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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8062806380648065

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:10

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Да, извини. Натт выделила жирным самое вкусное и я подумал, что это что-то новенькое из избранного.


Как символично - практики не помнят, что было неделю назад, обращают внимание только на броское, игнорируя все остальное, и при этом с пеной у рта доказывают, что динамику цен понимают лучше индекса :lol: Реально ржу.

Есть такой эксперимент: что в потоке машин различит водитель - 20 одинаковых Фордов, или 1 красную Феррари. Догадаешься, что запоминает побавляющее большинство?

Я ж наизусть твои перлы не учу, хотя ты их тут повторяешь по многу раз. Вот запомнил 18-30 промежуток, а то и его путал постоянно. А ты хочешь чтобы я через неделю помнил твою цитату? Ну капец ты высокого о себе мнения, "красная феррари".
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:15

  rjkz написав:Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.
Что я упустил?

Так, ерунду упустили - рост на 40+% всей живой недвиги с момента оглашения прогноза. Больше пинать не за что.
PS Представляю, приходит условный Сергей домой, жена ему: тут мне квартиру предлагают, может купим? А он ей: ты знаешь, я наши деньги в биткоины вложил...
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 24 лип, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:23

  rjkz написав:2. Покупка "для себя" - во-первых, зРадио не призывал откладывать такие покупки

Призывал, я выше приводила цитату. И были форумчане, которые отписывались, что вняли его совету. Теперь в шоке от того, как цены "обвалились".
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:30

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Да, извини. Натт выделила жирным самое вкусное и я подумал, что это что-то новенькое из избранного.


Как символично - практики не помнят, что было неделю назад, обращают внимание только на броское, игнорируя все остальное, и при этом с пеной у рта доказывают, что динамику цен понимают лучше индекса :lol: Реально ржу.

Есть такой эксперимент: что в потоке машин различит водитель - 20 одинаковых Фордов, или 1 красную Феррари. Догадаешься, что запоминает побавляющее большинство?

ИМХО жидкую коричневую субстанцию за удаляющимся зРадистом)
нет?
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Я на гілці з травня 2020-го. Тож 3,14-здить хтось інший, не будемо тикати пальцем )

ти навіть від травня 2020 на3,14-дів стільки всього, що сам уже й забув.
Прикол у тому, що я минулого року питав про переспективи продажу наявної у мене квартири і купівлі собі через якийсь час кращої.
Благо, сприймав тебе, як Борменталь - Шарікова, бо зараз був би з маленькою недокотлетою і без квартири, із сумом проводжаючи "рокету" в напрямку туземун.
Послухав розумних людей і сиджу на попі рівно, отримуючи більше 10% річних в уе.
Щодо твоїх вічних відгавкувань усім на гілці типу "- Что-то вы меня, папаша, больно утесняете" (с), то, реально, варіантів у тебе два - скоригувати свої каучукові недопрогнози, визнавши штангу у мінімум річний термін, або відпочити від гілки і нас, недалеких і маловірних.
А там час покаже. Підеш "по інгліцькі".
stas_rst
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