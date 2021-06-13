|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 24 лип, 2021 18:10
zРадио написав: airmax78 написав:
Да, извини. Натт выделила жирным самое вкусное и я подумал, что это что-то новенькое из избранного.
Как символично - практики не помнят, что было неделю назад, обращают внимание только на броское, игнорируя все остальное, и при этом с пеной у рта доказывают, что динамику цен понимают лучше индекса
Реально ржу.
Есть такой эксперимент: что в потоке машин различит водитель - 20 одинаковых Фордов, или 1 красную Феррари. Догадаешься, что запоминает побавляющее большинство?
Я ж наизусть твои перлы не учу, хотя ты их тут повторяешь по многу раз. Вот запомнил 18-30 промежуток, а то и его путал постоянно. А ты хочешь чтобы я через неделю помнил твою цитату? Ну капец ты высокого о себе мнения, "красная феррари".
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39203
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 4781 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 лип, 2021 18:15
rjkz написав:
Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.
Что я упустил?
Так, ерунду упустили - рост на 40+% всей живой недвиги с момента оглашения прогноза. Больше пинать не за что.
PS Представляю, приходит условный Сергей домой, жена ему: тут мне квартиру предлагают, может купим? А он ей: ты знаешь, я наши деньги в биткоины вложил...
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 24 лип, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39203
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 4781 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 лип, 2021 18:23
rjkz написав:
2. Покупка "для себя" - во-первых, зРадио не призывал откладывать такие покупки
Призывал, я выше приводила цитату. И были форумчане, которые отписывались, что вняли его совету. Теперь в шоке от того, как цены "обвалились".
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 537 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лип, 2021 18:30
zРадио написав: airmax78 написав:
Да, извини. Натт выделила жирным самое вкусное и я подумал, что это что-то новенькое из избранного.
Как символично - практики не помнят, что было неделю назад, обращают внимание только на броское, игнорируя все остальное, и при этом с пеной у рта доказывают, что динамику цен понимают лучше индекса
Реально ржу.
Есть такой эксперимент: что в потоке машин различит водитель - 20 одинаковых Фордов, или 1 красную Феррари. Догадаешься, что запоминает побавляющее большинство?
ИМХО жидкую коричневую субстанцию за удаляющимся зРадистом)
нет?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12323
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 771 раз.
- Подякували: 1350 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 лип, 2021 18:35
zРадио написав:
Я на гілці з травня 2020-го. Тож 3,14-здить хтось інший, не будемо тикати пальцем )
ти навіть від травня 2020 на3,14-дів стільки всього, що сам уже й забув.
Прикол у тому, що я минулого року питав про переспективи продажу наявної у мене квартири і купівлі собі через якийсь час кращої.
Благо, сприймав тебе, як Борменталь - Шарікова, бо зараз був би з маленькою недокотлетою і без квартири, із сумом проводжаючи "рокету" в напрямку туземун.
Послухав розумних людей і сиджу на попі рівно, отримуючи більше 10% річних в уе.
Щодо твоїх вічних відгавкувань усім на гілці типу "- Что-то вы меня, папаша, больно утесняете" (с)
, то, реально, варіантів у тебе два - скоригувати свої каучукові недопрогнози, визнавши штангу у мінімум річний термін, або відпочити від гілки і нас, недалеких і маловірних.
А там час покаже. Підеш "по інгліцькі".
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1612
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 631 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|