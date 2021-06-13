Додано: Суб 24 лип, 2021 17:37

Natt написав: zРадио написав: Natt написав: Это ваш пост за июнь 2020 года.

Кто отложил покупку, сейчас охреневают. Это ваш пост за июнь 2020 года.Кто отложил покупку, сейчас охреневают.



Я не удивлен вашим бетоноцентричным кругозором. Охреневать отложившие покупку могут по множеству причин - например, по причине потери работы (смотрите динамику занятости с начала коронакризиса - она отрицательная), или по причине нехватки доходов на финансирование ежедневных расходов (смотрите динамику купле-продажи валюты населением - там чистая продажа на сумму около 3-х млрд долларов). Да, сегодня за те же деньги можно купить меньше м2, чем в июне 2020-го, но во-первых, цыплят будете считать в сентябре 2022-го, когда закончатся сроки моего прогноза, во-вторых, непотраченные на недвижимость деньги в кризисных условиях могли/могут пригодиться на что-то более приоритетное вызовам времени Я не удивлен вашим бетоноцентричным кругозором. Охреневать отложившие покупку могут по множеству причин - например, по причине потери работы (смотрите динамику занятости с начала коронакризиса - она отрицательная), или по причине нехватки доходов на финансирование ежедневных расходов (смотрите динамику купле-продажи валюты населением - там чистая продажа на сумму около 3-х млрд долларов). Да, сегодня за те же деньги можно купить меньше м2, чем в июне 2020-го, но во-первых, цыплят будете считать в сентябре 2022-го, когда закончатся сроки моего прогноза, во-вторых, непотраченные на недвижимость деньги в кризисных условиях могли/могут пригодиться на что-то более приоритетное вызовам времени

Просто графикоцентричный кругозор что-то не очень помогает...

Могут по разным, конечно, но охреневают в основном от цен

А прогноз Ваш что-то часто переносится. Какой срок будет после сентября 2022-го? Просто графикоцентричный кругозор что-то не очень помогает...Могут по разным, конечно, но охреневают в основном от ценА прогноз Ваш что-то часто переносится. Какой срок будет после сентября 2022-го?

Смотрите, прежде чем пинать зРадио, давайте разберемся касательно цели покупки:1. спекулятивная - купить воздух и переуступить до ввода в эксплуатацию.Есть объекты которые подорожали, есть которые нет. А есть объекты Аркады, Укрбуда, Фундамента и ряд объектов, которые строятся со скоростью близкой к нулю, чем это закончится может - хз. Это довольно рисковый вид операций с недвигой...ой, пардон, с воздухом ...не думаю, что люди которые этим занимаются склонны доверять анонимным советчикам в Интернете. Это профессиональные перекупы. Поэтому, я не думаю, что кто-то из них пострадал от зРадио. Разве что им попался "лох" (сарьказьм), котрый отказался у них купить "для себя" начитавшись Вашего оппонента и они потратили время в поисках другого.2. Покупка "для себя" - во-первых, зРадио не призывал откладывать такие покупки,а во-вторых, купив "для себя" не станешь ловить пик цен, ну разве что Максим в очередной раз решит, что его прелесть недостаточно идеальна, чтобы отказаться от профита. Так вот купить на растущем рынке можно, а быстро продать на обваливающемся - нет. Словить точку идеального входа и идеального выхода одновременно - архисложно. Поэтому если уж купил выгодно, то продать не на самом пике - разумно, а убиваться, что зафиксил не всю возможную прибыль - глупо. Таперь давайте разберемся с таким моментом - человек таки хотел купить для себя, но подумал, что фигли я дурней инвесторов и покупать перед обвалом. Подожду-ка я обещаного зРадио обвала. И тут два варианта - либо срок прогноза еще не наступил (на то он и прогноз, что событие наступает не сразу) либо надо уверовать в "вечный дорожай", что я-бы не назвал адекватным...по крайней мере в стране с такими рисками. Обвалы были и в 98 и в 2008 и в 2014. Кто сказал, что больше никогда? То есть, пинать зРадио вроде как не за что пока.3. Покупка под аренду. Тут и многие оппоненты зРадио из числа лендлордов весьма осторожны с решением о покупке. А некоторые "бетонооптимисты" в этом году столкнулись с проблемами, о которых я предупреждал несколько лет назад и ситуация будет усугубляться. Я больше скажу, если зРадио отговорил кого-то из "чистильщиков обуви" лезть в это, то оказал услугу не только ему, но и уже практикующимлордам, приостановив сползание аренды в пропасть. Тут однозначный зачет.Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.Что я упустил?