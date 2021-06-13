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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 80618062806380648065>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 16:19

  kingkongovets написав:прелести жизни рядом с частным
сектором

https://www.facebook.com/groups/borshag ... 047478273/

Понравилась эмблема группы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 16:23

  kingkongovets написав:по вл действительно подорожание по мере роста готовности и меня продолжает удивлять, что неглупые люди постоянно прибегают к этому не выдерживающему критики аргументу
но

По ВЛ очень активное подорожание по мере строительства. На моменте котлована предлагали 1400 где то в районе 15 этажа с частичным видом на парк. Полный вид на парк там был только в больших квартирах. То есть уже подорожание более 80%. К сдаче дома перевалят за 100% лекго.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 16:24

  zРадио написав:Стиль письма предполагает работу с клиентами, сам контент - личную заинтересованность в высоком спросе на жилье. Вариантов немного.

Спасибо, было смешно. Ну сорян, что не пешу с ашипками. Прогнозы Вы тоже делаете, натягивая сову на глобус?
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 16:25

  Natt написав:
  zРадио написав:Разные стратегии при разных вводных.

Например, свое, используемое для проживания, я бы пока продавать не советовал, даже если есть намерение улучшить условия проживания (на меньших объемах обоих объектов через год будет меньшая в абсолюте доплате - это уже выигрыш без больших рисков и неудобств).

Если одна квартира в аренде, то тоже не стоит ее продавать. Если много, нужно смотреть - процентов 20-30% можно сбросить. Это уже бизнес, и за фазу коррекции аренда актива точно заработает меньше, чем он потеряет в стоимости.

Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас.

И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.

Это ваш пост за июнь 2020 года.
Кто отложил покупку, сейчас охреневают.

ОМГ... Вы и это нашли. Жестоко.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 16:36

  airmax78 написав:ОМГ... Вы и это нашли. Жестоко.


Вообще-то airmax78 это уже обсуждал неделю назад. Не пались так "жестоко"

  Natt написав:Ну сорян, что не пешу с ашипками


Это про грамматику, а не стиль :) Ладно, проехали. Почудилось. На том и разошлись
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 16:52

  zРадио написав:
  airmax78 написав:ОМГ... Вы и это нашли. Жестоко.


Вообще-то airmax78 это уже обсуждал неделю назад. Не пались так "жестоко"

  Natt написав:Ну сорян, что не пешу с ашипками


Это про грамматику, а не стиль :) Ладно, проехали. Почудилось. На том и разошлись

Да, извини. Натт выделила жирным самое вкусное и я подумал, что это что-то новенькое из избранного.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:09

  ziks написав:ребят, а есть где то ветка с объектами, на которых работает ипотека 7%?

Целую ветку на них заводить нет смысла. Стикера хватит, думаю
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:ОМГ... Вы и это нашли. Жестоко.

Та уже приводили ранее, пару недель назад, это так - "освежить в памяти"
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  airmax78 написав:ОМГ... Вы и это нашли. Жестоко.

Та уже приводили ранее, пару недель назад, это так - "освежить в памяти"
та ему хоть ссы в глаза, бесполезняк
пора заканчивать пинать этот обосравшийся труп
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:22

  Natt написав:
  zРадио написав:Разные стратегии при разных вводных.

Например, свое, используемое для проживания, я бы пока продавать не советовал, даже если есть намерение улучшить условия проживания (на меньших объемах обоих объектов через год будет меньшая в абсолюте доплате - это уже выигрыш без больших рисков и неудобств).

Если одна квартира в аренде, то тоже не стоит ее продавать. Если много, нужно смотреть - процентов 20-30% можно сбросить. Это уже бизнес, и за фазу коррекции аренда актива точно заработает меньше, чем он потеряет в стоимости.

Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас.

И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.

Это ваш пост за июнь 2020 года.
Кто отложил покупку, сейчас охреневают.


Конец мая 2020
  zРадио написав:
  investorkiev написав:
  zРадио написав:Пардон. Рядом были вкладки октрыты

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... 2ef0ee5069

ну вот ваше мнение: это дорого или уже нормально?
до скольки упадет цена этой квартиры с сегодняшних 52куе?


На сегодня цена 50к обоснована, если вы говорите, что в марте было 55к плюс-минус. Дальше будем смотреть за развитием кризисных явлений.

Я скептичен - слишком много макроэкономических звоночков. Плюс есть риск повторных погружений в карантин. НБУ сегодня ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6-7%. Я думаю, что упадем на 9-12%. Возможно, не все падение придется на этот год. Тогда остальное "сольем" в первых 2-х кварталах следующего.

Цена на недвижимость будет плавно снижаться все время экономической рецессии плюс пару кварталов после. В свой модельке, которой я поделился выше по тексту, я предположил среднее снижение на 1% в месяц в течение 24-х месяцев. От 50 тыс - это 39 тыс через 2 года


Речь шла о квартире по адресу Гмыри 16. На сегодня квартиры в Патриотика от 60-65 куе
Востаннє редагувалось hume в Суб 24 лип, 2021 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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