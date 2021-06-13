Додано: Суб 24 лип, 2021 20:13

sergikkc007 написав: Кстати - S&P 500 залетел в небеса. Встречал мнение, что падеж не за горами. Кстати - S&P 500 залетел в небеса. Встречал мнение, что

инвестировать

airmax78 написав: Если бы был 40% рост всего привсего, то все более-менен живое улетело бы на 100%+, а файна бы уже утроилась. Если бы был 40% рост всего привсего, то все более-менен живое улетело бы на 100%+, а файна бы уже утроилась.

Это не так страшно, как с КРЖН, привязанным к локальным доходам, которые в свою очередь привязаны к локальной экономике и политическому окружению. Здесь валютный хедж очень частичный.SPX же - ликвидный валютный актив. Выбирая между ним и КРЖН, без длительных раздумий - первое. Да, и фондовый рынок США скорректируется на ужесточении ДКП ФРС. 15-20% легко. Но он обязательно восстановится, и долгосрочно показывает отличную динамику. Однозначно рекомендую для котлет выше 100 тыс долларов, которые владелец желаетПора переименовывать ветку в "Когда начнется обвал нереальных цен КАНа?"Максим, какая доля рынка в квартирах и деньгах у КАНа - по первичке хотя бы скажи. На всем КРЖН, так уж и быть, я сам посчитаю. Посмеемся на двоих.PS: еще бы ты понял аналогию с Феррари, ежедневно словесно передергивая на творения Никонова...