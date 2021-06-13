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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 80648065806680678068>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:08

  stas_rst написав:
  baraka написав:Боже мій, яка розумна людина!
Може й прогноз свій маєте ?

маю, звісно. Зрадіво навіть через рік обкакається, але буде доказувати, що це шоколадний шоколад.


Хм, і що прогнозуєте ? До яких рівнів піднімемось ?
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:35

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Чем биткоин принципиально отличается от бетона (если это не единственная недвижимость)?


например тем, что в нем нельзя жить, работать, или сдавать его в аренду, он не приносит кэшфло
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:37

  zРадио написав:rjkz

Спасибо за поддержку.



Два обосравшихся тут дристуна. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. :lol:
Поражает их тупость и наглость, ведь они еще пытаются доказать, что правы. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Стас Борщагівський писав, що колаборант, і ще ККЦ та Прохожий посилали до психіатра

а ще, косив від армії по тернопільських селах і в усіляких польщах, поки не переріс призовний вік ... тобто колаборант-сцикун на фоні прогресуючої шизофренії.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:43

  UA написав:
  airmax78 написав:Так, ерунду упустили - рост на 40+% всей живой недвиги с момента оглашения прогноза. Больше пинать не за что.
PS Представляю, приходит условный Сергей домой, жена ему: тут мне квартиру предлагают, может купим? А он ей: ты знаешь, я наши деньги в биткоины вложил...

1. Чем биткоин принципиально отличается от бетона (если это не единственная недвижимость)?
2. Ну нету 40% роста всего привсего.
Есть рост пригодного под аренду.
Есть скупка стояками малометражной первички. Опять же пригодной под аренду (если достроят).
Что то подтянулось за этими сегментами, а большие квартиры в домах не первой свежести, остались на уровне 2017-2018.
Народ пошел в бетон и аренду из за оскорбительных ставок по депозитам :mrgreen:

Если бы был 40% рост всего привсего, то все более-менен живое улетело бы на 100%+, а файна бы уже утроилась.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:44

  rjkz написав:Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.


А ты еще оказывается и наглый брехун.
Зрадио никоим образом не "предлагал альтернативу".
Он срал на ветке по американскому фондовому рынку про такой же падёж и глобальный обвал и настоятельно рекомендовал всем выходить из акций. :shock:
Там просто это зрадное москальское ничтожество множат на ноль и он быстро оттуда свалил. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:46

  airmax78 написав:Я ж наизусть твои перлы не учу, хотя ты их тут повторяешь по многу раз. Вот запомнил 18-30 промежуток, а то и его путал постоянно. А ты хочешь чтобы я через неделю помнил твою цитату? Ну капец ты высокого о себе мнения, "красная феррари".


Ты снова ничего не понял. Красная Феррари - это не зРадио на фоне бетонокоммерсантов, это индивидуальные примеры высокого роста, за которыми вы, доморощенные практики, отказываетесь видеть средний рост 9,8% (девят целых восемь десятых процентов - пишу уже прописью, потому что не все из вас понимают алгебру)

  Libo написав:Два обосравшихся тут дристуна. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. :lol:
Поражает их тупость и наглость, ведь они еще пытаются доказать, что правы. :?


Фейслесс, почему не баните провокатора? Он не просто в порыве страсти нарушает правила, что могу себе позволить и я, отбиваясь от хамов, атакующих с надцати учеток - он делает это демонстративно, бросая вызов вам
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:48

  Libo написав:
  zРадио написав:rjkz

Спасибо за поддержку.



Два обосравшихся тут дристуна. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. :lol:
Поражает их тупость и наглость, ведь они еще пытаются доказать, что правы. :?


ой, не говорите, таких нахалов ещё свет не видывал! Как же ж они смеют такие богохульские прогнозы прогнозировать, ая-яй.

Ну ладно, нахалы так нахалы, а в чём их тупость ? В том, что тратят на вас время что-ли?
Востаннє редагувалось baraka в Суб 24 лип, 2021 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У либо иммунитет, о весёлый
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:50

  baraka написав:Боже мій, яка розумна людина!
Може й прогноз свій маєте ?


Звісно має, бо діяв за своїм прогнозом, а НЕ слухав вас зрадійних дурбеликів. :wink:

ЗЫ Виправив помилку. Перепрошую.
Востаннє редагувалось Libo в Суб 24 лип, 2021 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Libo
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