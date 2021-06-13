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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 24 лип, 2021 18:10
zРадио написав: airmax78 написав:
Да, извини. Натт выделила жирным самое вкусное и я подумал, что это что-то новенькое из избранного.
Как символично - практики не помнят, что было неделю назад, обращают внимание только на броское, игнорируя все остальное, и при этом с пеной у рта доказывают, что динамику цен понимают лучше индекса
Реально ржу.
Есть такой эксперимент: что в потоке машин различит водитель - 20 одинаковых Фордов, или 1 красную Феррари. Догадаешься, что запоминает побавляющее большинство?
Я ж наизусть твои перлы не учу, хотя ты их тут повторяешь по многу раз. Вот запомнил 18-30 промежуток, а то и его путал постоянно. А ты хочешь чтобы я через неделю помнил твою цитату? Ну капец ты высокого о себе мнения, "красная феррари".
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Додано: Суб 24 лип, 2021 18:15
rjkz написав:
Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.
Что я упустил?
Так, ерунду упустили - рост на 40+% всей живой недвиги с момента оглашения прогноза. Больше пинать не за что.
PS Представляю, приходит условный Сергей домой, жена ему: тут мне квартиру предлагают, может купим? А он ей: ты знаешь, я наши деньги в биткоины вложил...
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 24 лип, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 18:23
rjkz написав:
2. Покупка "для себя" - во-первых, зРадио не призывал откладывать такие покупки
Призывал, я выше приводила цитату. И были форумчане, которые отписывались, что вняли его совету. Теперь в шоке от того, как цены "обвалились".
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Додано: Суб 24 лип, 2021 18:30
zРадио написав: airmax78 написав:
Да, извини. Натт выделила жирным самое вкусное и я подумал, что это что-то новенькое из избранного.
Как символично - практики не помнят, что было неделю назад, обращают внимание только на броское, игнорируя все остальное, и при этом с пеной у рта доказывают, что динамику цен понимают лучше индекса
Реально ржу.
Есть такой эксперимент: что в потоке машин различит водитель - 20 одинаковых Фордов, или 1 красную Феррари. Догадаешься, что запоминает побавляющее большинство?
ИМХО жидкую коричневую субстанцию за удаляющимся зРадистом)
нет?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 18:35
zРадио написав:
Я на гілці з травня 2020-го. Тож 3,14-здить хтось інший, не будемо тикати пальцем )
ти навіть від травня 2020 на3,14-дів стільки всього, що сам уже й забув.
Прикол у тому, що я минулого року питав про переспективи продажу наявної у мене квартири і купівлі собі через якийсь час кращої.
Благо, сприймав тебе, як Борменталь - Шарікова, бо зараз був би з маленькою недокотлетою і без квартири, із сумом проводжаючи "рокету" в напрямку туземун.
Послухав розумних людей і сиджу на попі рівно, отримуючи більше 10% річних в уе.
Щодо твоїх вічних відгавкувань усім на гілці типу "- Что-то вы меня, папаша, больно утесняете" (с)
, то, реально, варіантів у тебе два - скоригувати свої каучукові недопрогнози, визнавши штангу у мінімум річний термін, або відпочити від гілки і нас, недалеких і маловірних.
А там час покаже. Підеш "по інгліцькі".
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Додано: Суб 24 лип, 2021 18:43
rjkz написав:
Смотрите, прежде чем пинать зРадио, давайте разберемся касательно цели покупки:
1. спекулятивная - купить воздух и переуступить до ввода в эксплуатацию.
Есть объекты которые подорожали, есть которые нет. А есть объекты Аркады, Укрбуда, Фундамента и ряд объектов, которые строятся со скоростью близкой к нулю, чем это закончится может - хз. Это довольно рисковый вид операций с недвигой...ой, пардон, с воздухом ...не думаю, что люди которые этим занимаются склонны доверять анонимным советчикам в Интернете. Это профессиональные перекупы. Поэтому, я не думаю, что кто-то из них пострадал от зРадио. Разве что им попался "лох" (сарьказьм), котрый отказался у них купить "для себя" начитавшись Вашего оппонента и они потратили время в поисках другого.
