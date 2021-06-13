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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лип, 2021 16:19
Понравилась эмблема группы.
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airmax78
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Додано: Суб 24 лип, 2021 16:23
kingkongovets написав:
по вл действительно подорожание по мере роста готовности и меня продолжает удивлять, что неглупые люди постоянно прибегают к этому не выдерживающему критики аргументу
но
По ВЛ очень активное подорожание по мере строительства. На моменте котлована предлагали 1400 где то в районе 15 этажа с частичным видом на парк. Полный вид на парк там был только в больших квартирах. То есть уже подорожание более 80%. К сдаче дома перевалят за 100% лекго.
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hume
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Додано: Суб 24 лип, 2021 16:24
zРадио написав:
Стиль письма предполагает работу с клиентами, сам контент - личную заинтересованность в высоком спросе на жилье. Вариантов немного.
Спасибо, было смешно. Ну сорян, что не пешу с ашипками
. Прогнозы Вы тоже делаете, натягивая сову на глобус?
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Natt
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Додано: Суб 24 лип, 2021 16:25
Natt написав: zРадио написав:
Разные стратегии при разных вводных.
Например, свое, используемое для проживания, я бы пока продавать не советовал, даже если есть намерение улучшить условия проживания (на меньших объемах обоих объектов через год будет меньшая в абсолюте доплате - это уже выигрыш без больших рисков и неудобств).
Если одна квартира в аренде, то тоже не стоит ее продавать. Если много, нужно смотреть - процентов 20-30% можно сбросить. Это уже бизнес, и за фазу коррекции аренда актива точно заработает меньше, чем он потеряет в стоимости.Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас. И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.
Это ваш пост за июнь 2020 года.
Кто отложил покупку, сейчас охреневают.
ОМГ... Вы и это нашли. Жестоко.
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airmax78
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Додано: Суб 24 лип, 2021 16:36
airmax78 написав:
ОМГ... Вы и это нашли. Жестоко.
Вообще-то airmax78 это уже обсуждал неделю назад. Не пались так "жестоко"
Natt написав:
Ну сорян, что не пешу с ашипками
Это про грамматику, а не стиль
Ладно, проехали. Почудилось. На том и разошлись
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zРадио
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Додано: Суб 24 лип, 2021 16:52
zРадио написав: airmax78 написав:
ОМГ... Вы и это нашли. Жестоко.
Вообще-то airmax78 это уже обсуждал неделю назад. Не пались так "жестоко"
Natt написав:
Ну сорян, что не пешу с ашипками
Это про грамматику, а не стиль
Ладно, проехали. Почудилось. На том и разошлись
Да, извини. Натт выделила жирным самое вкусное и я подумал, что это что-то новенькое из избранного.
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airmax78
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Додано: Суб 24 лип, 2021 17:09
ziks написав:
ребят, а есть где то ветка с объектами, на которых работает ипотека 7%?
Целую ветку на них заводить нет смысла. Стикера хватит, думаю
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Faceless
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Додано: Суб 24 лип, 2021 17:15
airmax78 написав:
ОМГ... Вы и это нашли. Жестоко.
Та уже приводили ранее, пару недель назад, это так - "освежить в памяти"
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Faceless
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Додано: Суб 24 лип, 2021 17:20
Faceless написав: airmax78 написав:
ОМГ... Вы и это нашли. Жестоко.
Та уже приводили ранее, пару недель назад, это так - "освежить в памяти"
та ему хоть ссы в глаза, бесполезняк
пора заканчивать пинать этот обосравшийся труп
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kingkongovets
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Додано: Суб 24 лип, 2021 17:22
Natt написав: zРадио написав:
Разные стратегии при разных вводных.
Например, свое, используемое для проживания, я бы пока продавать не советовал, даже если есть намерение улучшить условия проживания (на меньших объемах обоих объектов через год будет меньшая в абсолюте доплате - это уже выигрыш без больших рисков и неудобств).
Если одна квартира в аренде, то тоже не стоит ее продавать. Если много, нужно смотреть - процентов 20-30% можно сбросить. Это уже бизнес, и за фазу коррекции аренда актива точно заработает меньше, чем он потеряет в стоимости.Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас. И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.
Это ваш пост за июнь 2020 года.
Кто отложил покупку, сейчас охреневают.
Конец мая 2020
zРадио написав: investorkiev написав:
ну вот ваше мнение: это дорого или уже нормально?
до скольки упадет цена этой квартиры с сегодняшних 52куе?
На сегодня цена 50к обоснована, если вы говорите, что в марте было 55к плюс-минус. Дальше будем смотреть за развитием кризисных явлений.
Я скептичен - слишком много макроэкономических звоночков. Плюс есть риск повторных погружений в карантин. НБУ сегодня ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6-7%. Я думаю, что упадем на 9-12%. Возможно, не все падение придется на этот год. Тогда остальное "сольем" в первых 2-х кварталах следующего.
Цена на недвижимость будет плавно снижаться все время экономической рецессии плюс пару кварталов после. В свой модельке, которой я поделился выше по тексту, я предположил среднее снижение на 1% в месяц в течение 24-х месяцев. От 50 тыс - это 39 тыс через 2 года
Речь шла о квартире по адресу Гмыри 16. На сегодня квартиры в Патриотика от 60-65 куе
Востаннє редагувалось hume
в Суб 24 лип, 2021 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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hume
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