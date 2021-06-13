от вам відпишу лаконічно: прогнозів не даю, слухаю розумних людей і роблю свої висновки.
Щодо вас особисто, то мене не цікавить думка тих, кого я про це не запитую.
От коли напишу, "барака", попросивши пораду, ваше право - ігнорувати чи порадити.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
от вам відпишу лаконічно: прогнозів не даю, слухаю розумних людей і роблю свої висновки.
Щодо вас особисто, то мене не цікавить думка тих, кого я про це не запитую.
От коли напишу, "барака", попросивши пораду, ваше право - ігнорувати чи порадити.
Додано: Суб 24 лип, 2021 20:41
baraka, хоть одна растішка дала прогноз?
Додано: Суб 24 лип, 2021 20:42
При этом храня его на холодном кошельке, за сохранность отвечаешь сам - аркады-укрбуды не кинут. А вот первичка, в которую здесь практики загоняют наиболее активно, приписывая ей лишние проценты роста за готовность - это во многом лотерея. На неделе подвисла судьба очередного дериватива - инвестиций в ЖК Стэнфорд. Кстати, нахваливаемых здесь одним из "ваших" (не будем ему устраивать публичную порку - он и сам в курсе)
Может приносить. Есть биткоин-депозиты, есть стейкинг, есть биржевой лендинг
Додано: Суб 24 лип, 2021 20:52
да, несколько человек дало прогноз по росту
кстати, если судить по количеству прогнозов - то примерно поровну: 50 за рост 50 за падение
Додано: Суб 24 лип, 2021 20:59
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