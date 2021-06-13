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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:13
zРадио написав: Natt написав: zРадио написав:
Леди, подбираю выражения, чтоб же не обидеть. Попробую так - мой прогноз на рост, или падение? Верно - падение. В процитированном хоть слово о покупке есть? Верно - нет.
Отсюда вывод: раз напряглись поисками этой рекомендации, значит и прогноз сможете найти
Это чейта тут такое было написано...
zРадио написав:
И покупку нового
(и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.
По-вашему, это значит "через 12 месяцев покупайте"? Я ж говорю - стараюсь не обидеть, не будучи позорно обличен в сексизме, но мне сложно... очень сложно...
То есть эти слова вообще ничего не значат? Ну в целом ясно...
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Natt
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:15
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Faceless
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:16
[b]Унуноктий[/bПомню это вангование-прогноз. Но считаю, что подобные высказывания могут помочь обратить внимание на какие-то аспекты.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:19
Natt написав:
То есть эти слова вообще ничего не значат? Ну в целом ясно...
Вы читаете все, или только когда пишете? Я без наездов - уточняю. Просто после июня 2020-го мне столько раз пришлось повторить свой прогноз, что сегодня уточнять позицию просто не требуется (разве что если сам решу скорректировать прогноз)
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zРадио
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:23
zРадио, я тут читаю, как Вы безапелляционно раздаете свои прогнозы и рекомендации, а они нифига не сбываются. И что те, кто Вас послушал в 2020-ом, только проиграли - и по деньгам, и по времени. И теперь Вы им советуете еще годик подождать. Класс!
Так что я продаю, Вы так и не уточнили.
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Natt
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:44
Natt написав:zРадио
, я тут читаю, как Вы безапелляционно раздаете свои прогнозы и рекомендации, а они нифига не сбываются. И что те, кто Вас послушал в 2020-ом, только проиграли - и по деньгам, и по времени. И теперь Вы им советуете еще годик подождать. Класс!
Про безапелляционные рекомендации - вранье. Та, которую вы откопали, пожалуй, единственная. Что до прогноза - да, он четкий и понятный, но безапелляцоинным не может быть просто потому что он... прогноз (т.е. предположение о будущем). Не разделяете - пожалуйста
Natt написав:
И что те, кто Вас послушал в 2020-ом, только проиграли - и по деньгам, и по времени. И теперь Вы им советуете еще годик подождать. Класс!
Не купившие в 2007-2008 гг и 2012-2013 ничего не потеряли и много приобрели. Придется дождаться сроков окончания прогноза. Если окажется, что промазал - будете злорадствовать
Natt написав:
Так что я продаю, Вы так и не уточнили.
Я думаю, что вы - риелтор
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 24 лип, 2021 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:47
zРадио написав: Natt написав:
Так что я продаю, Вы так и не уточнили.
Я думаю, что вы - риелтор
Какие факты заставили Вас так думать?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:55
Natt написав: zРадио написав: Natt написав:
Так что я продаю, Вы так и не уточнили.
Я думаю, что вы - риелтор
Какие факты заставили Вас так думать?
Стиль письма предполагает работу с клиентами, сам контент - личную заинтересованность в высоком спросе на жилье. Вариантов немного. Извините, на вашей персоне (как и любой другой) акцентировать внимание ветки считаю неправильным, поэтому вы можете очень быстро завершить спор, ответив "вы ошиблись", а я сделаю вид, что поверил вам
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zРадио
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Додано: Суб 24 лип, 2021 16:13
ребят, а есть где то ветка с объектами, на которых работает ипотека 7%?
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ziks
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