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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лип, 2021 17:25
airmax78 написав:
Да, извини. Натт выделила жирным самое вкусное и я подумал, что это что-то новенькое из избранного.
Как символично - практики не помнят, что было неделю назад, обращают внимание только на броское, игнорируя все остальное, и при этом с пеной у рта доказывают, что динамику цен понимают лучше индекса
Реально ржу.
Есть такой эксперимент: что в потоке машин различит водитель - 20 одинаковых Фордов, или 1 красную Феррари. Догадаешься, что запоминает побавляющее большинство?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 17:28
hume написав:
Конец мая 2020
Вот те на - у меня прям биографы появились
Это должно быть утомительно...
Страшно даже представить, сколько часов вам понадобится, чтобы надергать цитат из контекста, якобы доказывающих, что "он просто угадал". Хотя... вас много - распределите работу
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Додано: Суб 24 лип, 2021 17:31
hume написав:
Конец мая 2020
zРадио написав:
На сегодня цена 50к обоснована, если вы говорите, что в марте было 55к плюс-минус. Дальше будем смотреть за развитием кризисных явлений.
Я скептичен - слишком много макроэкономических звоночков. Плюс есть риск повторных погружений в карантин. НБУ сегодня ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6-7%. Я думаю, что упадем на 9-12%. Возможно, не все падение придется на этот год. Тогда остальное "сольем" в первых 2-х кварталах следующего.
Цена на недвижимость будет плавно снижаться все время экономической рецессии плюс пару кварталов после. В свой модельке, которой я поделился выше по тексту, я предположил среднее снижение на 1% в месяц в течение 24-х месяцев. От 50 тыс - это 39 тыс через 2 года
Это прекрасно) Сержик, Вам там уже заначки хватает на покупку или еще ждем согласно модельки Зрадио?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 17:35
zРадио написав: hume написав:
Конец мая 2020
Вот те на - у меня прям биографы появились
Это должно быть утомительно...
Страшно даже представить, сколько часов вам понадобится, чтобы надергать цитат из контекста, якобы доказывающих, что "он просто угадал". Хотя... вас много - распределите работу
10 минут. Вы в мае 2020 раздавали прогнозы как из пулемета
Вопрос стоит не в датах падения, а в уровнях, от которых будем парапланировать
На сегодня в Патриотике квартиры стартуют от 60 куе. Возможно кто то скажет точнее
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hume
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Додано: Суб 24 лип, 2021 17:37
Natt написав: zРадио написав: Natt написав:
Это ваш пост за июнь 2020 года.
Кто отложил покупку, сейчас охреневают.
Я не удивлен вашим бетоноцентричным кругозором. Охреневать отложившие покупку могут по множеству причин - например, по причине потери работы (смотрите динамику занятости с начала коронакризиса - она отрицательная), или по причине нехватки доходов на финансирование ежедневных расходов (смотрите динамику купле-продажи валюты населением - там чистая продажа на сумму около 3-х млрд долларов). Да, сегодня за те же деньги можно купить меньше м2, чем в июне 2020-го, но во-первых, цыплят будете считать в сентябре 2022-го, когда закончатся сроки моего прогноза, во-вторых, непотраченные на недвижимость деньги в кризисных условиях могли/могут пригодиться на что-то более приоритетное вызовам времени
Просто графикоцентричный кругозор что-то не очень помогает...
Могут по разным, конечно, но охреневают в основном от цен
А прогноз Ваш что-то часто переносится. Какой срок будет после сентября 2022-го?
Смотрите, прежде чем пинать зРадио, давайте разберемся касательно цели покупки:
1. спекулятивная - купить воздух и переуступить до ввода в эксплуатацию.
Есть объекты которые подорожали, есть которые нет. А есть объекты Аркады, Укрбуда, Фундамента и ряд объектов, которые строятся со скоростью близкой к нулю, чем это закончится может - хз. Это довольно рисковый вид операций с недвигой...ой, пардон, с воздухом ...не думаю, что люди которые этим занимаются склонны доверять анонимным советчикам в Интернете. Это профессиональные перекупы. Поэтому, я не думаю, что кто-то из них пострадал от зРадио. Разве что им попался "лох" (сарьказьм), котрый отказался у них купить "для себя" начитавшись Вашего оппонента и они потратили время в поисках другого.
