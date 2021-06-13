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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8059806080618062>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 14:42

  Natt написав:А прогноз Ваш что-то часто переносится. Какой срок будет после сентября 2022-го?


Ни разу не переносился. Как был 18-30 месяцев от марта 2020-го, так и остался
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 14:42

Пишу не часто - но Natt знатно 3,14дараснул зРадио. В точку, 100%. Для инфы: реальные сделки - сентябрь и декабрь 2020 года. Подорожание, на данный момент - 30-40%.
Востаннє редагувалось jay2004 в Суб 24 лип, 2021 14:46, всього редагувалось 1 раз.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 14:48

  zРадио написав:
  jay2004 написав:Пишу не часто


Пишу не часто - перелогиниться между учетками в облом (с)

Я бы мог и по-другому сформулировать ответ, но, боюсь, вас не устроит - дайте пруфы


Если дам сканы предварительных договоров купли/продаж - дашь ящик Финляндии? Или опять - будет перевод стрелок :wink: ?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 14:51

  zРадио написав:
  Natt написав:Просто графикоцентричный кругозор что-то не очень помогает...
Могут по разным, конечно, но охреневают в основном от цен :mrgreen:


Вам то откуда это знать, встречая клиента возле подъезда квартиры, которую нужно показать, и там же его провожая? Боюсь, тут тоже без графиков не обойтись, но вы в них не умеете...
  Natt написав:А прогноз Ваш что-то часто переносится. Какой срок будет после сентября 2022-го?


Ни разу не переносился. Как был 18-30 месяцев от марта 2020-го, так и остался

О, уже и меня в продажники записали? И шо ж я продаю, а?

И как это не переносился? Вот же буквально на прошлой странице давала Вашу цитату, где речь шла о 6-12 месяцах, а теперь уже 18-30 месяцев))
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 14:52

  jay2004 написав:
Если дам сканы предварительных договоров купли/продаж - дашь ящик Финляндии? Или опять - будет перевод стрелок :wink: ?


Не-не-не, мух и котлет сравнивать не надо. Я, в отличие от вас, практиков, хорошо знаю, что такое yield to maturity, и подорожание троей Терракоты (если не ошибся) с ростом готовности меня не впечатляет. Давай пруф увеличения средней цены сделок на 30-40%, как браво ты выше об этом заявил!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 14:56

  zРадио написав:
  jay2004 написав:
Если дам сканы предварительных договоров купли/продаж - дашь ящик Финляндии? Или опять - будет перевод стрелок :wink: ?


Не-не-не, мух и котлет сравнивать не надо. Я, в отличие от вас, практиков, хорошо знаю, что такое yield to maturity, и подорожание троей Терракоты (если не ошибся) с ростом готовности меня не впечатляет. Давай пруф увеличения средней цены сделок на 30-40%, как браво ты выше об этом заявил!


Опять, тупо сьезд... и перевод стрелок. Глянь даты входа и нынешние цены ОП. и это и
есть + 30-40%. Засунь свои графики себе в одно место...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

зрадист уже крутится как говно в ополонке
фублянах
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:05

  Natt написав:И как это не переносился? Вот же буквально на прошлой странице давала Вашу цитату, где речь шла о 6-12 месяцах, а теперь уже 18-30 месяцев))


Леди, подбираю выражения, чтоб же не обидеть. Попробую так - мой прогноз на рост, или падение? Верно - падение. В процитированном хоть слово о покупке есть? Верно - нет. Отсюда вывод: раз напряглись поисками этой рекомендации, значит и прогноз сможете найти

  jay2004 написав:Опять, тупо сьезд... и перевод стрелок. Глянь даты входа и нынешние цены ОП. и это и
есть + 30-40%.


Ваш перевод стрелок, замечу! Пруфов роста цен на сравнимое на 30-40% не будет, будет пруф роста стоимости с ростом готовности. Ок, понял, изображать удивление не стану :mrgreen:

  jay2004 написав: Засунь свои графики себе в одно место...


Спасибо, контр-аргумент принят
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:08

  zРадио написав:Леди, подбираю выражения, чтоб же не обидеть. Попробую так - мой прогноз на рост, или падение? Верно - падение. В процитированном хоть слово о покупке есть? Верно - нет. Отсюда вывод: раз напряглись поисками этой рекомендации, значит и прогноз сможете найти


Это чейта тут такое было написано...
  zРадио написав:И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.

Вообще ни одного слова о покупке :mrgreen:
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:12

  Natt написав:
  zРадио написав:Леди, подбираю выражения, чтоб же не обидеть. Попробую так - мой прогноз на рост, или падение? Верно - падение. В процитированном хоть слово о покупке есть? Верно - нет. Отсюда вывод: раз напряглись поисками этой рекомендации, значит и прогноз сможете найти


Это чейта тут такое было написано...
  zРадио написав:И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.


По-вашему, это значит "через 12 месяцев покупайте"? Я ж говорю - стараюсь не обидеть, не будучи позорно обличен в сексизме, но мне сложно... очень сложно... :mrgreen:
zРадио
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  #<1 ... 8059806080618062>
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