2. Покупка "для себя" - во-первых, зРадио не призывал откладывать такие покупки,а во-вторых, купив "для себя" не станешь ловить пик цен, ну разве что Максим в очередной раз решит, что его прелесть недостаточно идеальна, чтобы отказаться от профита. Так вот купить на растущем рынке можно, а быстро продать на обваливающемся - нет. Словить точку идеального входа и идеального выхода одновременно - архисложно. Поэтому если уж купил выгодно, то продать не на самом пике - разумно, а убиваться, что зафиксил не всю возможную прибыль - глупо. Таперь давайте разберемся с таким моментом - человек таки хотел купить для себя, но подумал, что фигли я дурней инвесторов и покупать перед обвалом. Подожду-ка я обещаного зРадио обвала. И тут два варианта - либо срок прогноза еще не наступил (на то он и прогноз, что событие наступает не сразу) либо надо уверовать в "вечный дорожай", что я-бы не назвал адекватным...по крайней мере в стране с такими рисками. Обвалы были и в 98 и в 2008 и в 2014. Кто сказал, что больше никогда? То есть, пинать зРадио вроде как не за что пока.
3. Покупка под аренду. Тут и многие оппоненты зРадио из числа лендлордов весьма осторожны с решением о покупке. А некоторые "бетонооптимисты" в этом году столкнулись с проблемами, о которых я предупреждал несколько лет назад и ситуация будет усугубляться. Я больше скажу, если зРадио отговорил кого-то из "чистильщиков обуви" лезть в это, то оказал услугу не только ему, но и уже практикующим
лордам, приостановив сползание аренды в пропасть. Тут однозначный зачет.
Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.
Что я упустил?
Земля под индивидуальное строительство в правильных местах дала рост больше, чем квартиры. Операции с дроблением больших участков на мелкие оказались значительно прибыльнее Миракса.
Но это уже не пассивный доход лежа на диване.
По обвалу РН, у меня вопрос - когда именно он будет, а не будет ли он?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 18:48
stas_rst написав: zРадио написав:
Я на гілці з травня 2020-го. Тож 3,14-здить хтось інший, не будемо тикати пальцем )
ти навіть від травня 2020 на3,14-дів стільки всього, що сам уже й забув.
Прикол у тому, що я минулого року питав про переспективи продажу наявної у мене квартири і купівлі собі через якийсь час кращої.
Благо, сприймав тебе, як Борменталь - Шарікова, бо зараз був би з маленькою недокотлетою і без квартири, із сумом проводжаючи "рокету" в напрямку туземун.
Послухав розумних людей і сиджу на попі рівно, отримуючи більше 10% річних в уе.
Щодо твоїх вічних відгавкувань усім на гілці типу "- Что-то вы меня, папаша, больно утесняете" (с)
, то, реально, варіантів у тебе два - скоригувати свої каучукові недопрогнози, визнавши штангу у мінімум річний термін, або відпочити від гілки і нас, недалеких і маловірних.
А там час покаже. Підеш "по інгліцькі".
Боже мій, яка розумна людина!
Може й прогноз свій маєте ?
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baraka
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Додано: Суб 24 лип, 2021 18:53
baraka написав:
Боже мій, яка розумна людина!
Може й прогноз свій маєте ?
маю, звісно. Зрадіво навіть через рік обкакається, але буде доказувати, що це шоколадний шоколад.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 19:06
airmax78 написав:
Так, ерунду упустили - рост на 40+% всей живой недвиги с момента оглашения прогноза. Больше пинать не за что.
PS Представляю, приходит условный Сергей домой, жена ему: тут мне квартиру предлагают, может купим? А он ей: ты знаешь, я наши деньги в биткоины вложил...
1. Чем биткоин принципиально отличается от бетона (если это не единственная недвижимость)?
2. Ну нету 40% роста всего привсего.
Есть рост пригодного под аренду.
Есть скупка стояками малометражной первички. Опять же пригодной под аренду (если достроят).
Что то подтянулось за этими сегментами, а большие квартиры в домах не первой свежести, остались на уровне 2017-2018.
Народ пошел в бетон и аренду из за оскорбительных ставок по депозитам
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Додано: Суб 24 лип, 2021 19:07
jay2004 написав:
Пишу не часто - но Natt знатно 3,14дараснул зРадио. В точку, 100%. Для инфы: реальные сделки
- сентябрь и декабрь 2020 года. Подорожание, на данный момент - 30-40%.
Мокальщики, в 2020 закінчив оточення Києва кавалірками вздовж ШРТ.
Чекаю, коли впустять на ремонт.
Зрадіо читав.
Але Стас Борщагівський, писав, що колаборант, і ще ККЦ та Прохожий посилали до психіатра.
І що далі?
По моєму, давно була мова, що кому тре, той купує не дивлячись на зрадографіки зРадіо.
Сержики чекають зоряного часу.
Я так розумію, що у 2020 можна було під переступку або совкошлак.
Чи про що "практики" глаголять?
Чи для себе недобуд з модними МЗК, які хз коли будуть готові, а може ніколи.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 24 лип, 2021 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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