Леди, подбираю выражения, чтоб же не обидеть. Попробую так - мой прогноз на рост, или падение? Верно - падение. В процитированном хоть слово о покупке есть? Верно - нет. Отсюда вывод: раз напряглись поисками этой рекомендации, значит и прогноз сможете найти
jay2004 написав:
Опять, тупо сьезд... и перевод стрелок. Глянь даты входа и нынешние цены ОП. и это и
есть + 30-40%.
Ваш перевод стрелок, замечу! Пруфов роста цен на сравнимое на 30-40% не будет, будет пруф роста стоимости с ростом готовности. Ок, понял, изображать удивление не стану
jay2004 написав:
Засунь свои графики себе в одно место...
Спасибо, контр-аргумент принят
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:08
zРадио написав:
Леди, подбираю выражения, чтоб же не обидеть. Попробую так - мой прогноз на рост, или падение? Верно - падение. В процитированном хоть слово о покупке есть? Верно - нет.
Отсюда вывод: раз напряглись поисками этой рекомендации, значит и прогноз сможете найти
Это чейта тут такое было написано...
zРадио написав:
И покупку нового
(и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.
Вообще ни одного слова о покупке
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:12
Natt написав: zРадио написав:
Леди, подбираю выражения, чтоб же не обидеть. Попробую так - мой прогноз на рост, или падение? Верно - падение. В процитированном хоть слово о покупке есть? Верно - нет.
Отсюда вывод: раз напряглись поисками этой рекомендации, значит и прогноз сможете найти
Это чейта тут такое было написано...
zРадио написав:
И покупку нового
(и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.
По-вашему, это значит "через 12 месяцев покупайте"? Я ж говорю - стараюсь не обидеть, не будучи позорно обличен в сексизме, но мне сложно... очень сложно...
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