2. Покупка "для себя" - во-первых, зРадио не призывал откладывать такие покупки,а во-вторых, купив "для себя" не станешь ловить пик цен, ну разве что Максим в очередной раз решит, что его прелесть недостаточно идеальна, чтобы отказаться от профита. Так вот купить на растущем рынке можно, а быстро продать на обваливающемся - нет. Словить точку идеального входа и идеального выхода одновременно - архисложно. Поэтому если уж купил выгодно, то продать не на самом пике - разумно, а убиваться, что зафиксил не всю возможную прибыль - глупо. Таперь давайте разберемся с таким моментом - человек таки хотел купить для себя, но подумал, что фигли я дурней инвесторов и покупать перед обвалом. Подожду-ка я обещаного зРадио обвала. И тут два варианта - либо срок прогноза еще не наступил (на то он и прогноз, что событие наступает не сразу) либо надо уверовать в "вечный дорожай", что я-бы не назвал адекватным...по крайней мере в стране с такими рисками. Обвалы были и в 98 и в 2008 и в 2014. Кто сказал, что больше никогда? То есть, пинать зРадио вроде как не за что пока.
3. Покупка под аренду. Тут и многие оппоненты зРадио из числа лендлордов весьма осторожны с решением о покупке. А некоторые "бетонооптимисты" в этом году столкнулись с проблемами, о которых я предупреждал несколько лет назад и ситуация будет усугубляться. Я больше скажу, если зРадио отговорил кого-то из "чистильщиков обуви" лезть в это, то оказал услугу не только ему, но и уже практикующим
лордам, приостановив сползание аренды в пропасть. Тут однозначный зачет.
Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.
Что я упустил?
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rjkz
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Додано: Суб 24 лип, 2021 17:37
hume написав: zРадио написав: hume написав:
Конец мая 2020
Вот те на - у меня прям биографы появились
Это должно быть утомительно...
Страшно даже представить, сколько часов вам понадобится, чтобы надергать цитат из контекста, якобы доказывающих, что "он просто угадал". Хотя... вас много - распределите работу
10 минут. Вы в мае 2020 раздавали прогнозы как из пулемета
Мне обо мне рассказывать не надо. Пож-ста! Прогноз, за которым следит вся ваша встревоженная общественность бетонокоммерсантов, был сформулирован единожды (дату, извините не вспомню и опускаться до перечитывания архива не стану) и изменению пока не поддавался
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Додано: Суб 24 лип, 2021 17:51
rjkz
Спасибо за поддержку.
По альтернативам на сегодня:
1) Золото +34% (реальных ликвидных 34%, которые можно обратить в деньги за 5 минут, если покупка была в форме фьючерсов, или за пару часов, если в форме банковского золота);
2) Биткоин +290% (тоже реальных ликвидных, мгновенно обращаемых в деньги);
3) Корп. бонды украинских эмитентов +35-40% стоимость номинала и 10-11% годовых актуальной доходности (конкретных эмитентов не давал, поэтому данные по моему портфелю).
Что до поведения оппонентов - махровый остракизм. Инакомыслие нужно подавлять. Нашелся тут, понимаешь, баламут идиллии и спокойствия, заставляющий задумываться о будущей цене, когда покупать надо здесь и сейчас как рекомендуют "профессионалы"
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Додано: Суб 24 лип, 2021 17:55
zРадио написав: Natt написав:
А прогноз Ваш что-то часто переносится. Какой срок будет после сентября 2022-го?
Ни разу не переносился. Как был 18-30 месяцев от марта 2020-го, так и остался
Нє, зрадіво, це 3,14-деж.
Було рік-півтора, тобто 18-24 міс. максимум. Це тобі як фора .
Стартом параплара був визначений 2021. Осінь.
Фінішем - весна 2022.
У березні 2020 ти давав максимум два роки до дна від МХЗ.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 18:02
stas_rst написав:
Нє, зрадіво, це 3,14-деж.
Було рік-півтора, тобто 18-24 міс. максимум. Це тобі як фора .
Стартом параплара був визначений 2021. Осінь.
Фінішем - весна 2022.
У березні 2020 ти давав максимум два роки до дна від МХЗ.
Який березень 2020-го, дядьку? Я на гілці з травня 2020-го. Тож 3,14-здить хтось інший, не будемо тикати пальцем )
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Додано: Суб 24 лип, 2021 18:06
пропоную закінчити побиття немовляти
всім все зрозуміло:-)
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