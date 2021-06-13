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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лип, 2021 19:52
Libo написав: baraka написав:
Боже мій, яка розумна людина!
Може й прогноз свій маєте ?
Звісно має, бо діяв за своїм прогнозом, а слухав вас зрадійних дурбеликів.
так-так, і який був його прогноз, бовдурець ?
бо щось він мовчить...
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Додано: Суб 24 лип, 2021 19:55
Libo написав: rjkz написав:
Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.
А ты еще оказывается и наглый брехун.
Зрадио никоим образом не "предлагал альтернативу".
Он срал на ветке по американскому фондовому рынку про такой же падёж и глобальный обвал
и настоятельно рекомендовал всем выходить из акций.
Там просто это зрадное москальское ничтожество множат на ноль и он быстро оттуда свалил.
Кстати - S&P 500 залетел в небеса. Встречал мнение, что падеж не за горами.
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sergikkc007
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:01
zРадио написав:
Фейслесс, почему не баните провокатора? Он не просто в порыве страсти нарушает правила, что могу себе позволить и я, отбиваясь от хамов, атакующих с надцати учеток - он делает это демонстративно, бросая вызов вам
Разве это вызов Фейслесу?
Это вопос к тебе, как тебе не стыдно?!
Человек с совестью признал бы свою ошибку, извинился бы перед теми, кто тебя муделя слушал или тихонько исчез отсюда навсегда.
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Libo
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:01
Libo написав:
А ты еще оказывается и наглый брехун.
Зрадио никоим образом не "предлагал альтернативу".
Он срал на ветке по американскому фондовому рынку про такой же падёж и глобальный обвал и настоятельно рекомендовал всем выходить из акций.
Там просто это зрадное москальское ничтожество множат на ноль и он быстро оттуда свалил.
Тролль, ты врешь абсолютно в каждой строчке!
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zРадио
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:02
sergikkc007 написав: Libo написав: rjkz написав:
Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.
А ты еще оказывается и наглый брехун.
Зрадио никоим образом не "предлагал альтернативу".
Он срал на ветке по американскому фондовому рынку про такой же падёж и глобальный обвал
и настоятельно рекомендовал всем выходить из акций.
Там просто это зрадное москальское ничтожество множат на ноль и он быстро оттуда свалил.
Кстати - S&P 500 залетел в небеса. Встречал мнение, что падеж не за горами.
Я не выдержал инфофона продал и Теслу и Nio.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:03
UA написав:
Земля под индивидуальное строительство в правильных местах дала рост больше, чем квартиры. Операции с дроблением больших участков на мелкие оказались значительно прибыльнее Миракса
.
одно другому не мешает)
осень 19го, куплено 2 соседних участка в Жулянах 8+8 соток за 54куе, сейчас они стоят реально 200к
и?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:06
sergikkc007 написав:
Кстати - S&P 500 залетел в небеса. Встречал мнение, что падеж не за горами.
Когда растёт, говорят о скором падении.
Когда падает, говорят о скором росте.
Как и мы. На работе о бабах, после работы за бутылкой о работе.
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Libo
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:08
zРадио написав:
Тролль, ты врешь абсолютно в каждой строчке!
Я сру на тебя в каждой букве и в каждом знаке препинания.
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Libo
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:12
Libo написав: zРадио написав:
Тролль, ты врешь абсолютно в каждой строчке!
Я сру на тебя в каждой букве и в каждом знаке препинания.
скоко же в тебе г-на!
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baraka
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:13
sergikkc007 написав:
Кстати - S&P 500 залетел в небеса. Встречал мнение, что падеж не за горами
.
Это не так страшно, как с КРЖН, привязанным к локальным доходам, которые в свою очередь привязаны к локальной экономике и политическому окружению. Здесь валютный хедж очень частичный.
SPX же - ликвидный валютный актив. Выбирая между ним и КРЖН, без длительных раздумий - первое. Да, и фондовый рынок США скорректируется на ужесточении ДКП ФРС. 15-20% легко. Но он обязательно восстановится, и долгосрочно показывает отличную динамику. Однозначно рекомендую для котлет выше 100 тыс долларов, которые владелец желает инвестировать
airmax78 написав:
Если бы был 40% рост всего привсего, то все более-менен живое улетело бы на 100%+, а файна бы уже утроилась.
Пора переименовывать ветку в "Когда начнется обвал нереальных цен КАНа?"
Максим, какая доля рынка в квартирах и деньгах у КАНа - по первичке хотя бы скажи. На всем КРЖН, так уж и быть, я сам посчитаю. Посмеемся на двоих.
PS: еще бы ты понял аналогию с Феррари, ежедневно словесно передергивая на творения Никонова...
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