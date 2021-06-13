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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8059806080618062

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:13

  zРадио написав:
  Natt написав:
  zРадио написав:Леди, подбираю выражения, чтоб же не обидеть. Попробую так - мой прогноз на рост, или падение? Верно - падение. В процитированном хоть слово о покупке есть? Верно - нет. Отсюда вывод: раз напряглись поисками этой рекомендации, значит и прогноз сможете найти


Это чейта тут такое было написано...
  zРадио написав:И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.


По-вашему, это значит "через 12 месяцев покупайте"? Я ж говорю - стараюсь не обидеть, не будучи позорно обличен в сексизме, но мне сложно... очень сложно... :mrgreen:

То есть эти слова вообще ничего не значат? Ну в целом ясно...
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:16

[b]Унуноктий[/bПомню это вангование-прогноз. Но считаю, что подобные высказывания могут помочь обратить внимание на какие-то аспекты.
adevv
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:19

  Natt написав:То есть эти слова вообще ничего не значат? Ну в целом ясно...


Вы читаете все, или только когда пишете? Я без наездов - уточняю. Просто после июня 2020-го мне столько раз пришлось повторить свой прогноз, что сегодня уточнять позицию просто не требуется (разве что если сам решу скорректировать прогноз)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:23

zРадио, я тут читаю, как Вы безапелляционно раздаете свои прогнозы и рекомендации, а они нифига не сбываются. И что те, кто Вас послушал в 2020-ом, только проиграли - и по деньгам, и по времени. И теперь Вы им советуете еще годик подождать. Класс!

Так что я продаю, Вы так и не уточнили.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:44

  Natt написав:zРадио, я тут читаю, как Вы безапелляционно раздаете свои прогнозы и рекомендации, а они нифига не сбываются. И что те, кто Вас послушал в 2020-ом, только проиграли - и по деньгам, и по времени. И теперь Вы им советуете еще годик подождать. Класс!


Про безапелляционные рекомендации - вранье. Та, которую вы откопали, пожалуй, единственная. Что до прогноза - да, он четкий и понятный, но безапелляцоинным не может быть просто потому что он... прогноз (т.е. предположение о будущем). Не разделяете - пожалуйста

  Natt написав:И что те, кто Вас послушал в 2020-ом, только проиграли - и по деньгам, и по времени. И теперь Вы им советуете еще годик подождать. Класс!


Не купившие в 2007-2008 гг и 2012-2013 ничего не потеряли и много приобрели. Придется дождаться сроков окончания прогноза. Если окажется, что промазал - будете злорадствовать


  Natt написав:Так что я продаю, Вы так и не уточнили.


Я думаю, что вы - риелтор
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 24 лип, 2021 15:45, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:45

  Natt написав:
  zРадио написав:
Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас.

И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.

Это ваш пост за июнь 2020 года.
Кто отложил покупку, сейчас охреневают.


Молодец. Это окончательный диагноз. :!:
Красиво прищучила этого дристуна зрадио и недоумков, которые ему тут подхрюкивают.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:47

  zРадио написав:
  Natt написав:Так что я продаю, Вы так и не уточнили.


Я думаю, что вы - риелтор

Какие факты заставили Вас так думать?
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:55

  Natt написав:
  zРадио написав:
  Natt написав:Так что я продаю, Вы так и не уточнили.


Я думаю, что вы - риелтор

Какие факты заставили Вас так думать?


Стиль письма предполагает работу с клиентами, сам контент - личную заинтересованность в высоком спросе на жилье. Вариантов немного. Извините, на вашей персоне (как и любой другой) акцентировать внимание ветки считаю неправильным, поэтому вы можете очень быстро завершить спор, ответив "вы ошиблись", а я сделаю вид, что поверил вам
zРадио
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  #<1 ... 8059806080618062
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