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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8065806680678068>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:52

  Libo написав:
  baraka написав:Боже мій, яка розумна людина!
Може й прогноз свій маєте ?


Звісно має, бо діяв за своїм прогнозом, а слухав вас зрадійних дурбеликів. :wink:


так-так, і який був його прогноз, бовдурець ? :)
бо щось він мовчить...
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:55

  Libo написав:
  rjkz написав:Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.


А ты еще оказывается и наглый брехун.
Зрадио никоим образом не "предлагал альтернативу".
Он срал на ветке по американскому фондовому рынку про такой же падёж и глобальный обвал и настоятельно рекомендовал всем выходить из акций. :shock:
Там просто это зрадное москальское ничтожество множат на ноль и он быстро оттуда свалил. :lol:


Кстати - S&P 500 залетел в небеса. Встречал мнение, что падеж не за горами.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:01

  zРадио написав:Фейслесс, почему не баните провокатора? Он не просто в порыве страсти нарушает правила, что могу себе позволить и я, отбиваясь от хамов, атакующих с надцати учеток - он делает это демонстративно, бросая вызов вам


Разве это вызов Фейслесу? :shock:
Это вопос к тебе, как тебе не стыдно?! :roll:
Человек с совестью признал бы свою ошибку, извинился бы перед теми, кто тебя муделя слушал или тихонько исчез отсюда навсегда. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:01

  Libo написав:
А ты еще оказывается и наглый брехун.
Зрадио никоим образом не "предлагал альтернативу".
Он срал на ветке по американскому фондовому рынку про такой же падёж и глобальный обвал и настоятельно рекомендовал всем выходить из акций. :shock:
Там просто это зрадное москальское ничтожество множат на ноль и он быстро оттуда свалил. :lol:


Тролль, ты врешь абсолютно в каждой строчке!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:02

  sergikkc007 написав:
  Libo написав:
  rjkz написав:Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.


А ты еще оказывается и наглый брехун.
Зрадио никоим образом не "предлагал альтернативу".
Он срал на ветке по американскому фондовому рынку про такой же падёж и глобальный обвал и настоятельно рекомендовал всем выходить из акций. :shock:
Там просто это зрадное москальское ничтожество множат на ноль и он быстро оттуда свалил. :lol:


Кстати - S&P 500 залетел в небеса. Встречал мнение, что падеж не за горами.

Я не выдержал инфофона продал и Теслу и Nio.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Земля под индивидуальное строительство в правильных местах дала рост больше, чем квартиры. Операции с дроблением больших участков на мелкие оказались значительно прибыльнее Миракса.

одно другому не мешает)
осень 19го, куплено 2 соседних участка в Жулянах 8+8 соток за 54куе, сейчас они стоят реально 200к
и?
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:06

  sergikkc007 написав:Кстати - S&P 500 залетел в небеса. Встречал мнение, что падеж не за горами.


Когда растёт, говорят о скором падении.
Когда падает, говорят о скором росте.
Как и мы. На работе о бабах, после работы за бутылкой о работе. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:08

  zРадио написав:Тролль, ты врешь абсолютно в каждой строчке!


Я сру на тебя в каждой букве и в каждом знаке препинания. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:12

  Libo написав:
  zРадио написав:Тролль, ты врешь абсолютно в каждой строчке!


Я сру на тебя в каждой букве и в каждом знаке препинания. :lol:


скоко же в тебе г-на!
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:13

  sergikkc007 написав:Кстати - S&P 500 залетел в небеса. Встречал мнение, что падеж не за горами.


Это не так страшно, как с КРЖН, привязанным к локальным доходам, которые в свою очередь привязаны к локальной экономике и политическому окружению. Здесь валютный хедж очень частичный.

SPX же - ликвидный валютный актив. Выбирая между ним и КРЖН, без длительных раздумий - первое. Да, и фондовый рынок США скорректируется на ужесточении ДКП ФРС. 15-20% легко. Но он обязательно восстановится, и долгосрочно показывает отличную динамику. Однозначно рекомендую для котлет выше 100 тыс долларов, которые владелец желает инвестировать


  airmax78 написав:Если бы был 40% рост всего привсего, то все более-менен живое улетело бы на 100%+, а файна бы уже утроилась.


Пора переименовывать ветку в "Когда начнется обвал нереальных цен КАНа?" :mrgreen: Максим, какая доля рынка в квартирах и деньгах у КАНа - по первичке хотя бы скажи. На всем КРЖН, так уж и быть, я сам посчитаю. Посмеемся на двоих.

PS: еще бы ты понял аналогию с Феррари, ежедневно словесно передергивая на творения Никонова...
zРадио
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