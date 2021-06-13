rjkz написав:

Смотрите, прежде чем пинать зРадио, давайте разберемся касательно цели покупки:1. спекулятивная - купить воздух и переуступить до ввода в эксплуатацию.Есть объекты которые подорожали, есть которые нет. А есть объекты Аркады, Укрбуда, Фундамента и ряд объектов, которые строятся со скоростью близкой к нулю, чем это закончится может - хз. Это довольно рисковый вид операций с недвигой...ой, пардон, с воздухом ...не думаю, что люди которые этим занимаются склонны доверять анонимным советчикам в Интернете. Это профессиональные перекупы. Поэтому, я не думаю, что кто-то из них пострадал от зРадио. Разве что им попался "лох" (сарьказьм), котрый отказался у них купить "для себя" начитавшись Вашего оппонента и они потратили время в поисках другого.2. Покупка "для себя" - во-первых, зРадио не призывал откладывать такие покупки,а во-вторых, купив "для себя" не станешь ловить пик цен, ну разве что Максим в очередной раз решит, что его прелесть недостаточно идеальна, чтобы отказаться от профита. Так вот купить на растущем рынке можно, а быстро продать на обваливающемся - нет. Словить точку идеального входа и идеального выхода одновременно - архисложно. Поэтому если уж купил выгодно, то продать не на самом пике - разумно, а убиваться, что зафиксил не всю возможную прибыль - глупо. Таперь давайте разберемся с таким моментом - человек таки хотел купить для себя, но подумал, что фигли я дурней инвесторов и покупать перед обвалом. Подожду-ка я обещаного зРадио обвала. И тут два варианта - либо срок прогноза еще не наступил (на то он и прогноз, что событие наступает не сразу) либо надо уверовать в "вечный дорожай", что я-бы не назвал адекватным...по крайней мере в стране с такими рисками. Обвалы были и в 98 и в 2008 и в 2014. Кто сказал, что больше никогда? То есть, пинать зРадио вроде как не за что пока.3. Покупка под аренду. Тут и многие оппоненты зРадио из числа лендлордов весьма осторожны с решением о покупке. А некоторые "бетонооптимисты" в этом году столкнулись с проблемами, о которых я предупреждал несколько лет назад и ситуация будет усугубляться. Я больше скажу, если зРадио отговорил кого-то из "чистильщиков обуви" лезть в это, то оказал услугу не только ему, но и уже практикующимлордам, приостановив сползание аренды в пропасть. Тут однозначный зачет.Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.Что я упустил?